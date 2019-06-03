عملية الترشيح تنطلق لولوج الأقسام التحضيرية

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، التي انطلقت في 27 ماي 2019، ستستمر إلى غاية 10 يونيو 2019، وذلك عبر بوابة "e-CPGE"، أو عبر الموقع الإلكتروني لفضاء المتمدرس.

وحددت الوزارة في بلاغ لها مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشح بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج البكالوريا، منها أن يكون قد تابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2019/2018، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2019، وألا يتجاوز سنه 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2019.

ولفت بلاغ للوزارة الانتباه إلى أنه يجب على المترشحين الاحتفاظ بطلب الترشيح إلى حين الإدلاء به خلال عملية التسجيل، مضيفا أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة في 21 ماي 2019 تحت رقم "047X19" عبر الموقع الإلكتروني "www.cpge.ac.ma".