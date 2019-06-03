لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا

هسبريس من الرباط

تداول عدد من المستخدمين بمستشفى الأطفال السويسي فيديو يوثق لاستعمال لوحة تشكيلية مهداة للمركز من طرف فنانة عالمية كأداة لتمرير الكراسي المتحركة بالدرج.

وحسب المستخدمين بالمستشفى، تستعمل هذه اللوحة الفنية التشكيلية، التي لها قيمة مادية ومعنوية، من طرف شركة المناولة لتمرير الكراسي المتحركة والمرضى عبرها.

وأكد المستخدمون أن اللوحة، التي تعود للفنانة الفرنسية أدلاين، سبق أن وهبت لفائدة الأطفال المرضى لتزيين وتحسين جمالية بهو المستشفى من أجل إدخال البهجة والسعادة عليهم.

ويظهر الفيديو أيضا فوضى تشهدها ملفات المرضى الطبية والتمريضية والإدارية بمصلحة الأرشيف بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تفجرت فضيحة بيع لوحات تشكيلية كانت مهداة من الفنان الراحل ميلود البيض إلى مستشفى الأطفال، حيث عثر عليها معروضة ببهو الخزينة العامة بالرباط بعد أن اشترتها هذه الأخيرة من أحد الأشخاص الذي سبق له هو الآخر أن اشترها من مدير سابق للمستشفى المذكور.