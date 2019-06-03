24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:3921:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المستشفى العسكري بالرباط .. "تحفة طبّية" تتكفل برعاية قدماء الجيش‬ (5.00)

  2. ضعف تطبيق قانون محاربة التدخين .. "لوبي التبغ" في قفص الاتهام (5.00)

  3. من أجل قانون تنظيمي بروح الدستور (5.00)

  4. الريصاني مدينة بدون لصوص .. التربية والصرامة تكبحان السرقة (5.00)

  5. تعويضات المنافسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا

لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا

لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 يونيو 2019 - 23:55

تداول عدد من المستخدمين بمستشفى الأطفال السويسي فيديو يوثق لاستعمال لوحة تشكيلية مهداة للمركز من طرف فنانة عالمية كأداة لتمرير الكراسي المتحركة بالدرج.

وحسب المستخدمين بالمستشفى، تستعمل هذه اللوحة الفنية التشكيلية، التي لها قيمة مادية ومعنوية، من طرف شركة المناولة لتمرير الكراسي المتحركة والمرضى عبرها.

وأكد المستخدمون أن اللوحة، التي تعود للفنانة الفرنسية أدلاين، سبق أن وهبت لفائدة الأطفال المرضى لتزيين وتحسين جمالية بهو المستشفى من أجل إدخال البهجة والسعادة عليهم.

ويظهر الفيديو أيضا فوضى تشهدها ملفات المرضى الطبية والتمريضية والإدارية بمصلحة الأرشيف بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تفجرت فضيحة بيع لوحات تشكيلية كانت مهداة من الفنان الراحل ميلود البيض إلى مستشفى الأطفال، حيث عثر عليها معروضة ببهو الخزينة العامة بالرباط بعد أن اشترتها هذه الأخيرة من أحد الأشخاص الذي سبق له هو الآخر أن اشترها من مدير سابق للمستشفى المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.