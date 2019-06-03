24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:39
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا
- العاهل الأردني يشكر ابن عمه الملك محمد السادس على دعم القدس
- المستشفى العسكري بالرباط .. "تحفة طبّية" تتكفل برعاية قدماء الجيش
- حزب مغربي يدينُ تدخّل الجيش في "ثورة" السودان
- الكولونيل أمقران .. "رجل ظل" ساند أوفقير في انقلاب "البوينغ الملكي"
المستشفى العسكري بالرباط .. "تحفة طبّية" تتكفل برعاية قدماء الجيش (5.00)
ضعف تطبيق قانون محاربة التدخين .. "لوبي التبغ" في قفص الاتهام (5.00)
الريصاني مدينة بدون لصوص .. التربية والصرامة تكبحان السرقة (5.00)
- النواب يعتمدون حرف "تيفيناغ" ويطلقون سراح "قانون الأمازيغية" - (106)
- أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني في نهائي "الكاف" - (106)
- عناصر الشرطة تراقب حركة المرور برادارات جديدة عالية الدقة - (84)
- الريصاني مدينة بدون لصوص .. التربية والصرامة تكبحان السرقة - (78)
- أطباء العيون يحذرون من خطر مشروع قانون على أبصار المغاربة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا
تداول عدد من المستخدمين بمستشفى الأطفال السويسي فيديو يوثق لاستعمال لوحة تشكيلية مهداة للمركز من طرف فنانة عالمية كأداة لتمرير الكراسي المتحركة بالدرج.
وحسب المستخدمين بالمستشفى، تستعمل هذه اللوحة الفنية التشكيلية، التي لها قيمة مادية ومعنوية، من طرف شركة المناولة لتمرير الكراسي المتحركة والمرضى عبرها.
وأكد المستخدمون أن اللوحة، التي تعود للفنانة الفرنسية أدلاين، سبق أن وهبت لفائدة الأطفال المرضى لتزيين وتحسين جمالية بهو المستشفى من أجل إدخال البهجة والسعادة عليهم.
ويظهر الفيديو أيضا فوضى تشهدها ملفات المرضى الطبية والتمريضية والإدارية بمصلحة الأرشيف بالمستشفى.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تفجرت فضيحة بيع لوحات تشكيلية كانت مهداة من الفنان الراحل ميلود البيض إلى مستشفى الأطفال، حيث عثر عليها معروضة ببهو الخزينة العامة بالرباط بعد أن اشترتها هذه الأخيرة من أحد الأشخاص الذي سبق له هو الآخر أن اشترها من مدير سابق للمستشفى المذكور.