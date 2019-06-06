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الرئيسية | مجتمع | "تْسْمْعْ لْمّْها" و"وْلْدْ مُّو" .. "خطاب الصم" يزرع بذور صراع الأزواج

"تْسْمْعْ لْمّْها" و"وْلْدْ مُّو" .. "خطاب الصم" يزرع بذور صراع الأزواج

"تْسْمْعْ لْمّْها" و"وْلْدْ مُّو" .. "خطاب الصم" يزرع بذور صراع الأزواج
جواد مبروكي*
الخميس 06 يونيو 2019 - 01:05

ألاحظ طوال الوقت، في ممارستي اليومية وفي المجتمع المغربي، الخلافات الزوجية التي غالباً ما تتجاوز المشاجرات مع الأصهار من كلا الجانبين وتؤدي بحزن إلى الطلاق. كثيرا ما أسمع من ناحية العروس التي تتهم الزوج بأنه "ابن أمه" أو "وْلْدْ مُّو"، ومن ناحية أخرى الزوج الذي يتهم زوجته بأنها "تستمع إلى والدتها" أو "تْسْمْعْ لْمّْها".

إنه وضع مؤسف يلزم كلا من الزوجين بالدفاع عن نفسه، وكذلك بالدفاع عن أمه. يولد هذا الدفاع المزيد من النزاعات، ويتهم كل طرف الآخر بأنه يفضل والدته على شريكه، بحجة أن والدة الآخر هي التي تزرع النزاع بينهما.. خطاب الصم!.

لماذا هذا الصراع الزوجي عند الأزواج المغاربة؟

1- عدم معرفة "مفهوم الاحترام"

لسوء الحظ، يجهل المجتمع المغربي مفهوم الاحترام، الذي يغيب حتى في التربية والتدريس. لا أقصد الاحترام كقول: مرحباً، السلام عليكم، شكراً وداعاً؛ بل الاحترام كمفهوم هو احترام الآخر كما هو عليه وفي ما يفكر فيه وفي ما يريده أو ما يرفضه، ومن الواضح في حريته. وعلى هذا نجد الاحترام بين الزوجين غائبا، الواحد ينتقد الآخر بلا هوادة، وينتقد عائلته أيضا دون أي احترام للشخص الذي يشاركه حياته. وبدلاً من حل نزاعاتنا كأشخاص بالغين ومسؤولين، نلقي باللائمة على الحماة والأصهار، ويصبح كل طرف يردد للآخر "اْنْتِ تْسْمْعِ لْمّْكْ" و"أنتَ مشي راجل، اَنتَ وْلْدْ مُّو"!.

2- عدم الشعور بالمسؤولية

في الزواج، لا يتحمل الشريك المغربي المسؤولية تجاه الآخر. ولا أشير إلى الجوانب المادية (العمل في المنزل أو خارجه)، بل أقصد المسؤولية الحقيقية للزوجين، والتي تتلخص في: "من واجبي مساعدة شريكي في أن يكون أكثر سعادة، ويجب ألا أكون سبب حزنه"؛ كما أن احترام والدَيْ بعضهما البعض علامة على الاحترام الكبير بينهما!.

3- غياب قدرة المساءلة الذاتية

في مجتمعنا، يشعر المغربي أنه ضحية. وأجد نفس الميكانيزم أيضا بين الزوجين. هذا يرجع إلى عدم وجود تعليم الفكر النقدي، وبالتالي غياب القدرة على التشكيك في الذات. مهما كانت طبيعة النزاع بين الزوجين فإن كلاهما مسؤولان بشكل إلزامي، وبدلاً من المساءلة الذاتية وتحديد الأخطاء ونسبة المشاركة في النزاع، يضع كل طرف المسؤولية على ظهر الآخر ويرى نفسه فقط ضحية شرور الشريك، ولهذا تتصاعد بسهولة شحنة النزاعات.

4- الأنانية وغياب الوعي الجماعي

التربية والتدريس لا يغرسان في الطفل المغربي "الوعي الجماعي"، بل على العكس من ذلك يعلمانه "الضمير الفردي"، وبعبارة أخرى "أنا وبعدي الطوفان". ولذلك تتطور الأنانية بشكل كبير عند المغربي مع غياب الوعي الجماعي. وبعد الزواج يسعى كل طرف إلى تحقيق غاياته الخاصة على حساب الآخر، وأكثر من هذا نراه يطلب منه ضمان غاياته وسعادته. من الواضح أننا بعيدون عن الوعي الجماعي الذي يسعى إلى ضمان سعادة مشتركة!.

5- غياب مفهوم "المشاورة"

يعتمد التواصل المغربي فقط على النقد والأحكام المسبقة، مع غياب "مفهوم التشجيع". كما تعتمد ميكانيزمات التواصل المغربي على ميكانيزم "هجوم/ دفاع"، من جهة و"ميكانيزم ميزان القوة" من جهة أخرى.

6- إعادة إنتاج نموذج الوالدين

لقد نشأ المغربي مع نموذج الوالدين، اللذين تجمع بينهما علاقة غير متوازنة، حيث يكون الأب متسلطًا والأم خاضعة. ومن الواضح أن المغربي يستنسخ نفس النمط المعزز من طرف ميكانيزمات عديدة، اجتماعية ودينية على وجه خاص.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - 10 ans الخميس 06 يونيو 2019 - 01:26
من المؤكد انه لا يوجد زواج من دون مشاكل لكن من الضروري إبقاء هاته الخلافات بين إثنين لاثالث لهما لكي يستمر هذا الزواج أو بالاحرى هذا الحب
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2 - محمد الخميس 06 يونيو 2019 - 01:41
..نصيحة لوجه الله...لمن اراد الزواج او المقبل على الزواج قريبا او المتزوج حديتا..تهلا فمراتك اوعاشرها بالمعروف اودير وليداتك من اللول..بلا تعطال...
او اهم حاااجة...متعاود سرك لتاااا واحد ولو وليديك...اوربي مراتك غي بسياسة اولحيلة او تهلو.،او لكلام لحلو..
او متفسد على مراتك....اتحل عليك باب الشيطان...
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