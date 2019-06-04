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الرئيسية | مجتمع | شد الحبل مع المبصاريين يقود أطباء العيون إلى الإضراب عن العمل

شد الحبل مع المبصاريين يقود أطباء العيون إلى الإضراب عن العمل

شد الحبل مع المبصاريين يقود أطباء العيون إلى الإضراب عن العمل
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:00

لم يُسفر الاجتماع الذي عقده وزير الصحة، أنس الدكالي، مع مسؤولي النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، عن أي نتيجة أمس، إذ لم يحصل أطباء العيون على أيّ وعد من طرف الوزير بحذف المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والتي تتيح للمبصاريين القيام بفحوصات العيون، وهو ما يرفضه الأطباء.

مصدر من النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ وزير الصحة اكتفى بالقول خلال اجتماعه مع مسؤولي النقابة إنّه سينظر في مسألة إمكانية إرجاع مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة التقنية، من أجل تدارس إمكانية إدخال تعديلات عليه، وزاد: "لكننا لم نحصل على أي وعد بالاستجابة لمطالبنا".

ويتمثل المطلب الرئيس لأطباء العيون في القطاع الخاص، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة أمس الإثنين، شارك فيها حوالي 300 طبيب، في إلغاء المادة السادسة من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لمنع المبصاريين من القيام بفحص العيون، لأن ذلك "يشكل خطرا على عيون المغاربة"، كما يقولون.

ونتيجة لعدم إسفار الاجتماع الذي ضمّ وزير الصحة ومسؤولي نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص عن جديد، أعلن الأطباء في اجتماع عقدوه مساء أمس الإثنين عن خوض إضراب وطني جديد يوم الخميس 13 يونيو الجاري، كما أعلنوا "تسطير برنامج نضالي" قال عضو في النقابة إنه "لن يتم التراجع عنه إلى غاية تحقيق المطالب".

وتَعتبر النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص منح الحق للمبصاريين في قياس الانكسارات البصرية ووضع العدسات الطبية، دون العودة إلى الطبيب المختص، "تطاولا مفضوحا على القانون المنظم لمهنة الطب".

في المقابل، وفيما تعذّر أخذ رأي وزير الصحة في هذا الموضوع، لعدم ردّه على الهاتف، ينفي المبصاريون أنهم يمارسون مهنة الطب بشكل غير قانوني، معتبرين أنّ الاتهام الموجه إليهم بكون الفحوصات التي يقومون بها تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة باطل؛ "فلم يثبت على مدى خمس وستين سنة أن شكّل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:15
هذه الجملة "يشكل خطرا على عيون المغاربة" اثارت في مشاعر التعجب هل حقا اطباء العيون يخافون على "عيون" المغاربة ام على مصالحهم الخاصة وجيوبهم فقد اصبح الاوبتيسيان يقوم بدورهم ويقيس درجة الرؤية في العين مجانا دون ان تحتاج لدفع 200 درهم حتال 300 درهم في بعض الحالات عند طبيب العيون لقياس النظر والحصول على درجة الرؤية وهذا يشكل خطرا على هذه الطائفة من الاطباء الجشعين ....لا أحد في هذا الوطن يخاف على مصالح الفقراء الكل يبحث عن مصلحته والسلام
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8
2 - الوشام الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:17
نعم لمحاصرة الفساد، نعم لتقليص نفوذ تجار الصحة (فحص 5 دقائق ب300 درهم؛ اللهم إن هذا منكر )نعم لفتح شروط إمكان المنافسة الحقة، نعم لفتح الكليات الخاصة في الطب؛ نعم لمحاصرة لوبي الصحة عموما وطب العيون خصوصا، مزيدا من النجاح للمبصاريين.
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7
3 - Ici oujda الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:19
انت و حظك مع اطباء العيون ... تارة يصيب و تارة يخطئء . انك تقامر بمبلغ الفحص الدي اضاف له البعض 50 درهم . ليصبح المبلغ 250 درهم؟؟؟؟؟؟
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2
4 - sabri الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:21
إلغاء المادة السادسة من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لمنع المبصاريين من القيام بفحص العيون، لأن ذلك "يشكل خطرا على عيون المغاربة"،
Je crois qu
ils parlent du danger sur leur poche pas sur la sante des yeux des marocains. Les marocains ne sont pas dupes. Il faut que ces docteurs le disent clairement
sans essayer de trouver des justifications pretendant qu'ils defendent les interets du peuple alors que leurs profits qui est en cause en premier lieu.
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0
5 - متابع الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:29
على المبصاريين أن يخوضوا اضرابا ويتوقفوا عن التعامل مع اطباء القطاع الخاص لانهم يشكلون خطرا على صحة وجيوب المواطنين، والاقتصار على التعامل مع أطباء القطاع العام فيما يتعلق بقياس النظر.
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3
6 - مغربي قح الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:29
الخطر القائم على المواطن هو الطبيب بنفسه عندما يأتيه المواطن مريض،الطبيب المغربي همه الوحيد هو الاستغناء على ظهر المواطن.لم تعد مهنة الطبيب مهنة شريفة ،اصبحوا اكثر من مصاصي الدماء.
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3
7 - سمير الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:30
جشع الأطباء ليس له حدود في هذا البلد، مافيا تجارية حقيقية يقتاتون من دماء المرضى، لا مؤهلات حقيقية ولا كلام طيب، الا ما رحم ربك !
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5
8 - لا للجشع الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:32
لماذا يحاول الأطباء تضييق الخناق على المبصاريين؟لست من هذه الفئة أو تلك. ..لكن كمواطن أجزم أن أ أطباء القطاع الخاص يسعون إلى الربح فقط. .زيارة 400درهم و يمكن أتت ترتفع الفاتورة. ..مغربي إلا حط 400 درهم رآه ميزانية د الشهر تتزعزع! !من الأطباء في القطاع الخاص من يجني 10000درهم يوميا! !!لا يعقل. .يجب على الدولة أن تتدخل لحماية المواطن بتحديد تعريفة الزيارة وألفحوصات
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4
9 - سليم الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:33
في أرقى الدول يقيس المبصاريون البصر مثل كندا وألمانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية وغيرها كثير، اين المشكلة، على الاطباء أن يركزوا على ما هو اهم وهي الأمراض الخطيرة والعمليات ويتركو هذا العمل البسيط للمبصياريين ولكن بشرط! فقط المبصاريون الذين يتوفرون على تكوين اكاديمي عالي يؤهلم للقيام بهذا العمل وأن تكون أجهزة القياس مطابقة للمواصفات الدولية لان هناك الكثير من العربازة
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10 - Myhafid lbrini الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 14:35
هل يمكن لغير الاختصاصي قياس الضغط على مستوى العين وتحديد مدى سلامة الشبكية متلا....في غالب الاحيان نحن ندهب لطبيب العيون ليس فقط لقياس البصر ولكن لمعرفة مدى سلامة اعيننا وخصوصا ان امراض العيون امراض يصفها المختصون بالصامتة وغالبا بدون اعراض وادا لم يتم استباقها يكون ضررها خطير...
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