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كُتّاب وآراء
شد الحبل مع المبصاريين يقود أطباء العيون إلى الإضراب عن العمل
لم يُسفر الاجتماع الذي عقده وزير الصحة، أنس الدكالي، مع مسؤولي النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، عن أي نتيجة أمس، إذ لم يحصل أطباء العيون على أيّ وعد من طرف الوزير بحذف المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والتي تتيح للمبصاريين القيام بفحوصات العيون، وهو ما يرفضه الأطباء.
مصدر من النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ وزير الصحة اكتفى بالقول خلال اجتماعه مع مسؤولي النقابة إنّه سينظر في مسألة إمكانية إرجاع مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة التقنية، من أجل تدارس إمكانية إدخال تعديلات عليه، وزاد: "لكننا لم نحصل على أي وعد بالاستجابة لمطالبنا".
ويتمثل المطلب الرئيس لأطباء العيون في القطاع الخاص، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة أمس الإثنين، شارك فيها حوالي 300 طبيب، في إلغاء المادة السادسة من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لمنع المبصاريين من القيام بفحص العيون، لأن ذلك "يشكل خطرا على عيون المغاربة"، كما يقولون.
ونتيجة لعدم إسفار الاجتماع الذي ضمّ وزير الصحة ومسؤولي نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص عن جديد، أعلن الأطباء في اجتماع عقدوه مساء أمس الإثنين عن خوض إضراب وطني جديد يوم الخميس 13 يونيو الجاري، كما أعلنوا "تسطير برنامج نضالي" قال عضو في النقابة إنه "لن يتم التراجع عنه إلى غاية تحقيق المطالب".
وتَعتبر النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص منح الحق للمبصاريين في قياس الانكسارات البصرية ووضع العدسات الطبية، دون العودة إلى الطبيب المختص، "تطاولا مفضوحا على القانون المنظم لمهنة الطب".
في المقابل، وفيما تعذّر أخذ رأي وزير الصحة في هذا الموضوع، لعدم ردّه على الهاتف، ينفي المبصاريون أنهم يمارسون مهنة الطب بشكل غير قانوني، معتبرين أنّ الاتهام الموجه إليهم بكون الفحوصات التي يقومون بها تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة باطل؛ "فلم يثبت على مدى خمس وستين سنة أن شكّل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
Je crois qu
ils parlent du danger sur leur poche pas sur la sante des yeux des marocains. Les marocains ne sont pas dupes. Il faut que ces docteurs le disent clairement
sans essayer de trouver des justifications pretendant qu'ils defendent les interets du peuple alors que leurs profits qui est en cause en premier lieu.