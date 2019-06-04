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الرئيسية | مجتمع | إفطار رمضانيّ يجمع محامين بنزلاء سجن بتطوان

إفطار رمضانيّ يجمع محامين بنزلاء سجن بتطوان

إفطار رمضانيّ يجمع محامين بنزلاء سجن بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:45

نظّمت هيئة المحامين بتطوان، أمس الإثنين، حفل إفطار جماعيّ لفائدة نزيلات السّجن المحليّ بالمدينة، تبرّعت خلاله بخمسمائة كتاب لفائدة مكتبة المؤسّسة السّجنيّة، في مسعى إلى ربط جسور التّواصل مع السّجينات ومواكبتهنّ، وتقديم مختلف أشكال الدّعم المعنويّ لهذه الشّريحة من المجتمع.

وقال كمال المهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، في تصريح لهسبريس، إنّ هذه المبادرة "تأتي في إطار انفتاح الهيئة على محيطها، بخلفيّة تشاركيّة محضة، تفعيلا للبرنامج الّذي سطّره مجلسها في شقّه المتعلّق بحقوق الإنسان، لنقل أجواء هذا الشّهر الكريم إلى السّجينات والسّجناء".

وأضاف المتحدّث ذاته أنّ تزويد مكتبة السّجن بخمسمائة كتاب كهبة من المحاميات والمحامين المنتسبين إلى هيئة تطوان "الهدف منه أنسنة العقوبات السّالبة للحريّة، وجعل السّجن محطّة ومناسبة لامتلاك المعرفة والمهارات الّتي تؤهّل السّجين بعد قضاء مدّة العقوبة إلى اندماج سلس في المجتمع"، وفق تعبيره.

وعرفت الأمسيّة حضور مدير المؤسّسة السّجنيّة، وثلّة من المحاميات والمحامين المنتسبين إلى هيئة تطوان، وممثّلي هيئات حقوقيّة بالمدينة، إلى جانب المكتب المحليّ للنّقابة الدّيمقراطيّة للعدل، وعدد من الفعاليّات الإعلاميّة والثّقافيّة.

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