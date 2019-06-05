24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الباطرونا" تدعو إلى مناظرة حول التجارة الخارجية
- أكبر تجمع مهني لصناعة الملابس يأمل مجاراة الطلبات العالمية
- مستشارون يتهمون العثماني بإدخال المغرب في "تقويم هيكلي مستمر"
- مرصد ينتقد "الارتجالية" في تدبير أزمة طلبة الطب
- العطش يطرق أبواب درعة تافيلالت .. جمعويّون يدقون ناقوس الخطر
أكبر تجمع مهني لصناعة الملابس يأمل مجاراة الطلبات العالمية (5.00)
العطش يطرق أبواب درعة تافيلالت .. جمعويّون يدقون ناقوس الخطر (5.00)
عالم مغربي يتسلّم جائزة من الرئيس الروسي بوتين في أكتوبر المقبل (5.00)
- عيد الفطر غدا الأربعاء بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام - (117)
- بنعبد القادر ينتقدُ ظاهرة "سْليتْ" الموظفين ويعدُ بإجراءات عقابية - (92)
- تباينات جوهرية تفرق بين الوضعية الإدارية للمهندس والمتصرف - (67)
- فلكي: رؤية هلال شوال أمس مستحيلة .. ومراقبة المغرب ناجعة - (56)
- بدء اجتماع "الكاف" حول نهائي الترجي والوداد - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة
دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المغاربة إلى المساهمة في البرنامج الوطني للحد من مد اليد؛ وذلك ردا على تنامي ظاهرة التسول في المدن المغربية واستغلال الأطفال الرضع.
وأوضحت الحقاوي أن الدولة وضعت ضمن القانون الجنائي مقتضيات تعاقب على ممارسة التسول في الشارع العام من شهر إلى ستة أشهر، وسنة بالنسبة لمستغلي الأطفال في هذه الظاهرة؛ لكنها أكدت أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على التسول في شوارع ومدن البلاد.
وشددت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة الاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن مشهد التسول في الشوارع ارتفع مع دخول اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفارقة على خط الظاهرة المستفحلة وسط المجتمع المغربي.
الحقاوي اعتبرت أن للتسول أسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بامتهان الناس للظاهرة من أجل الحصول على الأموال.
وللقضاء على التسول، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن إندونيسيا لها تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال فرض عقوبات على من يمد المتسول بالمال. وزادت أن الجانب الزجري مفيد للقضاء على الظاهرة، خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يلجؤون إلى الأمر وهم في وضعية لا بأس بها.
وأشارت الحقاوي إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المشاريع تستهدف تحسين وضعية المواطنين قبل وصولهم إلى مرحلة التسول، موردة أن برنامج "دعم" يستفيد منه 166 ألف يتيم، وبرنامج "صندوق التماسك" يصل مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة.
المسؤولة الحكومية حملت وزارة الداخلية مسؤولية انتشار التسول في شوارع المملكة، وقالت إن "هذا الأمر يهم أساسا هذه الوزارة من خلال تأمين الفضاء لجعله فارغا من مثل هذه الممارسات التي تتجاوز القوانين، ثم يأتي دور محدود لوزارة التضامن".
ودعا برلمانيون مغاربة الحكومة إلى محاربة ظاهرة التسول "التي تسيء إلى صورة المغرب، لاسيما في ظل وجود شبكات باتت تمتهن هذا النوع من العمل وتستغل أطفالا متخلى عنهم؛ وذلك من خلال القيام بمراجعة تشريعية لمحاصرة المساهمين في الظاهرة".
وكانت تقارير غير رسمية صنفت المغرب في صدارة الدول العربية في عدد المتسولين، إذ بلغ العدد الإجمالي 195 ألفا؛ بينما جاءت مصر ثانية بـ41 ألف متسول، ثم الجزائر بـ11 ألف متسول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
أولا عيدكم مبارك سعيد .تقبل الله لنا ولكم .
هادوك الناس لي تايسعاو أغلبهم ناعندهم ماياكلو كون وفرتو ليهم شي عمل عمل محترم ولا شي شوماج مايخرجوش لزنقة يسعاو عباد الله.
المغاربة تحركهم إنسانيتهم ، لا غير ، و هذا طبع فيهم.
الوزارة يجب أن تبادر لقطع أسباب التسول ، و ليس التشبه بأندونيسيا التي لها خصوصياتها.
اخواني المغاربة مبروك عيدكم.ارحوا ان تنتبهوا الى هواتفكم الدكية لانه مع تمام التانية ليلا يعني الان اصبحت عندي ساعة اضافية 3.12 دقيقة.المرجوا تعديل نمط اشتغال هاتفكم حتى لا تتاخروا على صلاة العيد او قضاء حاجياتكم و توفيت حافلاتكم او قطاراتكم.اللهم اني قد بلغت
سببه انتم حزب العدالة و التنمية سياساتكم افقرت الشعب المغربي برمته
الله ياخد فيكم الحق وجهكم قاسح و باقي كتهضرو
انا مثلا يوما ما ساصبح طلابا بسبب سياستكم المضرة للشعب يا صاحبة 20 درهم
واحتراف التسول ظاهرة تدر على الممتهن له اموالا طائلة ...منهم من يوظفها في بناء مساكن ودور...وعقارات ومتاجر ...يجني من ورائها ربحا مهما...
والمتسول اصبح له مكان قار ...لاينقصه الا ان يمتلكه...اما في حافة الطريق او باب مسجد او جنب سوق ممتاز...سواء رجل او امرأة....
اليكم قصة متسول راقي حقيقية....متسول في مدينة من المدن المغربية يبدأ نشاطه من التامنة صباحا ..حتى الواحدة من بعد منتصف الليل....يبدا بالمقاهي من التامنة حتى التاسعة..ويغير ااشارع ويعود اليه في الحادية عشرة بعدما حل بالمقاهي رواد جدد...يبفى على هذا الحال حتى التاسعة ليلا ومن بعد يغير نشاطه الى الحانات....
وله عطلة 15 يوما في كل ستة اشهر....
يقضيها في الاوطيل بمدينة الدار البيضاء وفي افخم المراقص...ينفق من ماجناه من التسول..
Donc le taux de la mendicité augmentera c'est sûr
شخصيا لا يسعني إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...
وزادت الطين بلة في السنوات الأخيرة حينما دخل هؤلاء المهاجرين الأفارقة بلادنا فما أن تقف في إشارة المرور الا ويخيطون بسيارتك من كل جانب .وخاصة في مدينة أكادير والمدن الكبرى.اما في المساجد فما ينتهي الامام من التسليم الا بدأت صيحات المتسولين من كل مكان وتنسى انك صليت اصلا فلا تحس لا بالخشوع ولا بالسكينة.
ولكن ما هي مسؤولية الدولة في ذلك ؟
إذا كان برنامج "دعم" يستفيد منه 166 ألف يتيم، وبرنامج "صندوق التماسك" يصل مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة. يعني وإذا رجعنا لكلام الوزيرة
(الحقاوي اعتبرت أن للتسول أسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بامتهان الناس للظاهرة من أجل الحصول على الأموال)
.
يعني أن 195 ألف متسول الذين يجوبون شوارع المملكة ، جلهم يمتهن التسول ؟
هل هذا الكلام منطقي ؟
أو كلما عجزتم حملتم المسؤولية للآخرين ؟
ابحثوا عن الأسباب الحقيقية للتسول ، وسموا الأشياء بمسمياتها عوض الأساليب الإنشائية التي عفا عنها الزمن .
مهما يفعل أي متسول لن يحطم إنجاز بنكيران ...
.التصدي لظاهرة التسول في الشوارع. هم من صنعوه
.لي ابن معاق في يده لا يقدر على العمل لديه شواهد طبية
.حرموه من التعويضات العاءلية البخسة 200 درهم
.رغم انني دافعت عن هذا الوطن في تخوم الصحراء.
.مسؤولون لا يخافون الله. يضحكون على الضعفاء
.ولكن نسوا بان الله سيقهرهم بالموت ويكون الحساب عسير