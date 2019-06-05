24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الباطرونا" تدعو إلى مناظرة حول التجارة الخارجية (5.00)

  2. أكبر تجمع مهني لصناعة الملابس يأمل مجاراة الطلبات العالمية (5.00)

  3. العطش يطرق أبواب درعة تافيلالت .. جمعويّون يدقون ناقوس الخطر (5.00)

  4. عالم مغربي يتسلّم جائزة من الرئيس الروسي بوتين في أكتوبر المقبل (5.00)

  5. المجلس العسكري بالسودان يلغي "اتفاق المتظاهرين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة

الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة

الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:00

دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المغاربة إلى المساهمة في البرنامج الوطني للحد من مد اليد؛ وذلك ردا على تنامي ظاهرة التسول في المدن المغربية واستغلال الأطفال الرضع.

وأوضحت الحقاوي أن الدولة وضعت ضمن القانون الجنائي مقتضيات تعاقب على ممارسة التسول في الشارع العام من شهر إلى ستة أشهر، وسنة بالنسبة لمستغلي الأطفال في هذه الظاهرة؛ لكنها أكدت أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على التسول في شوارع ومدن البلاد.

وشددت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة الاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن مشهد التسول في الشوارع ارتفع مع دخول اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفارقة على خط الظاهرة المستفحلة وسط المجتمع المغربي.

الحقاوي اعتبرت أن للتسول أسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بامتهان الناس للظاهرة من أجل الحصول على الأموال.

وللقضاء على التسول، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن إندونيسيا لها تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال فرض عقوبات على من يمد المتسول بالمال. وزادت أن الجانب الزجري مفيد للقضاء على الظاهرة، خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يلجؤون إلى الأمر وهم في وضعية لا بأس بها.

وأشارت الحقاوي إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المشاريع تستهدف تحسين وضعية المواطنين قبل وصولهم إلى مرحلة التسول، موردة أن برنامج "دعم" يستفيد منه 166 ألف يتيم، وبرنامج "صندوق التماسك" يصل مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة.

المسؤولة الحكومية حملت وزارة الداخلية مسؤولية انتشار التسول في شوارع المملكة، وقالت إن "هذا الأمر يهم أساسا هذه الوزارة من خلال تأمين الفضاء لجعله فارغا من مثل هذه الممارسات التي تتجاوز القوانين، ثم يأتي دور محدود لوزارة التضامن".

ودعا برلمانيون مغاربة الحكومة إلى محاربة ظاهرة التسول "التي تسيء إلى صورة المغرب، لاسيما في ظل وجود شبكات باتت تمتهن هذا النوع من العمل وتستغل أطفالا متخلى عنهم؛ وذلك من خلال القيام بمراجعة تشريعية لمحاصرة المساهمين في الظاهرة".

وكانت تقارير غير رسمية صنفت المغرب في صدارة الدول العربية في عدد المتسولين، إذ بلغ العدد الإجمالي 195 ألفا؛ بينما جاءت مصر ثانية بـ41 ألف متسول، ثم الجزائر بـ11 ألف متسول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - أيمن ابرباطي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:15
السلام عليكم
أولا عيدكم مبارك سعيد .تقبل الله لنا ولكم .
هادوك الناس لي تايسعاو أغلبهم ناعندهم ماياكلو كون وفرتو ليهم شي عمل عمل محترم ولا شي شوماج مايخرجوش لزنقة يسعاو عباد الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - كريم يوغرطن تطاوين الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:16
الم تقولي ان كل من يتقاضى 20 درهما في اليوم فليس فقيرا ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا تطلبين اليوم منا ان نتصدى للمتسولين الذين يجمعون امثر من 300 درهما في اليوم انت بعيدة كل البعد عن الواقع المغربي مثلك مثل ابن عرفة وابن كيران وجميع اعضاء المحكومة التي هي في واد والشعب في واد اخر اللهم اغننا عنكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - احمد الصروخ الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:18
اذا كان القانون يجرم التسول و يعاقب عليه فلماذا لا تطبقونه و تحاربو هذه الآفة. الله يعطينا وجهك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ملاحظ الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:21
إذا كان المواطن هو من يتصدى لظاهرة التسول، فما فائدة وجود وزارة الحقاوي ؟
المغاربة تحركهم إنسانيتهم ، لا غير ، و هذا طبع فيهم.
الوزارة يجب أن تبادر لقطع أسباب التسول ، و ليس التشبه بأندونيسيا التي لها خصوصياتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مقهور الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:21
السلام
اخواني المغاربة مبروك عيدكم.ارحوا ان تنتبهوا الى هواتفكم الدكية لانه مع تمام التانية ليلا يعني الان اصبحت عندي ساعة اضافية 3.12 دقيقة.المرجوا تعديل نمط اشتغال هاتفكم حتى لا تتاخروا على صلاة العيد او قضاء حاجياتكم و توفيت حافلاتكم او قطاراتكم.اللهم اني قد بلغت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - jamit الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:21
المغرب في صدارة الدول العربية في عدد المتسولين، إذ بلغ العدد الإجمالي 195 ألفا؛ بينما جاءت مصر ثانية بـ41 ألف متسول، ثم الجزائر بـ11 ألف متسول.
سببه انتم حزب العدالة و التنمية سياساتكم افقرت الشعب المغربي برمته
الله ياخد فيكم الحق وجهكم قاسح و باقي كتهضرو
انا مثلا يوما ما ساصبح طلابا بسبب سياستكم المضرة للشعب يا صاحبة 20 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عشرين درهم الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:26
المرجو من سعادة الوزيرة المحترمة توفير شروط العيش الكريم لهولاء المتسولين وبذالك تكون هي اول من يتصدى لهم خلاصة القول الله اكون فعوانهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حسن كناني الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:27
فعلا التسول بالمغرب اصبح حرفة من لاحرفة له
واحتراف التسول ظاهرة تدر على الممتهن له اموالا طائلة ...منهم من يوظفها في بناء مساكن ودور...وعقارات ومتاجر ...يجني من ورائها ربحا مهما...
والمتسول اصبح له مكان قار ...لاينقصه الا ان يمتلكه...اما في حافة الطريق او باب مسجد او جنب سوق ممتاز...سواء رجل او امرأة....
اليكم قصة متسول راقي حقيقية....متسول في مدينة من المدن المغربية يبدأ نشاطه من التامنة صباحا ..حتى الواحدة من بعد منتصف الليل....يبدا بالمقاهي من التامنة حتى التاسعة..ويغير ااشارع ويعود اليه في الحادية عشرة بعدما حل بالمقاهي رواد جدد...يبفى على هذا الحال حتى التاسعة ليلا ومن بعد يغير نشاطه الى الحانات....
وله عطلة 15 يوما في كل ستة اشهر....
يقضيها في الاوطيل بمدينة الدار البيضاء وفي افخم المراقص...ينفق من ماجناه من التسول..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Prince du sud الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:28
A cause de votre politique les petits fonctionnaires sont sur le chemin de pratiquer eux aussi la mendicité parce que vous avez lutter contre ces gens
Donc le taux de la mendicité augmentera c'est sûr
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - محمد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:30
أقترح تشييد مؤسسة كبيرة من طرف وزارة بسيمة الحقاوي كي تستوعب كل المتسولين وتوفر لهم المأكل والمشرب والملبس والتطبيب.....أما فرض عقوبات ولغة التهديد فهو الحائط القصير الذي يسهل على وزيرتنا اجتيازه بنجاح، خصوصا وأنها تعرف بعد دراسة عميقة انه لا وجود للفقر في المغرب!!!
شخصيا لا يسعني إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - الحسين الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:31
كمهاجر مغربي اعيش في الديار الأمريكية مند 30 سنة اويزيد كلما انزل الى المغرب وتنزل في المطار الا وتبدأ تنظر الى المتسولين يتجولون في كل مكان أما إذا وصلت إلى المدينة التي تعييش فيها فحدث ولا حرج.
وزادت الطين بلة في السنوات الأخيرة حينما دخل هؤلاء المهاجرين الأفارقة بلادنا فما أن تقف في إشارة المرور الا ويخيطون بسيارتك من كل جانب .وخاصة في مدينة أكادير والمدن الكبرى.اما في المساجد فما ينتهي الامام من التسليم الا بدأت صيحات المتسولين من كل مكان وتنسى انك صليت اصلا فلا تحس لا بالخشوع ولا بالسكينة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - السوسي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:38
و ما دوركم انتم في هذه الافة الاجتماعية؟ اليم يحن الوقت لمواجهة التسول المتفشي في البلاد؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Rbt الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:38
افقرتم الناس وتريدين ايضا منعهم من التسول ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عبد الله الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:38
ماذا عن التسول من فئة خمسة نجوم؟ سبعة ملايين كل شهر باردة!!!!!! وفروا الخدمات الأساسية للمواطنين و انزلوا من أبراجكم الشاهقة مثل ناطحات السحاب ثم حاسبوا الفقراء. شبعتو بلا قياس و بديتو كترگعو بلا قياس على المغاربة بكلامكم الخاوي و البليد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - إنشاء الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:41
فعلا أصبحت ظاهرة التسول معضلة في هذا البلد السعيد ، وهناك فعلا من يتخذها وسيلة للإثراء ،
ولكن ما هي مسؤولية الدولة في ذلك ؟
إذا كان برنامج "دعم" يستفيد منه 166 ألف يتيم، وبرنامج "صندوق التماسك" يصل مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة. يعني وإذا رجعنا لكلام الوزيرة
(الحقاوي اعتبرت أن للتسول أسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بامتهان الناس للظاهرة من أجل الحصول على الأموال)
.
يعني أن 195 ألف متسول الذين يجوبون شوارع المملكة ، جلهم يمتهن التسول ؟

هل هذا الكلام منطقي ؟

أو كلما عجزتم حملتم المسؤولية للآخرين ؟
ابحثوا عن الأسباب الحقيقية للتسول ، وسموا الأشياء بمسمياتها عوض الأساليب الإنشائية التي عفا عنها الزمن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - محمود الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:41
كلام معقول الى حد ما لكن نلاحظ ان الحكومة نفسها تشجع على التسول و يتجلى ذلك في الصدقات التي تقوم بها بعض الدول الخليجية في بلدنا تحت غطاء إعلامي و حضور رسمي لشخصيات عمومية سامية هذا ان لم نقل ان الحكومة نفسها تتسول و تعتمد على إعانات خارجية في حين ان وطننا يزخر بموارد طاءلة و طاقات ضخمة من الشباب و اليد العاملة و العقول التي مع كل أسف تهاجر الى أوربا و أمريكا بعدما كان تكوينها على حساب ميزانية الدولة المغربية.اولا هذ گاع مبنتش ليها في اندونيسيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - أحمد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:43
حتى تتصدي يا سيدة بسيمة لتسول كبيركم الذي علمكم التسول، آنذاك اطلبي من المغاربة التصدي للتسول مع العلم أن بنكيران حصل على 70000 درهم نهاية كل شهرة دون أن يفعل أي شيء.
مهما يفعل أي متسول لن يحطم إنجاز بنكيران ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - amine الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:44
عليك انت الاولى ياايتها الوزيرة ان تساهمي في البرنامج الوطني ,وتتنازلي عن اجرتك الشهرية انت وزملائك الوزراء والبرلمانيين تضامنا مع المتسولين. هناك الشباب لم توفرو لهم مناصب الشغل ,فعلى الدولة ان تقسم الثروات من جوج بحورا والفوسفاط والذهب والغاز والنحاس والفلاحة والصيد البحري بشكل عادل على المتسولين عددهم يفوق30مليون مغربي متسول, الم تستحي من الله عندما قال لك فاما السائل فلا تنهر, هناك رئيس دولة في امريكا اللاتينية تنازل عن تروثه للمتسولين من شعبه,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Merci pour conseil الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:44
Merci beaucoup Mme pour le conseil après avoir rendu tout le peuple marocain pauvre avec la meilleure façon de gouverner le Maroc avec les PEJIDISTES MONTEUR HYPOCRITES
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - BARAKAT الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:47
يجب البدء أولا بمحاربة تسول الحكومة بعدها الاحزاب التي تتسول من موسم الانتخابات الى موسم اخر تجمع الغلة وتأكل الأخضر واليابس وتترك الوطن قاحلا بعدها يجب محاربة المواطن المتسول الذي لا حول له ولا قوة سوى مد اليد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - pedro الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:49
خاص يترجم تا داك لي تيعطي راه كاين لي تايذخل منها أموال طائلة راه تنعرف واحد العائلة 3 منها تيطلبو راه تيذخلو كاملين شئ 700 درهم فالنهار يعني 21000 درهم فالشهر او بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - محارب سابقا الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:49
السلام عليكم
.التصدي لظاهرة التسول في الشوارع. هم من صنعوه
.لي ابن معاق في يده لا يقدر على العمل لديه شواهد طبية
.حرموه من التعويضات العاءلية البخسة 200 درهم
.رغم انني دافعت عن هذا الوطن في تخوم الصحراء.
.مسؤولون لا يخافون الله. يضحكون على الضعفاء
.ولكن نسوا بان الله سيقهرهم بالموت ويكون الحساب عسير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - الهدهد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 02:50
يجب ايجاد الحلول الناجعة دون الحملات الموسمية واستئصال هذه الظاهرة بالقضاء على البؤس والفقر من منبعه ومحاربة التسول بالأطفال والقيام بجرد ومعرفة هويتهم ومدنهم والحد من تسول المدارات والإشارات الضوئية وخاصة الأجانب من....و.......لأن هذه أصبحت منافسة شرسة على الأماكن وربما سوف تكترى مستقبلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.