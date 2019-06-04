وزارة التربية تعلن تاريخ الموسم الدراسي المقبل

هسبريس من الرباط

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2019-2020.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المقرر الوزاري يهدف إلى برمجة مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.

وينطلق الموسم المدرسي 2019-2020 يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة"، وهو اليوم نفسه الذي سيلتحق فيه أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، يورد البلاغ.

كما حددت الوزارة يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 كموعد لالتحاق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 05 شتنبر2019 بالنسبة إلى السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.