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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تعلن تاريخ الموسم الدراسي المقبل
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2019-2020.
بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المقرر الوزاري يهدف إلى برمجة مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.
وينطلق الموسم المدرسي 2019-2020 يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة"، وهو اليوم نفسه الذي سيلتحق فيه أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، يورد البلاغ.
كما حددت الوزارة يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 كموعد لالتحاق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 05 شتنبر2019 بالنسبة إلى السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
"يونيو" أن يتم تسجيل التلاميذ و تزويدهم بلائحة الأدوات وجداول
الحصص ، وكذا التعرف على الأساتذة .
* إذا تحقق هذا ، يمكن أن نسمي يوم كذا ... يوم الدخول المدرسي .
*أما أن نترك ذلك كله حتى شتنبر ، نكون نكذب على أنفسنا ،
يمكن في هذه الحال تبدأ الدراسة أواسط أكتوبر ، زد على ذلك مشاكل
الكتاب المدرسي ، مفقود، تغيير ،......وفئات من التلاميذ يخصها أساتذة
بعض المواد ، التوقفات ،الإضرابات....،،، مبروك العيد .
الحصول انا لله و انا اليه راجعون في التعليم .