24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:3921:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحة تشكيلية تتعرض للإتلاف بمستشفى ابن سينا (5.00)

  2. "الباطرونا" تدعو إلى مناظرة حول التجارة الخارجية (5.00)

  3. أكبر تجمع مهني لصناعة الملابس يأمل مجاراة الطلبات العالمية (5.00)

  4. العطش يطرق أبواب درعة تافيلالت .. جمعويّون يدقون ناقوس الخطر (5.00)

  5. الاتحاد التونسي يطالب لقجع بعدم الدفاع عن الوداد أمام "الكاف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تعلن تاريخ الموسم الدراسي المقبل

وزارة التربية تعلن تاريخ الموسم الدراسي المقبل

وزارة التربية تعلن تاريخ الموسم الدراسي المقبل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 16:03

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2019-2020.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المقرر الوزاري يهدف إلى برمجة مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.

وينطلق الموسم المدرسي 2019-2020 يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة"، وهو اليوم نفسه الذي سيلتحق فيه أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، يورد البلاغ.

كما حددت الوزارة يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 كموعد لالتحاق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 05 شتنبر2019 بالنسبة إلى السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مبروك العيد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 16:50
* لإحترام مواعيد الدخول المدرسي في آوانها ، يجب في هذا الشهر
"يونيو" أن يتم تسجيل التلاميذ و تزويدهم بلائحة الأدوات وجداول
الحصص ، وكذا التعرف على الأساتذة .
* إذا تحقق هذا ، يمكن أن نسمي يوم كذا ... يوم الدخول المدرسي .
*أما أن نترك ذلك كله حتى شتنبر ، نكون نكذب على أنفسنا ،
يمكن في هذه الحال تبدأ الدراسة أواسط أكتوبر ، زد على ذلك مشاكل
الكتاب المدرسي ، مفقود، تغيير ،......وفئات من التلاميذ يخصها أساتذة
بعض المواد ، التوقفات ،الإضرابات....،،، مبروك العيد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - Meddddd الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 16:57
السلام عليكم على اي تعليم تتكلمون هل بالفعل يوجد تعليم في المغرب ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - عبدو من وزان الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 16:59
موسم دراسي سيكون ساخنا إن شاء الله بالنظر إلى ما كان عليه الموسم الحالي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ضحية المتعاقدين الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:01
على الوزارة أن تفكر جيدا في الاستغناء عن رؤوس الفتنة من المتعاقدين وإيجاد البديل حتى لا تتكرر اضراباتهم الفوضوية ثم الاقتطاع باعتباره الرادع والملجم للمتقاعسين و النقابات معا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ولد البلد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:20
وزارة في واد و اطر و تلاميذ و اباء في واد اخر ..الوزارة تتكلم على دخول مدرسي .. هاذ الناس كيحطو برامج ولا يهمهم كيف ستنفذ .
الحصول انا لله و انا اليه راجعون في التعليم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عزيز الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:30
السلام ادا كانت وزارة التربية والتعليم العالي تبرمج مواعيد للدخول فأنا لم أجد مكان في المؤسسة لكي أسجل ابني مع العلم أن الطاقة الاستيعابية وصلت إلى 50 تلميذ في القسم ونحن اكثر من 100 شخص في قائمة الانتظار أي تعليم تتحدثون عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الغريب الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:32
لإرضاء أولئك الذين يكنون لرجل التعليم كل الكره والاحتقار فاليكن الدخول المدرسي يوم 11/07/2019
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - عزيز الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 17:42
السلام ادا كانت وزارة التربية والتعليم العالي تبرمج مواعيد للدخول فأنا لم أجد مكان في المؤسسة لكي أسجل ابني مع العلم أن هذه المؤسسة وصلت الطاقة إلي 50 تلميذ في القسم ونحن في لائحة الانتظار أزيد من 100 شخص أي تعليم تتحدثون عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.