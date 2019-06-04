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بوليف يحصر زيادة أسعار تذاكر "رحلات الأعياد" في 20 بالمائة

بوليف يحصر زيادة أسعار تذاكر "رحلات الأعياد" في 20 بالمائة
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:00

تتجدّد معاناة المواطنين كلما حلت فترة الأعياد بفعل قلّة وسائل النقل المتاحة ببعض الخطوط، وزيادة أسعار التذاكر، فضلا عن دفع المضاربين مجموعة من المسافرين إلى شراء تذاكر بأثمنة مضاعفة، اتقاء لشرّ البحث عن رحلة قد تتمّ في ظروف لا تناسبهم، وقد لا تأتي فيظلّون حبيسي مدنهم بعيدا عن أجواء الاحتفال العائلي بالعيد.

محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، جدّد تحميله جزءا من مسؤولية ما تعرفه الرحلات في الأعياد لطريقة تدبير المواطنين أسفارَهُم، وأضاف في سياق إجابته عن سؤال طُرِح بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية أن العديد من المواطنين يدبِّرون رحلاتهم في آخر لحظة.

وأكّد بوليف أن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء الآخرين من جماعات محلية، ومدبرين للمحطّات الطرقية، والأمن والدرك، والمصالح المختلفة للوزارة المكلفة بالمراقبة وغير ذلك، من أجل إعداد برنامج للتعاطي والتعامل مع هذه المناسبات.

ووضّح كاتب الدولة المكلَّف بالنقل أن هذه المرحلة تبدأ بمحطة استباقية يتم خلالَها الإعلان عن "الرخص الاستثنائية"؛ وزاد موضِّحا: "نطلَب من جميع المحطات وجميع مندوبينا أن يعلنوا عن هذه الرخص، حتى يقدّم أي شخص أراد أن يسير في خط استثنائي بين مكان ومكان آخر طلبه الذي ستبتُّ فيه لجنة مكلّفة بهذه الرخص".

وذكر بوليف أن "آلاف الرخص الاستثنائية تعطى في كل مناسبة، وهي محددة زمانا ومكانا"، وزاد قائلا: "بالنسبة لتدبير هذه العملية من حيث الأسعار فهي مقنّنة بقانون 1996.. ولا نسمح في الرحلات الاستثنائية بأن يعود السائقون بمقاعدهم ممتلئة، ويسمح لهم بإضافة عشرين في المائة فقط من السعر المحدّد للرحلة".

ودعا بوليف المواطنين المقبلين على السفر في العيد إلى اقتناء التذاكر من الشبابيك، مشيرا إلى أهمية "أن يخبروا الوزارة الوصيّة بأي إضافة في سعر التذاكر، لأن هناك مفتشيّة ومراقبين ورقما هو "4646"، من أجل التبليغ عن هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة قد قدّم سؤالا ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب حول "تأمين مختلف وسائل النقل العمومي للمواطنين، والحدّ من المضاربة في هذا القطاع بمناسبة عيد الفطر".

وعدّد هذا السؤال الإشكالات التي يعيشها بعض المواطنين في فترة الأعياد، مثل: "المُضَارَبة، والارتفاع المهول في الأسعار، واستغلال الشركات هذه المناسبات التي ترتفع فيها الأسعار، وصعوبة وصول المغاربة في الوقت المناسب لعائلاتهم.."، وطالب بتقديم "الإجراءات الفعلية والعملية"، لحلّ هذا المشكل الهيكلي الذي تعاني منه العديد من المناطق في التراب الوطني، باستثناء المدن الكبرى وبعض المدن المتوسطة، وهو النقص في خدمة المسافرين الذي يساعد في حله "النقل السري"، حَسَبَ تعبير السؤال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - said الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:17
مسكين بولبف تهلا في المواطنين قال ليهم الزيادة ا 20في المئة. الله يعطينا وجوهكم
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2 - حسن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:18
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فيكم يا حكومة الانا وبعدي الطوفان الزيادة علينا ساهلة في رمشة عين ما عاد الاجور لك الله يا وطني .
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24
3 - kamalovitch الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:19
السي بوليف راه كاين لي عندو 2 يومين ديال العيد محسوب من نهار العيد ماشي كاع الناس راه شاباة هطل كالبعض، ثانيا القطاع فاشل جدا في التدبير والتسيير، كاين حافلات حالتها الميكانيكية جد جد متدهورة لكن دون مراقبة، راك كاتمشي لاوربا و كتشوف الحافلات كيدايرين تسكن فيهم
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18
4 - مستغرب الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:19
جشع وطمع التجار في جميع المجالات اهم مسببات غلاء الأسعار لكن المسبب الأكبر هو المستهلك نفسه المسألة بسيطة كل التعاملات التجارية الاثمنة خاضعة لقاعدة العرض والطلب لكن جهل المستهلك ولهفته هي ماتضعه تحت رحمة التجار على عكس الاسواق الأوربية فالأعياد مناسبة لخفض الأسعار
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16
5 - محند الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:22
لماذا الرخص الاستثنائية ما دام هناك طلب على وساءل النقل. وهذا ما يحدث طوال السنة في عدة طرق وخاصة مع سكان البوادي. ما دام ان هناك وساءل مرخصة لنقل المسافرين فلماذا التراخيص الاستثناءية، هل للأطراف المرخصة على علم بطلبات المواطنين للسفر ام أنهم لا يساوون شيءا في حسابات المسؤولين وعليهم أن يضلوا قابعين على جنبات الطرقات.
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4
6 - souad الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:28
المشكل هو هو منذ ان كنت طالبة هند اكثر من 30 سنة وكنت اذا اردت الذهاب الى الرباط عند انتهاء العطلة كنت اجد ساحة بنجدية كسوق عكاظ ومنذ ذلك التاريخ ومع تعاقب كل الحكومات المختلفة لا زال المشكل قائما وما زالت الأسر تعاني الامرين عند بداية ونهاية كل عطلة وفِي كل عيد والسبب يعود لان ليس هناك ارادة حقيقية للقضاء على هذه الفوضى لان كل وزير يحمل هذه الحقيبة غرضه الأساس هو المنصب والكرسي و و و اما المواطن المسكين فله الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير
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5
7 - سكزوفرين الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:30
اللهم اني صائم
بغيناك تهدر على كل خط خط على حدة
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8 - حبيب الله الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:31
والله العظيم الى حنا فاش كاين المشكل قتلنا الجشع، بغيت نركب فالطاكسي من إنزكان لتارودانت لقيت التسعيرة مضوبلا لاحسيب لا رقيب. 29 درهم ولات 58درهم.
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8
9 - صديقي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:32
بزاف ديال ناس يصحاب ليهم زيادة كتكون عشوائية لا والف لا راه كيكونو متافقين مع نقابات شحال يزيدو امتى يحبسو مهم ضحية هوا مواطن بسيط كالعاده عيدكم مبارك سعيد
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10 - محسن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:32
إلى متى السي الوزير يبقى تهميش الجنوب المغربي المغلوب على أمره نريد الربط السككي بين مراكش وأكادير بالقطار السريع
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3
11 - Youssef الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:41
ما فهمتش. الدول لی کتحترم الشعب فی المناسبات کیدیرو تخفیضات و نتوما کتزیدو
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12 - مواطن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:42
في الدول الديموقراطية التي تحترم مواطنيها تعمل شركات النقل والسكك الحديدية على اجراء تخفيضات وليس رفع اسعار التذاكر والخضوع لجشع ارباب النقل ..
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13 - كم وكيف الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:43
كم من شخص سيموت في الطريق?كل عيد يرتفع عدد الموتى بسبب قتلة الطرق دون ردع
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5
14 - محارب سابق الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:44
الحلول الترقيعية موجودة عند حكومتنا الموقرة زيادة 20٪ في ثمن تذاكر السفر مسكين سي بوليف أسهل عملية حسابية من أجل الترقيع اذن من سيراقب هذه العملية... و الواقع المعاش شيء آخر الكورتية ضاربين قرارات سي بوليف بعرض الحائط و يطبقون مفهومهم الخاص مكيان غير الدوبل و التريبل اسي بوليف. دير شي دويرة في محطة اولاد زيان و اسمع اش واقع. من أجل معرفة ما يعاني به المغربي المغلوب على أمره في جميع الميادين لا نقل فحسب لان التنقل ظرفي و يمكن الاستغناء عنه. لكن هناك ما هو أهم.....
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6
15 - حكيم الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 18:59
مشكل النقل لم تحله الحكومات السابقة مابقا غى هاد الحكومة المشؤمة الغبية الفاشلة التى لا تعرف إلا الزيادات فى كل شئ حكومة ديال الجيعانين البلداء المنبوذين من كل المغاربة كل يوم من عمرها عندنا نحن المغاربة بسنة ...
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