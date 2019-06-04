عيد الفطر غدا الأربعاء بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الأربعاء 5 يونيو الجاري الموافق لفاتح شوال 1440 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأربعاء 5 يونيو 2019.

وكان باحثون فلكيون أفادوا في تصريحات لجريدة هسبريس منذ أيام خلت بأن عيد الفطر سيحل الأربعاء، لسهولة مشاهدته في جل مناطق المملكة، في الوقت الذي اختلفت فيه بلدان إسلامية بشأن رؤية هلال شوال، حيث أفطرت بلدان مثل السعودية والإمارات وغيرهما يوم الثلاثاء، بينما دول أخرى أعلنت عيد الفطر يوم الأربعاء مثل مصر والأردن.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد..وكل عام وأنتم بخير.