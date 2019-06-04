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عيد الفطر غدا الأربعاء بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الفطر غدا الأربعاء بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 19:50

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الأربعاء 5 يونيو الجاري الموافق لفاتح شوال 1440 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأربعاء 5 يونيو 2019.

وكان باحثون فلكيون أفادوا في تصريحات لجريدة هسبريس منذ أيام خلت بأن عيد الفطر سيحل الأربعاء، لسهولة مشاهدته في جل مناطق المملكة، في الوقت الذي اختلفت فيه بلدان إسلامية بشأن رؤية هلال شوال، حيث أفطرت بلدان مثل السعودية والإمارات وغيرهما يوم الثلاثاء، بينما دول أخرى أعلنت عيد الفطر يوم الأربعاء مثل مصر والأردن.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد..وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Saad الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:02
اللهم دخلو علينا بالفرحة ورحمة والبركات وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه لي ولوطني ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
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94
2 - من بركان الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:02
عيد مبارك سعيد إن شاء الله بمغفرة الذنوب، و الله ينصف الوداد البيضاوي وتعاود المباراة، لا قدرة إلا قدرة الله سبحانه و تعالى.
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48
3 - خنيفري الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:02
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة قاطبة. تقبل الله صيامنا وقيامنا وأعاد الله شهر رمضان المبارك علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
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58
4 - اللبار محسن من فاس الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:03
عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين عامة و المغاربة الاعزاء خاصة و تقبل الله صيامنا و قيامنا و الله يهدييينا يا رب. تعمر المساجد دائما و تعم البهجة و السرور و يجمع شمل المغاربة دائما مثل في رمضان ان شاء الله . تحية لجميع المغربة و عيدكم أبرك وفقكم الله للخير . و السلام عليكم
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46
5 - وجدي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:04
الاعياد مشات و جات و الحالة هي هي ..........
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-38
6 - أمين الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:04
عيد فطر سعيد..كل عام و الأمة الإسلامية بخير
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40
7 - عبدالله الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:04
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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29
8 - فلالي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:04
نبارك عيد الفطر السعيد للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وولي عهده الأمير مولاي الحسن. وللامير السعيد المولى الرشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة.وكافة المسلمين
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-32
9 - الحسوني الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:04
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
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29
10 - حسن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:05
الله يدخلو علينا بخبار فوز الوداد غذا باللقب القاري يارب
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21
11 - خالد المانيا الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:05
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
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23
12 - عبدلله الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:05
عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بألف ألف خير إن شاء الله
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20
13 - ABDOU الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:06
عيد مبارك سعيد،وكل عام و الأمة الإسلامية و العربية بألف خير
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17
14 - عزيز الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:07
الله يزوجكم العيد المقبل ان شاء الله
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19
15 - anass الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:08
انا بعدا ماشفت والو غير ضباب واقيلة هاذوا...
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-23
16 - عماد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:08
عيد سعيد على الامة الاسلامية قاطبة
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13
17 - هشام الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:08
عيد مبارك سعيد بالصحة والعافية وبالتوفيق لخوتي لمغاربة ولجميع المسلمين
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14
18 - زكرياء اءيت الطالبي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:08
عيد سعيد وكل عام وثروتكم منهوبة من طرف محمد السادس
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-15
19 - أشراف الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:08
• جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
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12
20 - سندباد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:09
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة في ربوع المملكة و خارج أرض الوطن.
كل عام و أنتم بألف خير.
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9
21 - Fouad الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:10
عيد مبروك على جميع المسلمين و المغاربة. وليكون فاتحة خير و اضهار الحق الدي انتزع من الوداد؟ من قلب خالص رجاوي قح
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9
22 - نضيفي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:10
عيد مبارك سعيد لكل من اخي وصديقي صابر الرباعي وعمر العمالة ومصباح الدين والبولماني
ان شاء الله باش ما تمناو الشباب كلشي في امان الله
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3
23 - حسن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:11
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال و كل عام وانتم بخير
وكنتمنى اللي قرا هاد المنشور يدعي الله يشافيني و يسهل عليا فشي خدمة
عيد مبارك سعيد
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14
24 - كاعي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:12
عيد مبارك سعيد والله ادخلوا على الجميع بالخير والبركة هادي عبرة ان كل شىء يزول الا وجه ربك الكريم سعدات ليستغل رمضان في مايرضي الله
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9
25 - said الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:12
عيدكم مبارك
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8
26 - عمر الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:12
نهار العيد نهار كحل على وكالين رمضان و الغمة نازلة عليهم. كلشي فرحان من قلبو و تايتبادلو التبريك و التهاني غير وكال رمضان
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12
27 - عيد سعيد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:12
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعيد مبارك سعيد
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11
28 - zizo الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:12
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن
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29 - Bourja Abderrahmane الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:13
جزيلا وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير
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6
30 - لماذا الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:14
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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