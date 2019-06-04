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عفو ملكي لفائدة 755 شخصا في عيد الفطر

عفو ملكي لفائدة 755 شخصا في عيد الفطر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 20:28

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

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