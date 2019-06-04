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الرئيسية | مجتمع | صور تؤكد ثبوت رؤية هلال عيد الفطر بمدن المغرب

صور تؤكد ثبوت رؤية هلال عيد الفطر بمدن المغرب

صور تؤكد ثبوت رؤية هلال عيد الفطر بمدن المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 22:34

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر ثبوت رؤية هلال شوال 1440هـ في جميع المدن المغربية، موردة أنه "كان واضحا للعيان ولكل لجان المراقبة في كامل التراب الوطني"، وفق ما توقعته في وقتٍ سابق.

وأضافت الجمعية أن عدة دول ولجان، إلى جانب المغرب، أعلنت أن الاربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك "وهي أستراليا، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، الصين، كوريا الجنوبية، كينيا، الهند، غانا، نيوزلندا، باكستان، الفليبين، سوريا، مصر، الأردن، فلسطين، تونس، السودان، سنغافورة، باناما، تشيلي، سلطنة عمان، بورما، جنوب إفريقيا، سريلانكا، زيمبابوي، زامبيا، إيران، المملكة المتحدة، إيطاليا".

وقد تلقت الجمعية مجموعة من الصور بعد دعوتها للعموم والمختصين إلى تصوير هلال شوال، كما أكدت، في خبر وارد عنها، "صحة بداية رمضان ونهايتها هذه السنة بالصور والملموس والتقارير العلمية المبنية على معايير رؤية الهلال (عودة- يالوب)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - العابث الأخير في هذا القرن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 23:00
نعم لقد رأيته بالعين المجردة تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وعيد مبارك سعيد. ..بني ملال
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47
2 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 23:01
نحمد الله ونشكره على نعمة الاسلام وصيام رمضان وقيامه وندعوا الله أن تبقى المساجد ممتلئة بالمصلين على طول السنة.
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37
3 - صابر الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 23:03
اللهم اهلله علينا وعلى جميع الامة الاسلامية
باليمن والخير والبركات . وتقبل الله الصيام والقيام .
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32
4 - سمير الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 23:05
حنى معندناش شك حمد لله كيت شي قومان هههه
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30
5 - عزيز الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 23:06
المغرب بلد الوحيد الذي يرقب الهلال بدقة متناهية عكس دول اخرى الدين يخطؤون في الرؤية الهلال . كل عام وانتم بألف خير
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