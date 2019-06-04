صور تؤكد ثبوت رؤية هلال عيد الفطر بمدن المغرب

هسبريس من الرباط

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر ثبوت رؤية هلال شوال 1440هـ في جميع المدن المغربية، موردة أنه "كان واضحا للعيان ولكل لجان المراقبة في كامل التراب الوطني"، وفق ما توقعته في وقتٍ سابق.

وأضافت الجمعية أن عدة دول ولجان، إلى جانب المغرب، أعلنت أن الاربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك "وهي أستراليا، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، الصين، كوريا الجنوبية، كينيا، الهند، غانا، نيوزلندا، باكستان، الفليبين، سوريا، مصر، الأردن، فلسطين، تونس، السودان، سنغافورة، باناما، تشيلي، سلطنة عمان، بورما، جنوب إفريقيا، سريلانكا، زيمبابوي، زامبيا، إيران، المملكة المتحدة، إيطاليا".

وقد تلقت الجمعية مجموعة من الصور بعد دعوتها للعموم والمختصين إلى تصوير هلال شوال، كما أكدت، في خبر وارد عنها، "صحة بداية رمضان ونهايتها هذه السنة بالصور والملموس والتقارير العلمية المبنية على معايير رؤية الهلال (عودة- يالوب)".