24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الماضي لا يموت
- صرف "هبة ملكية" يقسم منتخبين بمنطقة النواصر
- توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
- حزب سياسي ينبه الدرك إلى شكاوى من "ابتزازات"
- الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة
عصير المزاح -30- رعب الامتحانات .. جراثيم التعليم بالمغرب (5.00)
مرافعة قانونية .. 7 خروقات تُبطل فوز الترجي بلقب "أبطال إفريقيا" (5.00)
زغاريدُ "الحرية" تتعالى في جرادة بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين (5.00)
الخضري: اسْتثناء الزفزافي يجعلُ فرحة العفو الملكي غير مكتملة (5.00)
- "الكاف" تقرر إعادة إياب نهائي الوداد والترجي على "ملعب محايد" - (309)
- "الكاف" تدعو الترجي إلى إعادة الكأس والميداليات - (174)
- الحقاوي تدعو المغاربة إلى التصدي لظاهرة التسول بشوارع المملكة - (120)
- هكذا يحرص الملك على تكافؤ الفرص بين الموظفين المدنيين والعسكريين - (80)
- القانون التنظيمي يمهد الطريق لطرح الأسئلة بالأمازيغية في البرلمان - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدارس بريطانية خاصة ودولية تستعد لفتح فروع جامعية بالمغرب
تستعد وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، في غضون يوليوز المقبل، لإرسال بعثة تجارية موسعة إلى المغرب من أجل مساعدة المدارس البريطانية التي تعتزم افتتاح فروع لها خلال الأشهر القادمة بمدن المملكة في العثور على شركاء.
وحسب ما نشرته صحيفة "جبرالتار كرونيكل"، فإن المدارس البريطانية الخاصة والدولية تستعد لافتتاح مركبات جامعية في الأشهر القادمة، بعدما نالت تراخيص من قبل وزارة التعليم البريطانية، تبعا للاتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية بالمملكة خلال السنة الماضية.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن أول مدرسة بريطانية سيتم افتتاحها في شتنبر المقبل بمدينة مراكش، بعدما عقد ليام فوكس، وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، لقاءً دبلوماسيا مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط.
وستكون المدارس البريطانية قادرة على فتح فروع لها بالمملكة المغربية بموجب الاتفاقية الثنائية بين البلدين، وستوفر مجموعة من المنح الدراسية للأطفال المغاربة ذوي الدخل المحدود، بغية زيادة فرص تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية، وفق المصدر الإعلامي ذاته.
وفي هذا السياق، قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، في تصريحات نقلتها صحيفة "جبرالتار كرونيكل"، الاثنين، إن "الاتفاقية سوف تمنح للمغاربة خيارات أكثر؛ إذ من شأنها زيادة فرص متابعة التعليم العالي في المملكة المتحدة"، مبرزا أن "المغرب يوفر للمملكة المتحدة فرص الاستثمار المتزايد".
وأضاف المسؤول الوزاري البريطاني أن "هنالك طلباً متزايدا على عروض التعليم العالي في المملكة المتحدة"، مشددا على أن "الحكومة البريطانية أطلقت استراتيجية تعليمية دولية، في وقت سابق من هذه السنة، من أجل مساعدة الشركات البريطانية على تطوير شراكات قوية على الصعيد العالمي، لاسيما في الاقتصاديات الصاعدة عبر العالم".
ويهدف الاتفاق الثنائي، حسب بلاغ سابق، إلى "تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها"، على ضوء اللقاء الذي جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والكومنويلث، بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Effectivement toutes les signes démontrent que l’état a levé la main pour l’enseignement public et encore la santé publique !!
C’est malheureux !!
Mais c’est comme ça !!
Ainsi le citoyen est donné comme pâture aux écoles commerciales et aux cliniques commerciales
وااا اسفااااه.....