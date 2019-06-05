الصندوق المغربي للتقاعد يجدد بوابته الإلكترونية

هسبريس من الرباط

أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه قام بتجديد بوابته الإلكترونية، "بتصميم حديث وخدمات إلكترونية جديدة وسهلة الاستخدام لفائدة المتقاعدين والمنخرطين والشركاء".

وأورد الصندوق، في بلاغ صادر عنه، أنه، بالإضافة إلى التعديلات التي همت بعض الخدمات الإلكترونية التي كانت متوفرة كالولوج إلى البيانات الشخصية واستخراج الشهادات المختلفة، فإن البوابة "توفر الآن خدمات جديدة دون تسجيل مسبق، كطلب موعد ومراقبة الحقوق".

كما سيكون بإمكان المرتفق، وفق المصدر ذاته "المشاركة في معالجة ملفه، من خلال خدمة طلب إيقاف المعاش أو طلب تحويل المعاش، إضافة إلى خدمة احتساب المعاش التقديري، عبر الفضاء الخاص، طبقا لمقتضيات الإصلاح المقياسي الأخير التي تمكن من احتساب المعاش التقديري على أساس الوضعية الإدارية الشخصية للمعني بالأمر".

وزاد البلاغ أنه يمكن للمرتفق أيضا تغيير معطياته الشخصية المتعلقة بحالته المدنية، حسابه البنكي أو عنوانه.

أما بالنسبة للشركاء، يورد المصدر ذاته، "فقد أصبح بإمكانهم التأكد من صحة شواهد المعاشات الصادرة عن طريق البوابة الإلكترونية والمقدمة من طرف المرتفقين".

ولفت الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن النسخة الجديدة للبوابة، المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، "هي أيضا نافذة للإجابة على مختلف الأسئلة حول أنظمة التقاعد التي يسيرها الصندوق، كما أنها وسيلة للتواصل مع المرتفقين لتزويدهم بمعلومات تخص حقوقهم وواجباتهم، نصوص تنظيمية، دلائل معلوماتية، فيديوهات تحسيسية، وثائق ومستندات يمكن تنزيلها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي لمندوبيات وشبابيك الصندوق المغربية للتقاعد".

وختم الصندوق بلاغه بالإشارة إلى أن البوابة ستوفر للأطراف المهتمة، كالشركاء ووسائل الإعلام والعموم، "معلومات مؤسساتية عن مهام وحكامة الصندوق، آخر الأخبار والأحداث، التقارير السنوية، الإحصائيات ومعلومات مفيدة أخرى".