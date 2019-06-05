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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يُشيد بالعفو الملكي ويدعو إلى تعميم الفرحة على الجميع

الزفزافي يُشيد بالعفو الملكي ويدعو إلى تعميم الفرحة على الجميع

الزفزافي يُشيد بالعفو الملكي ويدعو إلى تعميم الفرحة على الجميع
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:00

أشاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمبادرة العفو الملكي، بمناسبة عيد الفطر، على مجموعة من المعتقلين ضمن أحداث الحسيمة، داعيا إلى تعميم المبادرة لتشمل جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وعلى الرغم من أن ابنه، قائد حراك الريف، لم يشمله العفو الملكي؛ فإن أحمد الزفزافي كان من بين الأوائل الذين حجوا إلى السجن المحلي بالحسيمة لاستقبال مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم في الساعات الأولى.

وقال أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن نثمن جميع الخطوات التي تصب في مصلحة المعتقلين، حتى وإن كان المستفيدين من العفو الملكي لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم السجنية".

وأكد الزفزافي، في تصريحه: "بطبيعة الحال، نتمنى أن يشمل العفو الملكي بقية المعتقلين على خلفية حراك الريف"، قبل أن يُضيف قائلاً: "نحن سعداء مع أهالينا في الريف بهذا العفو، لكن في قلبنا غصة وجرح بسبب عدم اكتمال فرحة العيد بإطلاق جميع المعتقلين".

وأعتبر أحمد الزفزافي أن "العفو الملكي كان يجب أن يشمل المحكومين بعقوبات سجنية قاسية وطويلة، وليس الاقتصار على الإفراج عن السجناء الذين كانوا سيخرجون غداً، من ضمنهم جواد الصابري الذي كان سيفرج عنه غداً الخميس وآخرون بعد أيام معدودات".

وانتقد الزفزافي الأب طريقة تدبير العفو الملكي، في شقه المتعلق بالمدة السجنية المتبقية؛ لكنه جدد التأكيد بالقول: "على أي حال، نحن نثمن هذه البادرة وإذا كان هناك من يعارض فكرة العفو الملكي فهذا شأنه ونحن مع حرية الرأي"، في إشارته إلى رفض بعض النشطاء الريفيين لمبادرة العفو الملكي.

وتابع الزفزافي أنه من "العار في مغرب اليوم أن يظل أبرياء حراك الريف في سجون المملكة"، موردا أن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا وتفتح صفحة جديدة مع منطقة الريف؛ "لأنه لا يليق بسمعة المملكة أن يقبع خيرة الشباب في السجون".

وقال جواد الصابري، في كلمة ألقاها بمناسبة خروجه من السجن، إن "فرحة الحرية لا تكتمل إلا بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الأبرياء في ملف حراك الريف".

وأكد الصابري، وسط زغاريد أهالي الريف، أن "جميع المعتقلين لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا إلى الشارع ليطالبوا بتغيير الواقع المأساوي الذي تشهده منطقة الريف من إقصاء وتهميش لعقود طويلة".

وكان الملك محمد السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الزفزافي تجاوز الحدود الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:12
بقوله:"إسقاط العسكرة..........المستعمر أفضل.......... وهذا الكلام لا نقبله العسكرة دائما موجودة بالريف وهذا أمر عادي نظرااا لقربه من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية يجب أن يكون العسكر على إستعداد
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21
2 - جاد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:13
مبروك للجميع افراج وعقبة لباقين .لكن هناك مثل مغربي يقول نطلبوا غي سلة بلا اعنب
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-19
3 - يونس الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:17
شكرا جلالة الملك، أب كل المغاربة من طنجة إلى الكزبرة
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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-5
4 - م المصطفى الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:18
أول مرة اسمع فيها الزفزافي الأب يسلك مسلك الصواب ويتكلم بتعقل. وأعتقد أنه إن سار على هذا النهج المتزن والمتعقل، فإنه سيساهم لا محالة في فتح المجال لابنه للإستفادة من العفو الملكي في فرصة مقبلة.
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43
5 - عبد الحميد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:21
نتمنى اخراج الناس من السجون.
فمن كان يلزم محاكمته هم الوزراء و من تولى الشأن العام ولم ينجز اي شيء.
انه من العار ان يسجن الانسان لان صبره نفذ، ولانه طولب بالواجبات و حرم من حقوقه.
ليس من المعقول ان يكون حال البلاد زمن الاستعمار الفرنسي و الاسباني افضل حال من حالنا وقد سطعت شمس الاستقلال منذ 60 سنة. ليس معقولا ان تحقق دول مثل اليابان و الصين و اسبانيا بل و بلدان خرجت الى الوجود في التسعينات فقط كالتشيك ما عجزنا عن تحقيق نصفه خلال عقود.
نحن الشهود هنا ولايمكن معاقبة من طالب بحقوقه.
سمعنا الحكومة المغربية تتهم اهل الريف بالانفصال ثم تتراجع و كأن شيئا لم يحدث!! و رأينا المهداوي يسجن بتهمة تافهة، كيف يبلغ عن شيء يعلم يقينا انه مستحيل!! ولو بلغ لادخلوه مستشفى المجانين!! و ما الفائدة من التبليغ وقد تصنتوا على مكالمات الشخص الذي لا يملك نطاقة تعبئة!!!. راه الحمااااق هدا.
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44
6 - مغربي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:24
كاين فرق بين كلمة عفو ملكي وكلمة إطلاق صراح المختطفين..
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-21
7 - Fares le Marocain الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:25
يجب على سكان الريف الإنفتاح على غرار جميع المغاربة و ليس الإنطواء من أجل النهوض بالمنطقة و المغرب عامة
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21
8 - saadoudi الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:25
و الان الى أي دولة ستشتكى و الى أي برلمان ستطلب التدخل لاطلاق سراح ابنك
ولدك عمروه و طمعوه و كأنه ببغاء و ليس بقاصر أو مغفل ولدك بيدق ديال أعداء الوطن
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14
9 - كريم فرنسا الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:27
مبروك إطلاق سراح المعتقلين ، شخصياً أتوقع طي هذا الملف بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف في مناسبة قادمة بحول الله.
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22
10 - فريد الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:28
عيد مبارك سعيد على الشعب المغربي و الامة الاسلامية جمعاء ونتمنى ان يفرج عن جميع المعتقلين
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30
11 - abdou الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:32
Ton fils ne merite pas la grace royal .c est la vérité absolut .
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20
12 - Sam.. italy الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:36
اطلقوا سراح المختطفين الابرياء المطالبين بابسط الحقوق
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-28
13 - Peace الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:36
ربما لم يتم الافراج عن ابنك, لانك كنت مع الذين لبسوا الاسود يوم عيد الفطر المبارك و اعلنوه يوم اسود, بعدما اقاموا الدنيا و لم يقعدوها و بدؤوا يقرععون القدر او الطاوات و يرشقون رجال الامن بالحجارة و حرمتموهم من قضاء رمضان و العيد مع اهاليهم. ذا كنت انت نسيت, فنحن لم ننسى بعد, انتظر الى مناسبة اخرى يكون الملك فيها فرحان جدا, ربما يعفو عنكم جميعا و الله يعفو علينا و عليكوم ا لواليد!
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7
14 - محسن المغربي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:37
أولا عيد مبارك سعيد والله يطلق سراح كل سجين رأي على كل حال فهو شيء صحي فكل المجتمعات من حق أي مواطن أن يتكلم وأن يعبر عن راءيه من دون أن يمس بتوابت ومقدسات الوطن أما العسكرة شمال بلدنا الغالي أسد إفريقيا المغرب ستزيد من أجل الإستعداد للإستراجع سبته ومليلية والحمد لله جيشنا قوي وعضيم والعدوة الشمالية الخبيثه تعي هذا جيدا وهيا المساند الرسمي باجهزة مخابراتها للمغرر بهم في حراك الريف من أجل أن تنشغل الرباط بهم عن المطالبة باسترجاع المدينتين السلبتين والجزر الجعفرية المحتلة
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4
15 - chahid الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:38
وإن كان المستفيدين من العفو الملكي لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم السجنية".
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-18
16 - الوطنية الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:39
المعتقلون مستويات جرمهم يختلف من واحد لآخر لهذا لم يشمل ابنك العفو. خاصة وأن ابنك أعلن عصيانه اكثر من الاخرين
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21
17 - مواطن غيور على وطنه الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:41
نثمن اطلاق سراح سجناء الريف وجرادة ونتمنى ان يشمل العفو الملكي الثلة الاخرى المتواجدة خلف القضبان..اما من يقول ان الريف مهمش فهذا افتراء..لان الملك زار المنطقة اكثر من مرة وشيد عدة مرافق وقام بنزح المسؤولين الذين تقاعسوا عن انجاز تلك المشاريع ومنهم وزراء...ومطالب اخوتنا في الريف مشروعة ولكن برفع الاعلام الوطنية والاعتزاز بانتماءكم لهذا الوطن
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9
18 - FARHAT الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:42
عفو ملكي هو قرار أثلج صدور المغاربة قاطبة وخاصة اهل المغرب الاحرار بجهة الحسيمة طنجة تطوان مزج بين فرحة العيد و نتمنى ان تعم الفرحة كافة اهل سجناء المنطقة بجمع شمل اولاءك الذين لازالوا في غياهب السجن بما بات يعرف بانتفاضة الريف االهم وحد صفوف المغاربة
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1
19 - كاره الظلام الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:49
الله ينصر سيدنا ويخليه لنا رمزا للوحدة والفرحة ولم الشمل حيث يمكن أن نختلف نحن كأشخاص حقيقيين(أفراد) أو معنويين(أحزاب، قبائل، جهات، قوميات) ولكن يجب أن نعرف أن هناك أمورا تجمعنا كمغاربة ومنها الملكية إضافة إلى الدين، وهذه النقطة أظن أننا لا زلنا لم نفهمها وهناك من لا يريد أن يفهمها، وهناك وهنا أطراف تستغلها إستغلالا سيئا.
وفي الختام نسأل الله حسن الفهم والوعي وأن يطلق سراح المسجونين٠
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8
20 - حسن التادلي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:51
نقول للزفزافي الأب ...... دابا راك مزيان ..... اما حين كنت تستجدي هولاندا و الجمعيات الخاوية فانك كنت تزيد من احكام قبضة السجن على ابنك ...
و لما طرقت الآن باب جلالة الملك فقد يكون هناك حل ان شاْ الله ... لكن بعد ان يكون الزفزافي الفرعون قد استوعب ما مآل من يدخل للجامع بصباطو ... وما هي نتيجة من يصف المغاربة و الدولة بالاستعمار .. و ما هو مصير من يحاول المس باستقرار الوطن ....
ابنك وصف وحرض على وصف المغاربة بالفساد الأخلاقي و اعتدى و حرض على الاعتداء على القوات العمومية واحرق الممتلكات العامة .. و حوكم ب 20 سنة .... واطلاق سراحه قبل ان يقضي و لو 5 سنوات يعني ضربا لمصداقية الاحكام القضائية .... نعم للعفو لكن بعض قضاء مدة معقولة كافية لنسيان الافعال الاجرامية المرتكبة ....
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8
21 - saad الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:52
حتى ولو اطلق سراح جميع معتقلي الريف فلن يتراجعوا أبداً عن كراهيتهم و بغضهم المروث لباقي سكان المغرب هم فئة كانت دائما و لازالت مصدر متاعب لهدا الوطن عبر التاريخ مذ احداث 1958 إلى الآن شكلت نشازا في مجتمعنا حفظ الله هدا البلد منهم ومن نواياهم السيئة و نصيحتي لا تقة أبداً في مثل هؤلاء .
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4
22 - الحرية لمعتقلي الرأي الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:55
أطلقوا سراح كل معتقلي الرأي و المناضلين السياسيين و كفى من مقاربة التضييق على الحريات و القمع والتخوين.....
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-8
23 - Senhaji الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:56
On souhaiterait la libération de ton fils et ses adeptes, en espérant que vous contribuez aussi à la joie et la gaieté qui doitrégner partout .
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-1
24 - إبراهيم امريرت الأربعاء 05 يونيو 2019 - 15:56
أهل الريف لم يخرجو للتعبير عن الأوضاع فقط بل للفوضى وتخريب أملاك الدولة والشغب وحرق ممتلكات الدولة وإيقاف صلاة الجمعة ووصف المغاربة بالعياشة وعاهات مستديمة لرجال الأمن حتى ملك البلاد لم يسلم من لسانهم لولا تصرفاتك انت واجتماعتك السرية في أروبا مع منظمات وأشخاص حقودين على البلاد لما أوصلت ابنك إلى 20 سنة لا ثم لا لإطلاق سراح المعتقلين ولا ستفقد الدولة هيبتها وبعدها سينبت زفزافي آخر عاش المغرب ولا عاش من خانه
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6
25 - كاميليا الأربعاء 05 يونيو 2019 - 16:02
بهذا السلوك سيفرج قريبا عن ابنك.
اما لغة الاستفزاز و الاستقواء بالخارج فلن تجديك نفعا.
اما تعزيز القوات المسلحة بالشمال فهو مطلوب و حيوي لاسباب سياسية و اقتصادية.
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7
26 - mohamed3 الأربعاء 05 يونيو 2019 - 16:15
الزفزافي الاب هو من زاد في تعقيد قضية ابنه . اما الزفزافي الابن عليه طلب العفو من ملك البلاد و من كل المواطنين الاحرار محبي الوطن الذين اطلق عليهم اسم (العياشة) و تقديم الاعتذار اليهم.حتى و ان عفى الملك عنك فإنك ستتعرض للمحاكمات من طرف المواطنين الشرفاء الذين اطلقت عليهم اسم (عياشة) و لهذا عليك الاعتذار و طلب العفو للتخفيف من العقوبة من 20 الى 10 سنوات لان من ارتكب جرما في حق وطنه و مواطنيه لا يستحق العفو
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0
27 - El facil الأربعاء 05 يونيو 2019 - 16:22
أتمنى إطلاق سراح كل الأبرياء. وأنا على يقين بأن غالبية المسجونين في المملكة غير مذنبين بطريقة مباشرة. بمعنى ذلك السارق أترى سرق عن حاجة أم عن مهنة. وذلك الذي خرج من المنزل غاضبا لخصام مع زوجته بسبب عدم تمكنه من حصول على عمل ليدخل في مشاحنة مع شرطي ويلقي عليه القبض ويحاكم ب أربع سنوات هل هذا عدل. لما نكدس الأشخاص في سجون للمعالج المشاكل بشكل ظرفي عوض العمل على إبداع طريقة تمكن من تجاوز العقوبات الحبسية الصغيرة بغرامات مالية تزداد مع تكرار لتخفيف الإكتظاظ في السجون التي أصبحت مكان لتفريخ المجرمين المحترفين.
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