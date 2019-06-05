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كُتّاب وآراء
الزفزافي يُشيد بالعفو الملكي ويدعو إلى تعميم الفرحة على الجميع
أشاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمبادرة العفو الملكي، بمناسبة عيد الفطر، على مجموعة من المعتقلين ضمن أحداث الحسيمة، داعيا إلى تعميم المبادرة لتشمل جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وعلى الرغم من أن ابنه، قائد حراك الريف، لم يشمله العفو الملكي؛ فإن أحمد الزفزافي كان من بين الأوائل الذين حجوا إلى السجن المحلي بالحسيمة لاستقبال مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم في الساعات الأولى.
وقال أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن نثمن جميع الخطوات التي تصب في مصلحة المعتقلين، حتى وإن كان المستفيدين من العفو الملكي لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم السجنية".
وأكد الزفزافي، في تصريحه: "بطبيعة الحال، نتمنى أن يشمل العفو الملكي بقية المعتقلين على خلفية حراك الريف"، قبل أن يُضيف قائلاً: "نحن سعداء مع أهالينا في الريف بهذا العفو، لكن في قلبنا غصة وجرح بسبب عدم اكتمال فرحة العيد بإطلاق جميع المعتقلين".
وأعتبر أحمد الزفزافي أن "العفو الملكي كان يجب أن يشمل المحكومين بعقوبات سجنية قاسية وطويلة، وليس الاقتصار على الإفراج عن السجناء الذين كانوا سيخرجون غداً، من ضمنهم جواد الصابري الذي كان سيفرج عنه غداً الخميس وآخرون بعد أيام معدودات".
وانتقد الزفزافي الأب طريقة تدبير العفو الملكي، في شقه المتعلق بالمدة السجنية المتبقية؛ لكنه جدد التأكيد بالقول: "على أي حال، نحن نثمن هذه البادرة وإذا كان هناك من يعارض فكرة العفو الملكي فهذا شأنه ونحن مع حرية الرأي"، في إشارته إلى رفض بعض النشطاء الريفيين لمبادرة العفو الملكي.
وتابع الزفزافي أنه من "العار في مغرب اليوم أن يظل أبرياء حراك الريف في سجون المملكة"، موردا أن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا وتفتح صفحة جديدة مع منطقة الريف؛ "لأنه لا يليق بسمعة المملكة أن يقبع خيرة الشباب في السجون".
وقال جواد الصابري، في كلمة ألقاها بمناسبة خروجه من السجن، إن "فرحة الحرية لا تكتمل إلا بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الأبرياء في ملف حراك الريف".
وأكد الصابري، وسط زغاريد أهالي الريف، أن "جميع المعتقلين لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا إلى الشارع ليطالبوا بتغيير الواقع المأساوي الذي تشهده منطقة الريف من إقصاء وتهميش لعقود طويلة".
وكان الملك محمد السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
فمن كان يلزم محاكمته هم الوزراء و من تولى الشأن العام ولم ينجز اي شيء.
انه من العار ان يسجن الانسان لان صبره نفذ، ولانه طولب بالواجبات و حرم من حقوقه.
ليس من المعقول ان يكون حال البلاد زمن الاستعمار الفرنسي و الاسباني افضل حال من حالنا وقد سطعت شمس الاستقلال منذ 60 سنة. ليس معقولا ان تحقق دول مثل اليابان و الصين و اسبانيا بل و بلدان خرجت الى الوجود في التسعينات فقط كالتشيك ما عجزنا عن تحقيق نصفه خلال عقود.
نحن الشهود هنا ولايمكن معاقبة من طالب بحقوقه.
سمعنا الحكومة المغربية تتهم اهل الريف بالانفصال ثم تتراجع و كأن شيئا لم يحدث!! و رأينا المهداوي يسجن بتهمة تافهة، كيف يبلغ عن شيء يعلم يقينا انه مستحيل!! ولو بلغ لادخلوه مستشفى المجانين!! و ما الفائدة من التبليغ وقد تصنتوا على مكالمات الشخص الذي لا يملك نطاقة تعبئة!!!. راه الحمااااق هدا.
ولدك عمروه و طمعوه و كأنه ببغاء و ليس بقاصر أو مغفل ولدك بيدق ديال أعداء الوطن
وفي الختام نسأل الله حسن الفهم والوعي وأن يطلق سراح المسجونين٠
و لما طرقت الآن باب جلالة الملك فقد يكون هناك حل ان شاْ الله ... لكن بعد ان يكون الزفزافي الفرعون قد استوعب ما مآل من يدخل للجامع بصباطو ... وما هي نتيجة من يصف المغاربة و الدولة بالاستعمار .. و ما هو مصير من يحاول المس باستقرار الوطن ....
ابنك وصف وحرض على وصف المغاربة بالفساد الأخلاقي و اعتدى و حرض على الاعتداء على القوات العمومية واحرق الممتلكات العامة .. و حوكم ب 20 سنة .... واطلاق سراحه قبل ان يقضي و لو 5 سنوات يعني ضربا لمصداقية الاحكام القضائية .... نعم للعفو لكن بعض قضاء مدة معقولة كافية لنسيان الافعال الاجرامية المرتكبة ....
اما لغة الاستفزاز و الاستقواء بالخارج فلن تجديك نفعا.
اما تعزيز القوات المسلحة بالشمال فهو مطلوب و حيوي لاسباب سياسية و اقتصادية.