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كُتّاب وآراء
حلول عيد الفطر يُعيد "الساعة الإضافية" إلى التوقيت الرسمي بالمملكة
احتفالات المغاربة بحلول يوم العيد لم تكن لتكتمل وهم مقبلون على قرار حكومي يقضي بالعودة إلى توقيت "غرينيتش+1"؛ فبعد انقضاء شهر رمضان، يعود التوقيت الصيفي إلى التفعيل، فيما ما تزال مضامين الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية غير معلنة، رغم أن الحكومة تعهدت بإصدارها في شهر مارس الماضي، لكنها أرجأت الأمر إلى حين إتمامها.
وتبرر الحكومة اللجوء إلى "الساعة الإضافية" بتقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، يتمثل في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يستبعده المواطنون الذين يرمون الحكومة بعدم استقلالية قراراتها وامتثالها لرغبات الشركات الدولية على حساب رغبتهم.
واستأثرت مواضيع دواعي وأضرار "الساعة الجديدة" بحيز مهم من النقاش العمومي في الأوساط الشعبية، وفي المؤسسة التشريعية التي طرحت العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية أجابت عنها الحكومة بتوضيح أسباب اختيارها لاستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة، لكن دون التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، فالنواب والمجتمع المدني مازالا مصرين على ضرورة مراجعة القرار.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "لقد بات من الواضح أن قضية الساعة الإضافية هي وسيلة حكومية من أجل إلهاء الناس عن القضايا الحقيقية، فمن أجل حسابات سياسوية أصبحت الساعة هي موضوع كل النقاشات"، مشددا على أنها "أثبت فشلها على عدة أصعدة، وينبغي التعاطي مع الأمور بجدية ومراجعة القرار القاضي باعتمادها".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الامتحانات على الأبواب، والتلاميذ والطلبة سيكونون من المتضررين لا محالة"، مشيرا إلى أن "الناس سيستغرقون شهرا من الزمن للتكيف مع التوقيت الجديد، فمن اعتاد التوجه للعمل في ساعة معينة عليه تغيرها، أما مواعيد المغاربة فسيعود بشأنها السؤال: واش الساعة الجديدة ولا القديمة؟".
وأوضح المتحدث أن "المستجدات تتطلب قرارا لإعادة الثوابت إلى البلد، فكل شيء سيتضرر، بما في ذلك السياحة، فالوافدون على البلد بدون شك سيتساءلون: أليس لهذا البلد توقيت واحد؟"، مشيرا إلى أن "الجامعة المغربية لحماية المستهلك تعبت من إصدار البلاغات أمام الآذان الصماء التي تواجه بها حكومة سعد الدين العثماني الجميع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
لكم دينكم ولي دين.
كلها ويلغي بلغاه.
الدولة تظن أنها تزيد ساعة في سرعة دوران الأرض حول نفسها
راه شروق الشمس وغروبها لا علاقة به بالزيادة ديال الساعة .
بمجرد فرح المغاربة بعيد الفطر....هرولت لتضيف الساعة سعيا منها إفساد علينا الفرحة.
كم كنت أتألم لابنتي عندما كانت تستيقظ فجرا للذهاب الى المدرسة وهي تجوب جميع ازقة المدرسة عبر النقل المدرسي المشؤوم . اما الان وبزيادة ساعة يمكنها ان تستفيد من طول النهار في اشياء اخرى جميلة فالسادسة شتاءا ليست 5+1 . افهمتوا ولا لا .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
كل المواطنين و بدون استثناء ضد زيادة ساعة
هل بقية الشهور كافرة بالله حتى يكون رمضان فقط للساعة الطبيعية و الشهور الأخرى زيادة ساعة
ضعوا استفتاء و سترون أننا كلنا ضد الساعة إلا الحكومة المشؤومة بقراراتها اللا شعبية
حسبنا الله و نعم الوكيل
أولا يوجد عاقل في هذه البلاد السعيدة للتنبيه لهذا الإشكال الذي يضحكوا منه أصدقائي الأجانب. أم أنا وحدي غبي إلى هذا الحد؟!!!
حسبي الله و نعم الوكيل
اشمن استعانة بلانارة طبيعية المصابيح شوارع مضاءة على طول الليل واش اعباد الله لي بغى ادوز من شي درب كيشعل ضوء وطفيه هذو لي كيقول اقتصاد الطاقة
شحال من واحد او خصوصا بنات تكرساو او تشفرو مع صباح ضلمة شحال من وحدة تغتاصبات بسباب ساعة فايقات مساكن او خوف فيهم
والمغرب مع ساعة اكرينتش وجيلنا كان في الساعة الواحدة ظهرا على موعد مع نشرة الاخبار من اداعة لندن...والمغربي محمد حماد الازرق....هنا لندن الواحدة بتوقيت اغرينتش اليكم نشرة الاخبار....او اليكم نشرة الاخبار من اداعة لندن...وكان كلشي بخير...وعلى خير
قالت الحكومة الاقتصاد في الطاقة ....بالعكس المساجد تتأخر في صلاة العشاء....المتاجر تقفل متأخرة
المقاهي عوض الاقفال في 10 او الحادية عشرة ليلا
تبقى حتى مابعد منتصف االيل...والمغرب في الوظيفة
العمومية عنده التوقيت المستمر...بحيث الثالتة او الرابعة ونصف على اكثر تقدير....يعني الوقت وقت العصر.....وليس المغرب حيث تغرب الشمس....
المهم الساعة الاضافية فيها خسارة للمغرب وللمغاربة
والمتتضرر الاكبر اطفال المدارس....
وااا السي العثماني سير مع مايريده ااشعب...
ااساعة الاضافية ...الا ..الا. الا..
ديما نفس الأسطوانة سسسسسنو سوف نعلن
زيدوها وباراكا من التبعكيك
زيد تو فالاقتطاعات زيدتو فالمحروقات زيدتو فهليك المواطن زيدو فالساعة علاش اللا تاهيا
مظروبين على الزيادة العيادو بالله
ما تزيدوش تدرقو علينا وجهكم زعما
الله يخد فيكم الحق كيف معدبنا في حياتنا كلشي زدتونا فيه اي حاجة لي يرتاح فيها المواطن المغربي الا الاجرة هي الوحيدة لي مكتحركش
العفو