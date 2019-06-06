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الرئيسية | مجتمع | حلول عيد الفطر يُعيد "الساعة الإضافية" إلى التوقيت الرسمي بالمملكة

حلول عيد الفطر يُعيد "الساعة الإضافية" إلى التوقيت الرسمي بالمملكة

حلول عيد الفطر يُعيد "الساعة الإضافية" إلى التوقيت الرسمي بالمملكة
هسبريس - نور الدين إكجان (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 06 يونيو 2019 - 16:00

احتفالات المغاربة بحلول يوم العيد لم تكن لتكتمل وهم مقبلون على قرار حكومي يقضي بالعودة إلى توقيت "غرينيتش+1"؛ فبعد انقضاء شهر رمضان، يعود التوقيت الصيفي إلى التفعيل، فيما ما تزال مضامين الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية غير معلنة، رغم أن الحكومة تعهدت بإصدارها في شهر مارس الماضي، لكنها أرجأت الأمر إلى حين إتمامها.

وتبرر الحكومة اللجوء إلى "الساعة الإضافية" بتقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، يتمثل في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يستبعده المواطنون الذين يرمون الحكومة بعدم استقلالية قراراتها وامتثالها لرغبات الشركات الدولية على حساب رغبتهم.

واستأثرت مواضيع دواعي وأضرار "الساعة الجديدة" بحيز مهم من النقاش العمومي في الأوساط الشعبية، وفي المؤسسة التشريعية التي طرحت العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية أجابت عنها الحكومة بتوضيح أسباب اختيارها لاستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة، لكن دون التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، فالنواب والمجتمع المدني مازالا مصرين على ضرورة مراجعة القرار.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "لقد بات من الواضح أن قضية الساعة الإضافية هي وسيلة حكومية من أجل إلهاء الناس عن القضايا الحقيقية، فمن أجل حسابات سياسوية أصبحت الساعة هي موضوع كل النقاشات"، مشددا على أنها "أثبت فشلها على عدة أصعدة، وينبغي التعاطي مع الأمور بجدية ومراجعة القرار القاضي باعتمادها".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الامتحانات على الأبواب، والتلاميذ والطلبة سيكونون من المتضررين لا محالة"، مشيرا إلى أن "الناس سيستغرقون شهرا من الزمن للتكيف مع التوقيت الجديد، فمن اعتاد التوجه للعمل في ساعة معينة عليه تغيرها، أما مواعيد المغاربة فسيعود بشأنها السؤال: واش الساعة الجديدة ولا القديمة؟".

وأوضح المتحدث أن "المستجدات تتطلب قرارا لإعادة الثوابت إلى البلد، فكل شيء سيتضرر، بما في ذلك السياحة، فالوافدون على البلد بدون شك سيتساءلون: أليس لهذا البلد توقيت واحد؟"، مشيرا إلى أن "الجامعة المغربية لحماية المستهلك تعبت من إصدار البلاغات أمام الآذان الصماء التي تواجه بها حكومة سعد الدين العثماني الجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - مواطن الخميس 06 يونيو 2019 - 16:12
الله يعفو علينا من هاذ الوباء اللي سميتو الساعة الإضافية ما فيها حتى شي فايدة للمواطن البسيط
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2 - ركيز زهير الخميس 06 يونيو 2019 - 16:12
الشكوى لله شكيناكم للباري تعالى
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3 - خليلوفيتش الخميس 06 يونيو 2019 - 16:13
اصلا كون كانت هاد الساعة حلال كون خلاوها حتا فرمضان و لكن منين مضرة بصحة الإنسان بحالها بحال الخمر كيحبسها فرمضان ههههه .
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4 - راصد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:14
على قول عبد الحليم حافظ راجعين للحيرة ثاني و النار و العذاب من ثاني.
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5 - محمد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:14
انا احد افراد الشعب المغربي اطالب بالابقاء على توقيت غرينيتش.هل من منفذ؟؟؟!!!!
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6 - مراقب الخميس 06 يونيو 2019 - 16:14
أنتما ديروا وقتكم وحنا نديروا وقتنا.
لكم دينكم ولي دين.
كلها ويلغي بلغاه.
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7 - عادل شو الخميس 06 يونيو 2019 - 16:15
السؤال المطروح لي بغا يصوم 6 ايام من شوال.غايبقا يفطر مع 20h30
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8 - مغربي الخميس 06 يونيو 2019 - 16:15
لك أنَّ إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية.
الدولة تظن أنها تزيد ساعة في سرعة دوران الأرض حول نفسها
راه شروق الشمس وغروبها لا علاقة به بالزيادة ديال الساعة .
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9 - خروج شارع الخميس 06 يونيو 2019 - 16:16
يجب على شعب مغربي أن يوقف هاد حكومة عند حدها نديرو بحال خوتنا جزاءر وقف كل على حد حكرة كبيرة عار على مغاربة
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10 - Gala الخميس 06 يونيو 2019 - 16:16
لا للمغاربة أن يناموا قبل صلاة العشاء إذن ليس هناك اقتصاد في الطاقة. من الأفضل الاستجابة لمطالب الشعب
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11 - ابو الفضل انس الخميس 06 يونيو 2019 - 16:17
كل شهر يغيرون التوقيت و الساعة و يزيدون ساعة ثم ينقصون 2 سوايع ثم بعد 3 اشهر يزيدون 2 سوايع ثم ينقصون 1 ساعة...عقولنا تخربقات و حتى في الادرات لا يعرفون اوقات العمل مع تغيير الساعة و التوقيت في رمضان..التلاميذ لا يعرفون متى يبدؤون و متى تنتهي الساعات و الموظفون كل واحد له ساعته الخاصة: التوقيت القديم و التوقيت الجديد و توقيت رمضان و توقيت الصيف و توقيت شركة السيارات و توقيت الدين ---العبث و التخرميز...
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12 - جبلي ابن الجبل الخميس 06 يونيو 2019 - 16:18
الشعب يريد الاعتماد على التوقيت المغربي العادي غرينيتش و الحكومة إذا كتحكم شي شعب آخر تشوف معاه و تخالينا من ديك ارقام دالاحصائيات المزيفة
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13 - drissh الخميس 06 يونيو 2019 - 16:19
"ربح ساعة من استهلاك الطاقة!!!!!!"على حساب صحة المواطن......اذا"ذهبت"الصحة معندنا منديرو بهاد "الربح"ديالكم أو زايدون المواطن كيربح شي خ....... من هادشي....اكبر ربح أو رأسمال في الحياة هو الصحة....
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14 - متضرر الخميس 06 يونيو 2019 - 16:20
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاتورة الضوء لا تنخفض رغم الساعة المشؤومة، نرجو ألا تقلقوا راحتنا بساعتكم، أضيفوها على مؤسساتكم الفرنسية و اتركوا الشعب لحاله و لساعته.
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15 - عياد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:21
باش تعرفو بانها حرام عادت كما عادت المحرمات .
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16 - الله غالب. الخميس 06 يونيو 2019 - 16:21
طيبنا بالكذوب لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. الحكومة تتمتع بالزيارة ما لقيتو فاش يزيدو زيدو ساعة.. هههههه.
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17 - مجرد رأي الخميس 06 يونيو 2019 - 16:21
خبر محزن ينسينا فرحتي العيد إعادة مقابلة الوداد .
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18 - محايدة الخميس 06 يونيو 2019 - 16:21
انا لي كنعرف انه كاين توقيت واحد هو توقيت غرينتش حقيقي اما هاد ساعة مزورة غير مصادعين بها الناس لا حول ولا قوة بالله
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19 - طارق 004 الخميس 06 يونيو 2019 - 16:23
كون كان بنادم يعرف بلاما نزيدوها راها غا تخربيقة
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20 - Mohssim الخميس 06 يونيو 2019 - 16:23
انا غير باغي نعرف علاش كيقومو بتغيير الساعة فرمضان، واش الصيام مرتبط بتوقيت غرينش او بغروب الشمس و شروقها، ثن اختيار يوم الاحد لتغيير الساعة سيكون كارثي بالنسبة لبعض التلاميذ الذين سيجتازون الامتحان الجهوي يومي السب و الاثنين، قد سبق و ارتكبت الحكومة نفس الخطأ و قاموا بإعادة امتحانات الجهوية هادي واحد ثلاث سنوات، حيث حصل ارتباك و غاب العديد من التلاميذ بسبب عدم تحديث منبهاتهم و هواتفهم.
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21 - mehdi الخميس 06 يونيو 2019 - 16:24
أتمنى من الله ان ترجع لنا الساعة البيولوجية GMT طول السنة و ان تكون خطوة للحكومة ولو لمرة واحدة باستماعها للمواطنين ، كفى عبثا بحياة المواطنين، ولا لزيادة ساعة و اتباع فرنسا
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22 - الحكومة وفرحة العيد. الخميس 06 يونيو 2019 - 16:24
الحمد لله على فرحة العيد أدام الله علينا جميعا الفرح والمسرات.......أما الحكومة لا تقوم بأي شيئ يذكر لتفرح به المواطنين.
بمجرد فرح المغاربة بعيد الفطر....هرولت لتضيف الساعة سعيا منها إفساد علينا الفرحة.
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23 - ياسين الخميس 06 يونيو 2019 - 16:25
كل نفس ذائقة الموت هدا بعونا رخيص الله يخد فيهم الحق هدا جوى بش يخدم مصالحهم مش مصالح الشعب و
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24 - مهاجر الخميس 06 يونيو 2019 - 16:25
اش هاد التخربيق اش هد اللعب دراري. دابا اشمن حجة عندكم؟ تبغيو تقولو اقتصاد الطاقة ماجاتش تبغيو تقولو رحمة بالطلبة غادي تكون كذبة باينة. انا ليكايبن لي هو بلان واحد. باغيين تخربقو لنا الكابليات ديال ريوسنا ونرجعوا مداويخ كثار محنا دابا لصبرين عليكم.... الدعوة لله بكم و لي معاكم و ليمسخاركوم و محرضكم ضدنا
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25 - ما فاهم حاجه الخميس 06 يونيو 2019 - 16:26
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم راه عيينا من هاد الموال زيد ساعة نقص ساعة
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26 - RALEUR الخميس 06 يونيو 2019 - 16:26
والله لقد أحسست براحة نفسية بالرجوع لتوقيت غرنيتش هذه الأيام٠ أما فيما يخص الإقتصاد في الكهرباء فأنا شخصيا لا أنام إلا بعد صلاة الفجر لأني متاعد لذا لست مستفيدا من زيادة هذه الساعة، يا ريث لو أن هذه الحكومة زادت بعض الدريهمات في جيبي٠
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27 - محمد أمين الخميس 06 يونيو 2019 - 16:26
كتبان لكم غير ساعة اتجه إلى صحة والتعليم والسكن بدأت المأساة مع هده الساعة كتشبه الحكومة دوزنا رمضان كريم بخير وعلي خير الله يخد فيكم الحق انشاء الله انشري هسبريس
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28 - Said الخميس 06 يونيو 2019 - 16:27
لماذا لاتضيف الحكومة يوما كاملا وستربح يوما كاملا من الطاقة عوض ساعة المشكل في هذا البلد اذا قلت الحق وقلت بان تبريرات الحكومة واهية فسيجز بك الى السجن لان الشعب كله يعرف ذلك والحكومة لاتقدر على اخذ راي الشعب لانها تعرف النتيجة مسبقا.اما من يتحمل المسؤولية فهم الجمعيات المتواطأة معها والا لقامت بعمل دراسة مع فئة عريضة الشعب واخد رايه ومعرفة نسبة المعارض والمؤيد اما الدراسة فلا جدوى منها.
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29 - Ahmed fedfane الخميس 06 يونيو 2019 - 16:29
اللهم اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها
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30 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الخميس 06 يونيو 2019 - 16:29
عادي جدا انا لم اتاثر بزيادة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة . قالوا سيدنا لولين * الفياق بكري بالذهب مشري *. ايباتوا سهرانين الليل كامل على الهواتف الذكية و النت ويستنكرون زيادة ساعة على التوقيت العادي ...
كم كنت أتألم لابنتي عندما كانت تستيقظ فجرا للذهاب الى المدرسة وهي تجوب جميع ازقة المدرسة عبر النقل المدرسي المشؤوم . اما الان وبزيادة ساعة يمكنها ان تستفيد من طول النهار في اشياء اخرى جميلة فالسادسة شتاءا ليست 5+1 . افهمتوا ولا لا .


















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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31 - مهاجرة المانية الخميس 06 يونيو 2019 - 16:29
وا طلعتو فالراس بهاد الموضوع زيد نقص حتى رمضان قتقدوه على حسابكم شحال حنا متخلفين و سوقنا خاوي
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32 - الصيف الخميس 06 يونيو 2019 - 16:29
مع التوقيت الصيفي ثلاثة اشهر في السنة 7/6 و 8 والسلام .
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33 - ملاحظ الخميس 06 يونيو 2019 - 16:29
اعتماد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء يعد لوحده سببا كافيا لمحاسبتكم في الانتخابات التشريعية المقبلة ان شاء الله
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34 - لمعاشي الخميس 06 يونيو 2019 - 16:30
حكومة سير ضيم......
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35 - وكواك الحق الخميس 06 يونيو 2019 - 16:31
حكومة العبث
كل المواطنين و بدون استثناء ضد زيادة ساعة
هل بقية الشهور كافرة بالله حتى يكون رمضان فقط للساعة الطبيعية و الشهور الأخرى زيادة ساعة
ضعوا استفتاء و سترون أننا كلنا ضد الساعة إلا الحكومة المشؤومة بقراراتها اللا شعبية
حسبنا الله و نعم الوكيل
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36 - AHMED الخميس 06 يونيو 2019 - 16:31
أنا بعدا و الله العظيم مرضاتني هاد الساعة الاضافية...أما بخصوص الاقتصاد في الطاقة فعن أي اقتصاد يتحدثون نقص ساعة ف العشية ...زيدها ف الصباح بكري خصوصا فصل الشتاء و حنا هاد العام تخلطو علينا الفصول بقينا غاديين ا ف الصيف حتى السماء لم تمطر....حسبنا الله و نعم الوكيل.
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37 - ملاحظ بسيط الخميس 06 يونيو 2019 - 16:31
لا للساعة الاضافية، صحتنا وعقولنا وتلاميذنا ليسوا للمساومة، نعم لاستقلال القرار عن كل المزايدات الأخرى.
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38 - ADAM الخميس 06 يونيو 2019 - 16:32
إنها مهزلة بزيادة ساعة ناقص ساعة قبل وبعد شهر رمضان، ماذا سيقع لو ألقوا على الساعة كما هي في رمضان، هل هذه الساعة من مفطرات رمضان أم ماذا؟
أولا يوجد عاقل في هذه البلاد السعيدة للتنبيه لهذا الإشكال الذي يضحكوا منه أصدقائي الأجانب. أم أنا وحدي غبي إلى هذا الحد؟!!!
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39 - Abdou الخميس 06 يونيو 2019 - 16:32
اللهم انتقم يا عزيز يا جبار ممن كان سببا في هذه الساعة المشؤومة.
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40 - جمال الخميس 06 يونيو 2019 - 16:32
جميع الدراسات في المغرب لا تنتهي في الموعد المحدد لها ؟؟؟؟؟هل هذا راجع الى صعوبة الدراسة أم مذا؟؟؟؟؟علما ان مثل هذه الدراسات في دول اخرى لا تتعدى مدة شهر هل الخلل موجود بالمسؤولين ؟؟؟؟أم هو نابع من مصالح جد ضيقة حتى يضرب مطالب الشعب عرض الحائط؟
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41 - سعيد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:33
لماذا هاذا الكذب ، المسألة بسيطة جدا، بحكم تواجد بعض الشركات الاستعمارية في هذا المستنقع من الكرة الارضية ، وخوفا من غضب ماما فرنسا ، سنضيف الساعة ، باراكا من النفاق (الشركات الفرنسية تستعبد المغاربة ، زمن العبيد ولى ....باي باي
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42 - med الخميس 06 يونيو 2019 - 16:33
لا يسعني الا ان اقول لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله و نعم الوكيل
اشمن استعانة بلانارة طبيعية المصابيح شوارع مضاءة على طول الليل واش اعباد الله لي بغى ادوز من شي درب كيشعل ضوء وطفيه هذو لي كيقول اقتصاد الطاقة
شحال من واحد او خصوصا بنات تكرساو او تشفرو مع صباح ضلمة شحال من وحدة تغتاصبات بسباب ساعة فايقات مساكن او خوف فيهم
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43 - rachid الخميس 06 يونيو 2019 - 16:34
ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، يتمثل في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. اش بينكم وبين الاحتباس الحراري وكل ماتقولون فهو كذب ومهزلة في الشعب. نحن نريد توقيت غرينيتش الذي عهدناه منذ صغرنا.
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44 - souad الخميس 06 يونيو 2019 - 16:35
بأية لغة يجب ان نقول للحكومة بأننا نرفض هذه الساعة المشوومة .لا لهذه الساعة ،لا للامتثال لرغبات الشركات الاجنبية نحن نريد الساعة التي ترعرعنا وكبرنا واعتدنا عليها . لا وألف لا بل مليون لا لماذا رغبة المواطن لا تحترم في بلدي ؟ اللهم ان هذا منكر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ياخذ فيكم الحق
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45 - Inox الخميس 06 يونيو 2019 - 16:35
إذا كُنْتُم فِعْلاً تـسْعوْن إلـى الحفاظ على الطاقة فما عليكم إلاّ بِــإِلْــغــاء المهراجــانات و عـلـى رأْسِــها مـوازيــــن و ما يـدورُ في فـلـكِـها والتي تقام في فصل الصيف
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46 - ...التغيير لا يأتي بالكلام الخميس 06 يونيو 2019 - 16:36
بامكان الناس ارجاع الساعة القديمة بجرة قلم من خلال عريضة يوقع عليها المواطنين وتقدم للحكومة لاصدار قانون " باعتبار توقيت المملكة هو توقيت غرينيتش طوال السنة " وهو امر قانوني ....فللمواطن والبرلمان و الحكومة اصدار القوانين ....واعتقد ان عدد توقيعات سيتجاوز 20 مليون توقيع
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47 - mmm الخميس 06 يونيو 2019 - 16:36
pauvre marocain on change encore d heure déjà la vie est compliquée avec des fins de mois difficiles et chaque mois on change d heure .les marocains sont toujours en décalage horaire
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48 - متتبع الخميس 06 يونيو 2019 - 16:37
الحكومة المسكينة وأعضائها لايد لهم في هذه الأمور ولا حول ولاقوة لهم. بل هناك أياد خفية وغير خفية تتحكم في كثير من الأمور مثل مواصلة مهرجانات كموازين وإضافة الساعة وإقاف مشاريع وإنطلاق أخرى لاعلاقة لها باحتياجات المواطنين والوطن. بخلاصة الحكومة مرفوع عنها القلم.
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49 - خريبكي الخميس 06 يونيو 2019 - 16:37
الساعة لله او ديك ساعة مانسمحش ليهم...حقي نشدو حسنات من حسناتهم
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50 - driss idrissi الخميس 06 يونيو 2019 - 16:39
أسائل نفسي والعديد من الناس عن مدى جدوى زيادة ساعة الى التوقيت العادي من ستة أشهرالى طول السنة،ان كان من أجل إقصاد الطاقة فما حاجتا بtrame way و TGV. وإن كانت من أجل اصطفافنا مع التوقيت الأوربي خاصة القطاع البنكي و المناطق الحرة ،فدول الخليج لا تعمل إلا ثلاثة أيام بتوافق مع أوربا ،عطلتهم الخميس و الجمعة أما السبت والاحد فلأروبا .وقس على ذلك دول أسيا فالجدية في العمل تقاس بالمردودية وبتبسيط المساطر الادارية و تسريع اتخاد القرار. لنعد الى وطننا الحبيب ،ف %20 من التلاميذ و الطلبة مدمني التدخين و 10%للحشيش و%40 للأنترنتINTERNET حتى الثانية صباحا.و جل الاباء يجدون صعوبة لإيقاظهم على السابعة مع اذان الفجر ،الذي لم يعد يزعج الطالبي العلمي لانه لايوقظ اطفال المخيمات فقط بل كل اطفال المغرب ،)الله إنعل ألي كان أسباب في هذا الصداع على الصباح ( ستكون جملة %90 من صراع البيوت ولن نرضاها للوزيرين الملتحي والاشتراكي . وأخيرا وسيتذوق مرارتها الحزب عند الانتخابات المقبلة عندما يرى جل من تعاطفوا أو صوتوا لصالحه أصبحوا من ألد الخصوم لسياسته .
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51 - كتابي محمد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:39
عاود تاني حيد الساعة رد الساعة اوا الساعة لله اوا هدا جهد الحكومة عليك ايها المواطن تغيير السوايع راحة
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52 - حفيظ الخميس 06 يونيو 2019 - 16:42
انا واحد من ملايين الناس المتضررين من مساوىء الساعة الصيفية إذ منذ 2011 وانا مريض باعصاب المعدة حيث اتاثر عصبيا بها ويتغير نظامي الغذائي وفقدت الكثير من وزني خاصة هذه السنة بسبب الرعب الذي مررنا به كل صباح شتاء إذ اصبحت 6 صباحا هي7 صباحا بزز منا بالسيف علينا.رغم ان الفواتير في تزايد والساعة الإضافية هي ليس لضمان استقرار التوقيت ولكن تعنيف لنفسية المواطنين.لي اخ باوربا منذ20سنة يعاني مع أبناءه الذين يرفضون النوم عند الغروب اي 9و54دقيقة.
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53 - sabri الخميس 06 يونيو 2019 - 16:44
دوال والحكومات لي كتحتارم شعوب ديالها كتزيد ف السلير والعدل والمساواة والديمقراطية نحن زيد ساعة نقص ساعة العب دراري ماشى حكومة
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54 - حسن كناني الخميس 06 يونيو 2019 - 16:45
المهم من زمن الزامنين بالدارجة ملي فاق عمك صباح
والمغرب مع ساعة اكرينتش وجيلنا كان في الساعة الواحدة ظهرا على موعد مع نشرة الاخبار من اداعة لندن...والمغربي محمد حماد الازرق....هنا لندن الواحدة بتوقيت اغرينتش اليكم نشرة الاخبار....او اليكم نشرة الاخبار من اداعة لندن...وكان كلشي بخير...وعلى خير
قالت الحكومة الاقتصاد في الطاقة ....بالعكس المساجد تتأخر في صلاة العشاء....المتاجر تقفل متأخرة
المقاهي عوض الاقفال في 10 او الحادية عشرة ليلا
تبقى حتى مابعد منتصف االيل...والمغرب في الوظيفة
العمومية عنده التوقيت المستمر...بحيث الثالتة او الرابعة ونصف على اكثر تقدير....يعني الوقت وقت العصر.....وليس المغرب حيث تغرب الشمس....
المهم الساعة الاضافية فيها خسارة للمغرب وللمغاربة

والمتتضرر الاكبر اطفال المدارس....
وااا السي العثماني سير مع مايريده ااشعب...
ااساعة الاضافية ...الا ..الا. الا..
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55 - حسين الخميس 06 يونيو 2019 - 16:46
اللهم كما وحدت المغاربة في الظلم الذي لحق بالوداد ان توحدهم في إسقاط الساعة الإضافية ومن قررها
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56 - مغترب الخميس 06 يونيو 2019 - 16:46
لاحول ولا قوة إلا بالله مرضتنا هاد الساعة الأضافية
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57 - محمد الخميس 06 يونيو 2019 - 16:46
غادي نقول: حسبنا الله و نعم الوكيل.
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58 - زيد زيد خلاها بن زيدان الخميس 06 يونيو 2019 - 16:48
وهاذوك اللي شاعلين كليماتيزور والظو النهار كامل في الدواوين الوزارية واش تقولو ليهم
ديما نفس الأسطوانة سسسسسنو سوف نعلن
زيدوها وباراكا من التبعكيك
زيد تو فالاقتطاعات زيدتو فالمحروقات زيدتو فهليك المواطن زيدو فالساعة علاش اللا تاهيا
مظروبين على الزيادة العيادو بالله
ما تزيدوش تدرقو علينا وجهكم زعما
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59 - وفاء 2 الخميس 06 يونيو 2019 - 16:48
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يخد فيكم الحق كيف معدبنا في حياتنا كلشي زدتونا فيه اي حاجة لي يرتاح فيها المواطن المغربي الا الاجرة هي الوحيدة لي مكتحركش
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60 - مسالم الخميس 06 يونيو 2019 - 16:49
نفس الاسطوانة تتكرر لا لماذا إضافة الساعة و كيف و لماذا و حرام عليكم ..... لقد أستسلمما و افعلوا ما شئتم بها فهناك الساعة الحقيقي التي لا زيادة و لا نقصان فيها فالحمد لله على نعمة الاسلام فارزقنا حسن الخاتمة و توفنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله .
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61 - ملون ابيض الخميس 06 يونيو 2019 - 16:49
حكومة تتلدد في تعذيب الشعب... رغم كل هذه المصائب غدا نسمع بأن حزب العدالة متصدر الانتخابات فنحن شعب منافق بإمتياز نحب دائما جلادنا رغم مأسينا.



















العفو
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