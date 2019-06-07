24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خط جوي بين مراكش وجدة (5.00)

  2. الإمارات تحتفل بزفاف ثلاثة من أبناء حاكم دبي (5.00)

  3. وفاة قسّ في "حادث عرضيّ" بكنيسة بتطوان (5.00)

  4. "البلوكاج" وتجاهل المجتمع المدني يثيران حفيظة فعاليات أمازيغية (5.00)

  5. الشرطة الفرنسية تخلي سبيل الملغاشي أحمد أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هل يُمهد العفو الملكي عن معتقلي الريف وجرادة لإنهاء "الحراك"؟

هل يُمهد العفو الملكي عن معتقلي الريف وجرادة لإنهاء "الحراك"؟

هل يُمهد العفو الملكي عن معتقلي الريف وجرادة لإنهاء "الحراك"؟
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:00

تلّقى الرأي العام الوطني العفو الملكي الأخير عن معتقلي حراكيْ الريف وجرادة، البالغ عددهم 107، منهم 60 معتقلا في إطار ما بات يسمى بـ "حراك الريف" و47 فيما يُطلق عليه بـ "حراك جرادة"، بالكثير من التساؤلات بخصوص ماهية تعامل الدولة مع هذا الملف في المستقبل القريب.

وقد انقسمت آراء المغاربة إزاء هذا الملف الاجتماعي الذي عمّر طويلا بين موقف مُساند لقرار العفو الملكي بدعوى أنه بمثابة إظهار لحسن النية لفائدة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وموقف يعتبر أنه عبارة عن رسائل سياسية موجهة إلى قادة حراك الريف بالدرجة الأولى من أجل تليين مواقفهم تجاه السلطة.

هل يُعبر العفو الملكي عن حسن نية الدولة لطي ملف حراك الريف؟ سؤال طرحته هسبريس على محمد شقير، الخبير في الشؤون القانونية والأمنية، الذي أجاب بالقول إن "العفو يدخل في إطار سياسة عامة تبنتها السلطة في التعامل مع الحراك، تمتاز أساسا بالتعامل التدريجي لاحتواء تداعياته".

وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التعامل التدريجي مع الملف مرده إلى "الضغوطات الدولية والداخلية التي تدعو إلى احتواء الحراك وتخفيف الدولة من تعاملها تجاهه"، معتبرا أن "العفو نتيجة للضغوطات رغم أنه استغرق الوقت، لكنه جاء في نهاية المطاف للتخفيف من تلك الضغوطات".

وأوضح الخبير في الشؤون القانونية والأمنية أن العفو الملكي يُجسد "العمل على إظهار حسن النوايا بالنسبة للتعامل مع النشطاء، بحيث يُظهر أن السلطة مستعدة لطي الملف بشكل تدريجي، على أساس أن يتم إطلاق سراح بعض النشطاء في انتظار أن يتنازل من يسمون بزعماء الحراك عن بعض المواقف التي كانوا متشبثين بها".

وأردف المتحدث أنه "مع مرور الوقت يظهر أن السلطة تهدف إلى طي الملف نتيجة تداعياته المؤثرة بشكل سلبي على سمعة المغرب، تحديدا ما يتعلق بالتقارير الكثيرة التي ركزت على تراجع الوضعية الحقوقية بالمملكة، حيث كان لحراكيْ الريف وجرادة دور كبير في هذه المسألة، لذلك شمل العفو معتقلي هذين الحراكين".

وختم شقير تصريحه بتأكيد أن "المسألة نابعة من موقف السلطة لاحتواء تداعيات الحراك، خاصة على الصعيد الخارجي، واحتواء الضغوطات على المستوى الداخلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بلازواق الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:20
اعتقد ان الحراك قد انتهى بمجرد وضع حد للزفزافى والمراهقين حوله لان الريف لا يتمتل فيهم ولا في حيهم ولكن يشمل جبال الريف من الناظور الى طنجة والفوضى العنصرية التي قامو بها لا تعد حراك الريف ومستواهم لايمتل الريفيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - dayezzzz الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:31
des gens libre accuse à tord et au final le roi qui passe pr le messie sous prétexte qui leurs a rendu la liberté vive l'esclavagisme des temps moderne demande pas tes droits et tait toi sinon attend la grace du roi dans un pays sans loi.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Amsterdam الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:35
وهل بدأ الحراك لينتهي. عم تتكلم يا كاتب المقال. العالم يمشي للأمام وليس هناك من يقتات من مثل هذه القصص. يقول الرأي الصائب " دعه يسير دعه يعمل " إذن فإلى العمل الجاد والمتمر.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - sarah الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:36
Ça fait 3 sur 107. Qui manipule là ?
هذا 3 من أصل 107. من يتلاعب هناك؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ماسين الريفي الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:42
ياسيدي إطلاق سراح معتقلين لم يبق من محكوميتهم الا ايّام معدودة ليس عفوا ولا ابداء حسن نية من طرف المخزن تجاه الريف بقدر ما هو استفزاز له ولعائلات المعتقلين.
ان جوهر حراك الريف لا يزال بدون حل وهل ننتظر حتى سنة 2038 ليصدر عفوا او إفراجا عن الزفزافي ورفاقه.
المصالحة هي ان يطلق صراح المعتقلين دون أحبارهم على طلب العفو لان احتجاجهم كان سلمي دستوري وكان ناقوس خطر لما الت اليه الأوضاع في المغرب.
يحب اخلاء المنطقة من جحافل الامنيين الذين اصبحوا يشكلون عبئا اخلاقيا على المنطقة. نحن لسنا ضد تواجد الامن داخل الحسيمة او اي منطقة اخرى من الريف فتواجدها لصالحنا قبل كل شيء ولكن ليس بهذا الشكل الرهيب، ففي منطقتنا لا يفصل بين براج شرطة وآخر الا أمتار في بعض الاحيان. اننا نحس وكاننا نعيش في دولة بوليسية الحظر فيها على طول.
ثم ان المنطقة تحتاج الى بنى تحتية صحصيحة وليس المرقعة او القابلة للترقيع فموقعها بين الأجزاء المحتلة من اسبانيا والجهة الشرقية الجزاير يحتم على الدولة ان تتوفر على تجهيزات في المستوى حتى تستطيع ان تنافس المناطق المتوسطية للدول المطلة على المتوسط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - ملاحظ الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:46
في رايي المتواضع العفو الملكي يجب ان يشمل الا فءة قليلة جدا تستحق العفو اما ان ان يسمح لجحافل من المجرمين والمشرملين ان يعانقوا الحرية بهذه الميوعة فهذا تعتبر تقصير في تدبير شان الضمير المهني .فيما يخص اصحاب الحراك فهوءلاء طالبوا بحقهم ومطالبهم مشروعة.الاولي ترك المجرمين في السجون واثقالهم بالتهم واعطاهم الاعمال الشاقة ولكن الدولة لها منضور اخر يتجلي في سياسة سن الحرب بين الفءات الشعبية وعدم المساس برموز الدولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - بوحمارة على حق ! الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:48
LA PROBLÉMATIQUE DU SAHARA passent par une période plein de mouvance arabe et international, et donc tout l'énergie devrait en être concentrer, il ne faut pas laisser de la place aux sentiments de haine et de vengeance, pourtant tout est claire, l'état a commis des erreurs, en laissant cette région marginalisée économiquement en laissant main libre au corrupteur, et voilà le résultat !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.