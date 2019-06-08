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هل تنجح الاستراتيجية التربوية والأمنية في مكافحة "غش الباكالوريا"؟

هل تنجح الاستراتيجية التربوية والأمنية في مكافحة "غش الباكالوريا"؟
هسبريس – نورالدين إكجان
السبت 08 يونيو 2019 - 09:55

مع دنو آجال امتحانات الباكالوريا، تعيش مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات الأمن بالمملكة على وقع التحضير من أجل تدارك هفوات وقعت خلال السنوات الماضية للحد من ظاهرة الغش، حيث تم رصد شبكات عدة بعدد من المدن كانت تستعد لمساعدة الممتحنين بواسطة آليات إلكترونية متطورة.

وتستعين العديد من شبكات الغش بأجهزة إلكترونية متطورة، وهو ما يجعل مهمة رصد جميع التجاوزات صعبة؛ فعلى مدار السنوات الماضية، تسربت مواضيع الامتحانات إلى العموم خلال الدقائق الأولى من بدء الاختبارات، فيما شهدت 2015 تسريبات قبل ولوج التلاميذ إلى قاعات الاختبار، وخلف ذلك سخطا عارما تحول إلى احتجاجات في مدارس متفرقة.

وبرمجت وزارة التربية الوطنية، حسب بيان لها، "حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية، بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".

وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، خبير تربوي، إن "معطى تكافؤ الفرص بين جميع مجتازي الاختبارات أمر أساسي، والسؤال الحقيقي ربما هو هل وفرت الوزارة الظروف نفسها لجميع التلاميذ حيث تابع الجميع حجم التعثر الذي صاحب السنة الدراسية بسبب الإضرابات المتوالية؟"، مشيرا إلى أن "الغش ضرب لمصداقية الشواهد والامتحانات في المغرب".

وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء على ظاهرة الغش يقتضي الخروج من منطق الحفظ إلى اختبار الملكات، وتجاوز كل مظاهر الضغط والإرهاب النفسي الذي يفرض على الممتحنين"، لافتا إلى أن اختيار الوزارة لتوقيت ما بعد العيد وانقضاء رمضان بأيام لاجتياز الاختبارات "يطرح علامات استفهام".

وأوضح المتحدث أن "الزجر إيجابي، خصوصا على المستوى الأمني، فالعديد من الشبكات تستغل فترة الامتحانات لبيع أجهزة متطورة تساعد في عملية الغش"، مشددا على "ضرورة توفير الظروف النفسية الملائمة من أجل اجتياز الامتحانات"، معتبرا أن "الامتحان ليس نهاية العالم، بل هو مناسبة لاختبار المعارف والمدارك ليس إلا".

ولفت الرامي إلى أن "القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي يتطلب توفير استراتيجية وطنية تحسيسية للتلاميذ لا تكون وليدة لحظة معينة، كما أن تشجيع الممتحنين على البذل والاجتهاد ستكون له نتائج إيجابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - محمد السبت 08 يونيو 2019 - 10:11
سؤال غريب جدا لا يقبله العقل السليم. ايعقل أن يطرح؟
بلد بكل اجهزته البشرية والمادية لا يستطيع ضبط الغش في امتحانات!!
زد هذا على أسئلة أخرى تطرح من حين آخر كعدم استطاعة الدولة من ضبط الموظفين الاشباح مثلا.
مثل هذه الأسئلة تمس بالبلاد.
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2 - أيوب المغربي السبت 08 يونيو 2019 - 10:13
ليس هناك إرادية سياسية لدى المسؤولين والمحكومة لمحاربة الغش...بل العكس
فلا يغرنكم ما يصدر عن الوزارة من أكاذيب وافتراءات
أستاذ...ثلاثون سنة خدمة
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3 - ابن العاصمة العلمية السبت 08 يونيو 2019 - 10:26
لا اضن ان كل تاتكهنات و الاستراتيجيات ستنجح لمحاربة الغش دائما اصحاب هده التقنيات يفاجؤوننا بالجديد و بحيل لا تخطر في البال و كما العادة الوزارة الوصية و الناطق الرسمي سوف يصرحون بأن عدد الحالات قليلة و النسبة تراجعت بأكتر من 50 % مقارنة بالعام الماضي ليغطو على فشلهم في محاربة هده الافة.
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4 - Brahim السبت 08 يونيو 2019 - 10:26
اش قراو مساكن هاد العام
الله يعاونهم اوصافي
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5 - Jkl السبت 08 يونيو 2019 - 10:28
من الصعب محاربة ظاهرة الغش وذلك لكونه اضحى عند عدد كبير من الناس في المجتمع كثقافة وأسلوب حياة ....فالتاجر يغش والصانع يغش والموظف يغش كما ان ظاهرة الزبونة والمحسوبية وياك صاحبي المعمول بها شجعت على تفشي الغش بمختلف أنواعه وأساليبه
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6 - سعيد من الريف السبت 08 يونيو 2019 - 10:29
في البداية يجب إعادة الثقة إلى التلميذ المغربي وجعله يؤمن بقدرته على النجاح اعتمادا على نفسه، بدلا من توجهه إلى قاعة الامتحان وهو متكل على عملية الغش، ثانيا يجب تنصيب أجهزة تشويش على إشارة الهاتف المحمول من أجل القضاء على ضاهرة حصول التلميذ على الأجوبة من خارج القاعة، أما المقاربة الأمنية والتوعد بالحبس والغرامة و التجنيد الإجباري فهي لم تجدي نفعا.
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7 - بائع القصص السبت 08 يونيو 2019 - 10:35
لماذا تحرمون الغش على التلاميذ بينما كل الإدارات والمؤسسات والوزراء لا يشتغلون إلا بالغش ليل نهار،
هل هناك مشروع واحد في البلاد السعيدة دون غش؟
حتى رئيس الحكومة مغشوش ولم ينتخب عليه أحد
ههههه والباقي خلي على الله
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8 - بوسطوف السبت 08 يونيو 2019 - 10:37
لقد دب الفساد في جميع مؤسسات الدولة والتعليم ليس في مناى عنه فاستشرى من مدارس التكوين وطريقة الولوج اليها ناهيك عن برامج المقررات المدرسية التي تسعى إلى تكليخ ابناء الشعب
خير دليل عن الوضع الماساوي الذي الت اليه المدرسة المغربية ظاهرة الغش فلم تعد ظاهرة بل قضية ومعضلة كبرى يصعب الخروج منها
وهنا تتساءل لماذا لم تلجا الدولة ووزارة التعليم الى نظام التشويش على المؤسسات ومراكز الامتحانات؟
ربما خاءفة ان تكون نتاءج الا متحانات
لا احد
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9 - dali السبت 08 يونيو 2019 - 10:38
il faut éteindre les réseaux de téléphonie mobiles sur tous le paye les heure des examens
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10 - drissh السبت 08 يونيو 2019 - 10:41
تأهب عظيم لتحقيق انجازات كبيرة!!!!!!!!!!!!؟؟ها وزارة التربية ها وزارة الداخلية.....والحكومة كلها في خدمة الطالب.....دابا خاصكم طلبو حتا الامم المتحدة والمجلس الامني والمحكمة الدولية يحضرو فهادشي لي باغين "تحقوه".
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11 - رشيد السبت 08 يونيو 2019 - 10:42
لن تنجح أي استراتيجية كيفما كانت إلا إذا إرادة فعلية لمكافحة ومحاربة الفساد من خلال إجراءات عملية واضحة وليس بالكلام والشعارات وإعلان النوايا.
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12 - تازي السبت 08 يونيو 2019 - 10:44
الأكثر أهمية هو ما الإستراتيجية التي يجب إتخاذها لمكافحة الغش ونهب أموال الشعب بالنسبة للوزاراء والمستشارين والبرلمانيين؟
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13 - عبدالرحيم السبت 08 يونيو 2019 - 10:45
شرب الخمر محرم لذا فبيعه كذلك و كل من يساعد على انتجاه ...هذا على الاقل مبدئيا لكن في الغش فالمسؤولون يشاهدون اصحاب المكتبات (عدد كبير منهم) يضغرون المواد الغشية للتلاميذ دون تحريك لاي آلية قانونية لردعهم لانهم يساهمون بنسبة أكبر في عملية الغش ...
متى سيتم ردعهم على غرار أصحاب النعناع المغشوش ؟
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14 - حسن التادلي/ متصرف السبت 08 يونيو 2019 - 11:05
"شبكة للغش متطورة .... " ثم حين يحصلون على معدل مرتفع .... يقولون لك maman j'ai eu 18 en bac....
علما انه لا يعقل مبدئيا ان يكون هناك معدل يفوق 15 /20 لو كان هناك تقييم فعلي لمستوى التلميذ .... فالمواد الادبية على الاقل ليس فبها نقطة اكثر من 16 ..فلا يمكن تحرير انشاء مثلا وتحصل فيه على 10/10 .. ولو كنت طه حسين....عمبد الادب العربي الذي لا يعرف عنه شيئا هؤلاء العباقرة ديال j'ai eu 18 en bac.... اللهم ان رأوه فشي فيلم مصري ..
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15 - بتيوي محمد السبت 08 يونيو 2019 - 11:07
بناء الإنسان وتسليحه بالمعرفة والأخلاق هي السبيل الى حل جميع المشاكل و الرقي بالبلد و البداية من المحيط الصغير عبر العائلة و أبوين واعيين مدركين للمسؤولية الأخلاقية التي على عاتقهما عبر الأفعال
فأب يغش و يرتشي ويكذب و يغتاب ويرمي الأزبال و لا يحترم القوانين سيصدر أطفالا ألعن منه
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