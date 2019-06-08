هل تنجح الاستراتيجية التربوية والأمنية في مكافحة "غش الباكالوريا"؟

هسبريس – نورالدين إكجان

مع دنو آجال امتحانات الباكالوريا، تعيش مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات الأمن بالمملكة على وقع التحضير من أجل تدارك هفوات وقعت خلال السنوات الماضية للحد من ظاهرة الغش، حيث تم رصد شبكات عدة بعدد من المدن كانت تستعد لمساعدة الممتحنين بواسطة آليات إلكترونية متطورة.

وتستعين العديد من شبكات الغش بأجهزة إلكترونية متطورة، وهو ما يجعل مهمة رصد جميع التجاوزات صعبة؛ فعلى مدار السنوات الماضية، تسربت مواضيع الامتحانات إلى العموم خلال الدقائق الأولى من بدء الاختبارات، فيما شهدت 2015 تسريبات قبل ولوج التلاميذ إلى قاعات الاختبار، وخلف ذلك سخطا عارما تحول إلى احتجاجات في مدارس متفرقة.

وبرمجت وزارة التربية الوطنية، حسب بيان لها، "حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية، بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".

وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، خبير تربوي، إن "معطى تكافؤ الفرص بين جميع مجتازي الاختبارات أمر أساسي، والسؤال الحقيقي ربما هو هل وفرت الوزارة الظروف نفسها لجميع التلاميذ حيث تابع الجميع حجم التعثر الذي صاحب السنة الدراسية بسبب الإضرابات المتوالية؟"، مشيرا إلى أن "الغش ضرب لمصداقية الشواهد والامتحانات في المغرب".

وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء على ظاهرة الغش يقتضي الخروج من منطق الحفظ إلى اختبار الملكات، وتجاوز كل مظاهر الضغط والإرهاب النفسي الذي يفرض على الممتحنين"، لافتا إلى أن اختيار الوزارة لتوقيت ما بعد العيد وانقضاء رمضان بأيام لاجتياز الاختبارات "يطرح علامات استفهام".

وأوضح المتحدث أن "الزجر إيجابي، خصوصا على المستوى الأمني، فالعديد من الشبكات تستغل فترة الامتحانات لبيع أجهزة متطورة تساعد في عملية الغش"، مشددا على "ضرورة توفير الظروف النفسية الملائمة من أجل اجتياز الامتحانات"، معتبرا أن "الامتحان ليس نهاية العالم، بل هو مناسبة لاختبار المعارف والمدارك ليس إلا".

ولفت الرامي إلى أن "القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي يتطلب توفير استراتيجية وطنية تحسيسية للتلاميذ لا تكون وليدة لحظة معينة، كما أن تشجيع الممتحنين على البذل والاجتهاد ستكون له نتائج إيجابية".