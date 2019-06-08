24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:12
|19:41
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نادي العين الإماراتي يجمع لابا كودجو بعموري
- هل تنجح الاستراتيجية التربوية والأمنية في مكافحة "غش الباكالوريا"؟
- مطاردة تنتهي بحجز حفّارة آبار في إقليم اشتوكة
- "معا للخير" تُحقق إفطار 10 آلاف صائم بالدشيرة
- جمعوي وتجارة المخدرات يثيران الجدل ببني يخلف
ياسين عدنان يوم العيد .. قصة "الخنصر اللعين" والدماء في السودان (5.00)
السلفادور تصفع "البوليساريو" بتقييم العلاقات مع الجبهة الانفصالية (5.00)
أيمن برغدوش .. طالب ينشدُ أصوات المغاربة للظّفر بجائزة عالمية (5.00)
- الحكومة تُعد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين - (141)
- رادارات ألمانية متطورة تُراقب السرعة بأنظمة الليزر في طرقات المغرب - (96)
- الترجي يستعد لتسليم اللقب والميداليات والتوجه إلى محكمة "الطاس" - (89)
- طلبة كليات الطّب يقاطعون امتحانات 10 يونيو بوقفات احتجاجية - (77)
- صفحات مغربية وتونسية تنادي بـ"الأخوة" أمام تنامي "خطاب الكراهية" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل تنجح الاستراتيجية التربوية والأمنية في مكافحة "غش الباكالوريا"؟
مع دنو آجال امتحانات الباكالوريا، تعيش مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات الأمن بالمملكة على وقع التحضير من أجل تدارك هفوات وقعت خلال السنوات الماضية للحد من ظاهرة الغش، حيث تم رصد شبكات عدة بعدد من المدن كانت تستعد لمساعدة الممتحنين بواسطة آليات إلكترونية متطورة.
وتستعين العديد من شبكات الغش بأجهزة إلكترونية متطورة، وهو ما يجعل مهمة رصد جميع التجاوزات صعبة؛ فعلى مدار السنوات الماضية، تسربت مواضيع الامتحانات إلى العموم خلال الدقائق الأولى من بدء الاختبارات، فيما شهدت 2015 تسريبات قبل ولوج التلاميذ إلى قاعات الاختبار، وخلف ذلك سخطا عارما تحول إلى احتجاجات في مدارس متفرقة.
وبرمجت وزارة التربية الوطنية، حسب بيان لها، "حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية، بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، خبير تربوي، إن "معطى تكافؤ الفرص بين جميع مجتازي الاختبارات أمر أساسي، والسؤال الحقيقي ربما هو هل وفرت الوزارة الظروف نفسها لجميع التلاميذ حيث تابع الجميع حجم التعثر الذي صاحب السنة الدراسية بسبب الإضرابات المتوالية؟"، مشيرا إلى أن "الغش ضرب لمصداقية الشواهد والامتحانات في المغرب".
وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء على ظاهرة الغش يقتضي الخروج من منطق الحفظ إلى اختبار الملكات، وتجاوز كل مظاهر الضغط والإرهاب النفسي الذي يفرض على الممتحنين"، لافتا إلى أن اختيار الوزارة لتوقيت ما بعد العيد وانقضاء رمضان بأيام لاجتياز الاختبارات "يطرح علامات استفهام".
وأوضح المتحدث أن "الزجر إيجابي، خصوصا على المستوى الأمني، فالعديد من الشبكات تستغل فترة الامتحانات لبيع أجهزة متطورة تساعد في عملية الغش"، مشددا على "ضرورة توفير الظروف النفسية الملائمة من أجل اجتياز الامتحانات"، معتبرا أن "الامتحان ليس نهاية العالم، بل هو مناسبة لاختبار المعارف والمدارك ليس إلا".
ولفت الرامي إلى أن "القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي يتطلب توفير استراتيجية وطنية تحسيسية للتلاميذ لا تكون وليدة لحظة معينة، كما أن تشجيع الممتحنين على البذل والاجتهاد ستكون له نتائج إيجابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
بلد بكل اجهزته البشرية والمادية لا يستطيع ضبط الغش في امتحانات!!
زد هذا على أسئلة أخرى تطرح من حين آخر كعدم استطاعة الدولة من ضبط الموظفين الاشباح مثلا.
مثل هذه الأسئلة تمس بالبلاد.
فلا يغرنكم ما يصدر عن الوزارة من أكاذيب وافتراءات
أستاذ...ثلاثون سنة خدمة
هل هناك مشروع واحد في البلاد السعيدة دون غش؟
حتى رئيس الحكومة مغشوش ولم ينتخب عليه أحد
ههههه والباقي خلي على الله
خير دليل عن الوضع الماساوي الذي الت اليه المدرسة المغربية ظاهرة الغش فلم تعد ظاهرة بل قضية ومعضلة كبرى يصعب الخروج منها
وهنا تتساءل لماذا لم تلجا الدولة ووزارة التعليم الى نظام التشويش على المؤسسات ومراكز الامتحانات؟
ربما خاءفة ان تكون نتاءج الا متحانات
لا احد
متى سيتم ردعهم على غرار أصحاب النعناع المغشوش ؟
علما انه لا يعقل مبدئيا ان يكون هناك معدل يفوق 15 /20 لو كان هناك تقييم فعلي لمستوى التلميذ .... فالمواد الادبية على الاقل ليس فبها نقطة اكثر من 16 ..فلا يمكن تحرير انشاء مثلا وتحصل فيه على 10/10 .. ولو كنت طه حسين....عمبد الادب العربي الذي لا يعرف عنه شيئا هؤلاء العباقرة ديال j'ai eu 18 en bac.... اللهم ان رأوه فشي فيلم مصري ..
فأب يغش و يرتشي ويكذب و يغتاب ويرمي الأزبال و لا يحترم القوانين سيصدر أطفالا ألعن منه