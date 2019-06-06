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الرئيسية | مجتمع | الرميد يأمل في إصدار عفو ملكي قريب عن زعماء "حراك الرّيف"

الرميد يأمل في إصدار عفو ملكي قريب عن زعماء "حراك الرّيف"

الرميد يأمل في إصدار عفو ملكي قريب عن زعماء "حراك الرّيف"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 06 يونيو 2019 - 20:00

وصفَ المصطفى الرميد، وزير الدّولة المكلف بحقوق الإنسان، مبادرة العفو الملكي، التي شملت عددا من معتقلي حراكي الرّيف وجرادة بمناسبة حلول عيد الفطر، بــ"الطريقة المغربية الراشدة والمفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة"، مُعبراً عن أمَله في أن "تسْتمر إلى غاية طيّها جميعا".

وكتب المسؤول الحكومي في تدوينة له نشَرها على صفحته الرّسمية "فيسبوك" أنه "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم"، مضيفا: "إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة".

وتوقّف الوزير عند عفو الملك على المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة"، الذي "يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو".

أمّا بالنسبة لملّف الحسيمة، الذي بدأ، بحسب الوزير كبيراً، "فها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات، إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد"، قبلَ أن يعبّر عن أمله في أن "يعي الجميع أهمية تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".

وعرّج الرميد على معتقلي ملف جرادة الذين شملهم العفو الملكي، وقال إن "هذا الملف أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت".

يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وكانت مصادر هسبريس كشفت أن 60 معتقلاً من حراك الرّيف شملهم العفو الملكي بمناسبة حلول عيد الفطر، مشيرة إلى أنّ 25 من هؤلاء المعتقلين الذين عانقوا الحريّة موزعون بين سجون الناظور والحسيمة، بينما تمّ الإفراج عن 47 معتقلا من نشطاء حراك جرادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - ضرائبنا الخميس 06 يونيو 2019 - 20:15
لاش لايقة وزارة حقوق الانسان +المجلس الوطني لحقوق الانسان +جمعيات حقوق الانسان.كلشي تيبذر في فلوس الضرائب
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10
2 - الملاحظ الخميس 06 يونيو 2019 - 20:16
ورد في المقال(المشاكل المفتعلة) لا نعرف من المقصود بافتعال المشاكل: الحكومة التي نعتت المطالبين بحقهم في التنمية ٱم المواطنين الذين طالبوا بحقهم. عمري 62 سنة،عشت ٱغلب مشاكل السبعينيات و ما تلاها،لاحظت ٱن الحكومات المغربية لم تستجب لٱي طلب شعبي حتى و لو كان عبر الاحزاب و النقابات ، فما بالكم بالمواطنين؟؟؟ المواطن مخطىء داءما و الحكومات على صواب داءما؟؟؟؟!!! معادلة غريبة هذه ؟؟؟؟ هناك شيء واحد تمنحه الحكومة فورا و دون طلبه: العصى و التهم و السجن.
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9
3 - ابن طنجة الخميس 06 يونيو 2019 - 20:17
تجار الدين المخزنيين في حزب اللاعدالة واللاتنمية يتلونون كالأفاعي بالأمس وصفو قادة حراك الريف بالانفصاليين والآن يطالبون بالعفو الملكي عنهم!!
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4 - Reda الخميس 06 يونيو 2019 - 20:17
Hypocrite va. Ce gouvernement n’est que gaspillage de l’argent du contribuable. PJD Aillez un peu de dignité et foutez le camps avant que ca ne soit trop tard!!!
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5 - مسلم الخميس 06 يونيو 2019 - 20:18
هذه سياسۃ من نوع اخر حتی تكون درسا للاجيال القادمۃ لقثل حريۃ التعبير والدفاع عن حقوق الشعب كما حدث في اضراب 81 بمدينۃ الدار البيضاء والعديد من تضاهرات السلميۃ التی تندد بتحقيق العدالۃ الاجتماعيۃ للمواطنين
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4
6 - DRISS chkeirni الخميس 06 يونيو 2019 - 20:19
مجرد محاولة للركوب على الاحذاث و للأسف الشديد اصبح ذالك رياضة مفظلة لدى العديد من الفعاليات الفكرية و السياسية و الحقوقية
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7 - كريم يوغرطن اسلي الخميس 06 يونيو 2019 - 20:22
المصطفى الرميد يامل اصدار غفو ملكي قىيب عن زعماء حراك الريف هذا يعني انه اتصل بالملك واخبره بانه سوف يعفو عنهم هذا ما اظنه والسلام
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8 - إبراهيم امريرت الخميس 06 يونيو 2019 - 20:23
لكي لا ننسى ماذا فعل هؤلاء المعتقلين في تخريب وإحراق ممتلكات الدولة وعاهات مستديمة لرجال الأمن ووصف المغاربة بالعياشة وإيقاف صلاة الجمعة وحمل (شرويطة غريبة علينا) لا ثم لا لإطلاق سراحهم ولا ستفقد الدولة هيبتها وبعدها سينبت زفزافي آخر عاش المغرب ولا عاش من خانه
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-11
9 - إبراهيم امريرت الخميس 06 يونيو 2019 - 20:23
لكي لا ننسى ماذا فعل هؤلاء المعتقلين في تخريب وإحراق ممتلكات الدولة وعاهات مستديمة لرجال الأمن ووصف المغاربة بالعياشة وإيقاف صلاة الجمعة وحمل (شرويطة غريبة علينا) لا ثم لا لإطلاق سراحهم ولا ستفقد الدولة هيبتها وبعدها سينبت زفزافي آخر عاش المغرب ولا عاش من خانه
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-3
10 - حقوقي الخميس 06 يونيو 2019 - 20:26
مسألة العفو عهدناها في المغرب في كل مناسبة دينية ووطنيةمن طرف المندوبية السامية لاداراة السجون التي تقوم بملئ لائحة العفو للنزلاء داخل السجون ووضعها لدى الملك من أجل إعطاء التعليمات أما فيما يخص موضوع الريف هذا ملف آخر لا دخل لأي كان أن يتدخل او يخمن فيه لأننا نعلم علم اليقين أن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين ثقيلة لذا لك نتمنى من الله العلي القدير ان يتفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله باتخاذ القرار المناسب ويصدر جلالته قرار العفو
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11 - amaghrabi الخميس 06 يونيو 2019 - 20:29
بسم الله الرحمان الرحيم.هاهي قيمة الملكية الدستورية الإنسانية والوطنية مما يؤكد ان الملكية البرلمانية التي يدعو اليها اليسار المغربي ستفوت علينا هذه النعمة التي تشمل كثيرا من المسجونين المغاربة الذين يشملهم العفو الملكي في كل مرة.والعفو الملكي الذي اصدر في عيد الفطر يبشر بالخير وبالعفو العام الذي سيتمتع به جميع المعتقلين المسجونين من الحراك الحسيمي ان شاء الله وستطوى هذه الصفحة السوداء من تاريخ امتنا المغربية العريقة.العفو الملكي نعمة ويجب ان تبقى وتعزز هذه الورقة في يد صاحب الجلالة نصره الله لان المستفيد الأول هو المواطن المغربي وليس جلالة الملك.اخواني نحن في الطريق وحينما تصل الى الديموقراطية الحقيقة وتسير الأمور بجودة بعد ذلك نفتش عن صلاحيات للمنتخبين الذين يمثلون شعبنا واعتقد اليوم الممثلين في البرلمان والمجالس المتنوعة اغلبهم لا يمثلون الا انفسهم وهم هناك في اغلب الأحيان من اجل مصالحهم.فعاش الملك وعاش المغرب وعاش شعبنا في ظل ملكنا الكريم
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12 - عبد الغني الخميس 06 يونيو 2019 - 20:30
الله ينصر سيدنا
الاحدات التي وقعت في الحسيمة وجرادة هي جزء من ماضينا واصبحت دروسا للمستقبل. المهم هو استقرار بلادنا ونعم الاستقرار و الحكمة المتبصرة لصاحب الجلالة سيطوى ان شاء الله هذين الملفين.
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13 - من تخوم الريف الهولندي الخميس 06 يونيو 2019 - 20:31
عفو!!!!، و لماذا؟ ما هو ذنبهم؟ كم هي أعداد أطنان الذهب التي هربوها إلى خارج الوطن؟ و ما هي حساباتهم البنكية في فرنسا و سويسرا؟ و ما هي المشاريع و المنجزات المزمع تشييدها و غيبوا ميزانياتها؟
اتقوا الله في شعبكم و وطنكم. أولئك هم أبطال المغرب الحديث، أولئك يؤسسون لدولة قد تنفك من الوحل الذي أقحمتم أنتم و أمثالكم الوطن فيه.
العفو لمن أجرم، هؤلاء لم يجرموا، هؤلاء بنوا و لم يهدموا. أنا، نحن و الغالبية العظمى من الشعب نصطف إلى جانبهم لأنه لم يثبت في حقهم ما يخل بثوابت الوطن و إلا كنا نحن أول من تجاوزهم. الوطن شيء غالي لكن ما حيلتنا إذا كنا نبنيه و غيرنا يهدم؟
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14 - moha raiss الخميس 06 يونيو 2019 - 20:31
تقضي المحاكم بما تقضي به .!!!! يا سلام فهل قضاؤنا أيها الوزير المحامي المقتدر نزيه ومستقل ? هل 20 سنة سجنا حكم نابع من سلطة قضائية مستقلة ? انه المنكر القضائي وما عليك إلا أن تطبق ما يملى عليك من فوق . نحن نثمن العفو الملكي وكم من أمهات مكلومات يدعون الآن لملك البلاد بالصحة والعافية وطول العمر لكن المؤسف جدا والمسرحي في هذه القضية هو الذين أفرج عنهم بعفو وهم كانوا سيخرجون يوم الخميس بانتهاء المدة القانونية .!!!! إنها الكوميديا الإلهية في زمن حكومتكم الموقرة التي لم تدافع عن حقوق هؤلاء منذ البداية ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد الاشتراكي وعلى رأسهم لشكر الذي اعتبر الحكم النافذ فيهم معقول ضاربا بعرض الحائط رصيد الحزب النضالي المتميز والتاريخي أيام سنوات الرصاص والقهر حين كان الحزب لسان كل المعتقلين .ياخسارة عليك ياوطني المغرب الحبيب .
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15 - صديق بن صاديق الرباط الخميس 06 يونيو 2019 - 20:31
اي تحرك من جماعات توحيد والعدالة وتنميه وبعض الاحزاب حول ملف أحداث الحسيمه اودفاع عن معتقلين من طرف اي جهة الا لعبه من وراءها كسب اصواط انتخابيه واستحمار شعب لان كل شيء ممكن سؤال مطروح من الدي كان سبب في بلوكاج مشاريع في عدت مدن وقرى وبوادي مغربيه لان الحزب الحاكم ولعبة بنكران لضرب الفلاح والعامل لانه لم يستفد من اصواط انتخابيه في مرحلتين حتى تحريض على 3شركات ليس في حب المواطن او لميتهلك المغربي قدر ماهو تطاحن سياسي وطرد مستمرين وشركات واعطاد ضود الأخضر لتركيا ان تغزو المغرب باسم حزب العدالة لاتنميه اقتصاد ومستقبل لمغاربه في خطر لاثقه في شعارات وكناءيب الكترونيه تستغبي لمغاربه لدفاع عن مصاليح تبيعات واتباع وعشيقات وتعويضات ومتيازات الدي اصبحو يجنو من عمل تطوعي وأراضي
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16 - سفيان من فرنسا الخميس 06 يونيو 2019 - 20:36
يظلمونك و يضعونك في السجن لسنوات ثم يعفون عنك و يطلبون منك ان تشكرهم. يا لوقاحتهم!
في كل يوم اشكر الله سبحانه و تعالى على نعمة اوروبا و خروجي من بلاد الظالمين.
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17 - اعصيم سمير الخميس 06 يونيو 2019 - 20:37
السيد الوزير مصطفى الرميد له دراية كاملة بالقضايا السياسية والاجتماعية.وهو رجل يحب ملكه ويحب بلده المغرب.وخلال ترأسه لوزارة العدل كان يدرس الملفات التي تحتاج الى عفو ملكي سامي.ولابد للاشارة ان السيد الوزير مصطفى الرميد كان يقرر في ملفات الافراج المقيد بشروط.وهناك العديد من السجناء الذين غادروا السجون المغربية بتاشيرة السيد الوزير.وهذا مشهود له.ومبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من السجناء ملف الحسيمة وجرادة ماهو الا دليل على رافة وحنان ملكنا الهمام محمدالسادس على هاته الشريحة من المجتمع.وختاما ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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18 - محمد الخميس 06 يونيو 2019 - 20:47
إطلقو صراح الابرياء وكفى إطلقو صراحهم وابقو على من ارتكبو جراءم كالسرقة والقتل والاغتصاب
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19 - أبو بكر الخميس 06 يونيو 2019 - 20:49
نترقب عيد الاضحى إن شاء الله لتحقيق هذا العفو الملكي.
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20 - المتتبع الخميس 06 يونيو 2019 - 20:50
السيد الرنيد المصالحة تكون مع من يريد المصالحة وليس مع من يستقوى بالخارج
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21 - ابو وليد الخميس 06 يونيو 2019 - 21:03
العفو الملكي استفاد منه من يستحقه ومن تاب واعترف بأخطاءه أما الخونة واعداء السلم والوطن فمالهم هو السجن مع الأشغال الشاقة حتى يكونو عبرة لكل من سولت له نفسه بالمساس بأمن و طمأنينة هذا البلد الأمين الكل يغفر الا المس بالوطن العزيز
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22 - مغربي وطني و ديموقراطي الخميس 06 يونيو 2019 - 21:05
الأفراج عن زعماء حراك الريف يجيب ان يتزامن مع اقرار سياسة تنموية حقيقية اتجاه هذه المنطقة و احداث جميع المرافق المركزية في الريف و تطوير بنيته التحتية و توفير جميع المرافق الصحية الاقليمية و الجهوية و الجامعية اضافة المرافق الرياضية الكبرى و خلق البنيات الجامعية و المعاهد العليا و انشاء معالم سياحية و فنية و الاعتناء بالمأثر الريفية و التعهد بصيانة الهوية و الخصوصية الجهوية المميزة للشخصية الريفية في اطار مغرب التعدد و التنوع.
لأنه لا يمكن طي الملف فقط بالافراج عن المعتقلين بل يجيب ان تشمل المصالحة القطع مع كافة الاسباب التي تحدث الفجوة و الاضطراب.
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23 - تك فريد الخميس 06 يونيو 2019 - 21:08
انسا الله يخرجو كاملين ويعتذرو للشعب المغربي والمسامحة. كلنا نعاني ونريد الخير والتقدم لبلدنا لكننا مستهدفون من الخارج بطرق غير مباشرة لا يراها الا من هو فخور بمغربيته.
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24 - ابن المغرب الخميس 06 يونيو 2019 - 21:10
قادة حراك الريف جزء من المعارضة القوية التي ذكرها خطاب الملك بالسنغال ولكن اللذي حصل هو كثرة المفسدين أفشلوا نداء شعب للحفاض على مصالحهم واستغلوا غياب الملك في مهمته بإفريقيا وقتها.
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25 - ahmed الخميس 06 يونيو 2019 - 21:14
البارحة وصفونا بأبشع الأوصاف .
والآن سيبوسون الرؤوس هههههههههههههههههههههههههههه
ونجلس في الأفرشة الفارهة وندوس عليها بأرجلنا الوسخة ونمسح فيها أيدينا ونيوفنا ههههههههههههههههه لأنها ملكا لنا حقا.
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