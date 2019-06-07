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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُعد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين

الحكومة تُعد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين

الحكومة تُعد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:00

يرتقب أن تُصادق حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، على 37 مرسوماً تقضي بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، الذي وقعته مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في أبريل الماضي، والذي يقضي بزيادة 400 درهم و500 درهم في جميع السلالم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وحسب برنامج المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 يونيو، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، فالأمر يتعلق بمراسيم تهم مختلف القطاعات الحكومية سيتم بموجبها تعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.

كما تتضمن المراسيم، التي ستطبق الزيادة في الأجور، القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين القرويين وموظفي مجلسي النواب والمستشارين.

وستشمل الزيادة أيضاً الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبخصوص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتضمن برنامج الحكومة مرسوماً خاصا بتحديد حدها بالنسبة إلى المشتغلين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وكان اتفاق الحوار الاجتماعي قد تم توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك.

ويمتد تطبيق مضامين الاتفاق الثلاثي على ثلاث سنوات (2019-2021)، وينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.

وسيستفيد الموظفون المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة المرتقبة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية.

كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مواطن الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:08
زادو 500 ونقصو 500 ...اقتطاعات رديتو بيها داكشي لي زدتو ...حشومة عيب وعار تلعبو مشاعر ديالنا ..واش هادي حكومة او عصابة
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14
2 - مرابط بالحدود الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:09
هل القوات المسلحة الملكية ستستفيد من هاته الزيادة أم لا ؟؟
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8
3 - sami الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:13
Much ado about nothing! it 's just a tactical move from the party of Jerks and demons before the next elections.
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0
4 - متقاعد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:14
اه يا متقاعد اه
لقد نسوك اه
كم تعبت
كم شقيت
وتركوك مع بعض الدريهمات
ضاقت بك الدنيا
ضاقت بك الحياة
لكن لن ينساك
من بيده الأرزاق
تعالى الله رب السماوات
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14
5 - السكرتير الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:14
كلام في كلام وحلم في المنام . والله انها لحكومة بئيسة سئمنا كل مرة تطلع علينا بقولها ستكون الزياد في الاجور ربما سنبقى لى الابد صائمين بدون سحور ولن تأتي الزيادة ابداً في الاجور
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2
6 - مغربي مقهور الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:14
السلام عليكم، باش جاتهم هاد الزيادة كل مرة زيادة..ان لخدمت حياتي كاملة باش ندير محل ونفيق مع السادسة صباحا ونخدم من الاثنين حتى الأحد سبعة ايام في الاسبوع لا عطل لا أعياد...دولة تبقى تزيد علي في الضريبة.... ل ذخل تاعوا أكثر من مئة الف درهم في العام اقطعوا ليه 15 في المئة ديالاش مع العلم ان مئة الف درهم في العام ما فلوس ما والوا عاد زيد حيد منه الضريبة...خواو صندوق وباغين اعمروه بين حناي ... هاد الموظفين كتخلصوا من رزقي ومن رزق الناس لتبيعوا وشريو اما اصحاب الشركات واصحاب الرأس المال الكبير لا يدفعون الضرائب....قهرتون بالضرائب غادي نبيع المحل ونمشي نحرك أو شوفوا شكون اخلصكم هاديك ساعة حيت لمروجين الاقتصاد تاع البلاد قهرتوهم...المرجو تشر هسبريس
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0
7 - سعيد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:15
انا المتقاعدين فلا مكان لهم في هدا البلد إلا تحمل الزيادات في الاسعار
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4
8 - ملاحظ الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:15
والمتقاعدون والمتقاعدات الذين يتقاضون 800درهم شهريا؟ اللهم إن هذا لمنكر!!!
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7
9 - جميلة الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:16
لماذا تنسون المتقاعدون لا أحد يٌدافع عنهم كأن لا تٌتبق عليهم الزيادة في المعيشة ولا في المستوي المعيشي وغيره للأسف .
الرجاء من الحكومة التفكير في فيئة المتقاعدين الذين أعطو الكثير لهذا الوطن ....
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8
10 - الرباطي الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:17
واين تفكير الحكومة في باقي الفئات ذوي الدخل المحدود والمنعدم وخصوصا المعطلين حملة الشواهد؟
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11 - محند الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:17
في الدول التي تحترم مواطنيها عندما تزيد في اجور الموظفين ،يطبق نفس الشيء بالنسبة الي المتقاعدين.لكن اذا كنت في المغرب لا تستغرب.
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12 - متقاعد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:19
لماذا يتم استثناء المتقاعدين من أية زيادة علما بأن أغلبيتهم تعاني من المشاكل الصحية وهناك من لا زال لديه أبناء لم يكملوا دراستهم ومنهم من لا زال يسكن في بيوت مؤجرة وجلهم يحتاج إلى "آخر درهم".
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1
13 - سعيد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:20
10%في القطاع الخاص ومقسومه علا سنانتين والله الا مهزاااله القيطاع الخاص والو انها هزيييله مغطبقش اصلان الانا القيطاع الخاص معمرو كيتراقب واش مطبق اصلان smigفيه ولا لا لانه اغلب اصحاب القيطاع الخاص هوما لي نخرين المجتمع
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14 - drissh الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:21
كانت هاد "الزيادة"فهاد الشهر أجلتوها للشهر المقبل ما عرفنا واش غادي تأجلوها مرة اخرى او لا لا...ما عرفتو أش غدي ديرو......جرجروها حتى تقرب الانتخابات باش تحصلو على اصوات....واش دابا هاد الشهر يستافد منو المواطن أو لا لا؟؟؟؟
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15 - دايز الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:21
للمرة الأولى أشاهد اسم موضفي إدارة السجون يتداول في الحكومة اول الغيث قطرة
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0
16 - موظف الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:22
الفضيحة انها ليست زيادة بل استرداد ما تم اقتطاعه من طرف كبيرهم الذي علمهم السحر و النفاق والذي افترس 9 مليون شهريا بدون رقيب ولا حسيب . و الموظف 500 درهم على 3 سنوات الفضيحة بالقراقش
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17 - زكرياء.ن الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:23
المطلوب من هذه الحكومة الإسراع بإخراج مراسيم قطع واقتطاع رواتب الريع وعلى رأسها معاش بنكيران الذي لم يَحْتَجْ معه لا إلى حوار اجتماعي ولا إلى إضرابات،وإذا فعلتْ الحكومة هذا فسأكون أول المتنازلين عن هذه الزيادة،وضخها في صناديق التماسك الاجتماعي
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18 - جعجة ولا طحين الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:23
الزيادة أخت النقصان ،
وكلاهما من رأس الأحمق .
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19 - Youssef الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:24
مبادرة محمودة وهل ستكون زيادة سنوية ام شهرية؟
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20 - عبد الله الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:24
وماذا عن الاتفاق الذي جري حول ضحايا النظامين من رجال التعليم الابتداءي الذين ولجوا التعليم بالسلم 7و8القابعين الان في السلم 10
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21 - استاد ورئيس قسم الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:25
رجال الأمن سيستفيدون من زيادات مهمة جدا في إطار نظامهم الأساسي المستحدث مع أن مستواهم الدراسي هزيل .في حين يضحكون على الآخرين بالفتات المجزئ على مراحل.كان الأولى أن تكون هده الالتفاتة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة أصحاب الراتب الهزيل.
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22 - يوغرطة الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:25
ان الحل الانسب والانجع لكل الوظاءف هو الراتب مقابل ساعات العمل الاسبوعية مع تحديد سقف الساعات الادنى والاعلى.بحيث ينصف الموظف والعامل والقطاع العام والخاص.....وينطبق ذلك عل كل الوظاءف ومن ضمنها النواب والوزراء وكل من يشتغل في الادارات.
الحل هو الاجرة على النهج الامريكي والاسترالي من اجل انتاج اوفر وجودة اعلى وراحة مضمونة للعمال والموظفين.
لا يعقل ان يشتغل نادل(مثال) لمدد تفوق 12ساعة يوميا من اجل 2300 درهم في وقت يتقاضى فيه موظف ثلاث اضعاف على الاقل مقابل الاشتغال ل 5ساعات
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23 - اين الاطباء الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:26
بعد تسوية وضعية الممرضين بقي الاطباء دون تسوية لوضعيتهم رغم ان عددا لا باس به يعمل داخل المستعجلات بطريقة تفوق الخيال. ظروف صعبة اعتداءات بالجملة مسؤولية خطيرة و نقص خطير في عدد الاطباء مما جعل كل واحد منهم يعمل عمل 5.
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24 - متقاعد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:27
؟؟؟؟؟ والمتقاعدين ؟؟؟؟ منسيين ؟
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25 - المررروكي الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:27
يقولون:المندبة كبيرة و الميت فار
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26 - مواطن الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:27
مبروك علينا الزيادة. الحمد لله. أخيرا سيتحقق حلمي بعد هذه الزيادة المباركة وسأقضي العطلة الصيفية المقبلة في جزر المالديف او إسبانيا.شكرا لحكومتنا العزيزة
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27 - مواطن الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:27
مبروك علينا الزيادة. الحمد لله. أخيرا سيتحقق حلمي بعد هذه الزيادة المباركة وسأقضي العطلة الصيفية المقبلة في جزر المالديف او إسبانيا.شكرا لحكومتنا العزيزة
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28 - أناس الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:27
........صدق من قال : " زيد الما زيد الدقيق " يعني ليس هناك مشكل في الزيادة في أجور الموظفين ، لكن المشكل الحقيقي من أين سيتم استرجاعها ، طبعا بدون منازع من جيوب المواطنين ، وهنا نستحضر مقولة أخرى " منكم وإليكم " وخلاصة القول من وجهة نظري : إذا كان الجهل السياسي متفشي في الأمة يسهل على الدولة استحمار الشعب .
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29 - مراد الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:28
ا لحكومة تحتقر الشعب وتسخر منه
لو خفضوا الاسعار في المواد الغذاءية واثمنة اللحوم وفاتورة الكهرباء والماءوووو
وشغلوا الشباب افضل من هذه الزيادة المشؤومة
انا اطالب بتخفيض الاسعار واسقاط هذه الزيادة
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