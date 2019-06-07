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الرئيسية | مجتمع | رادارات ألمانية متطورة تُراقب السرعة بأنظمة الليزر في طرقات المغرب

رادارات ألمانية متطورة تُراقب السرعة بأنظمة الليزر في طرقات المغرب

رادارات ألمانية متطورة تُراقب السرعة بأنظمة الليزر في طرقات المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:00

فازت شركة ألمانية بصفقة تجهيز طرق المغرب بأنظمة رادارات متطورة من الجيل الجديد لمراقبة مخالفي السرعة في مختلف الجهات، في إطار سعي الحكومة إلى خفض وتيرة الارتفاع المستمرة لحوادث السير المميتة.

وأعلنت شركة "فيترونيك" عبر موقعها الرسمي أنها حازت صفقةً أطلقتها وزارة التجهيز والنقل لتسليم وتثبيت وإصلاح أكثر من 500 نظام لمراقبة السرعة وتقوية نظام الضوء الأحمر، مع برنامج مخصص لمركز المعالجة.

وقالت الشركة الألمانية إن المغرب سيعتمد لأول مرة أنظمة الليزر لتقوية شبكة المراقبة في البلاد وتحسين السلامة الطرقية. وستعمل فيترونيك على تنفيذ هذا المشروع مع شريكها المغربي المحلي Alomra Group.

وستعتمد فيترونيك على منتجاتها PoliScan، وهي نظام يسمح بشكل آلي بقياس سرعة مختلف السيارات عبر مسح ضوئي، بحيث ستثبت أنظمة الليزر في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة من أجل مراقبة السرعة المحدودة والمتوسطة والتحكم في أنظمة الأضواء الحمراء في التقاطعات الطرقية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر فيترونيك لفائدة المغرب تطبيقاً لمعالجة المعطيات الواردة من الرادارات، والمتعلقة بالمخالفات المرصودة عبر مركز بيانات خاص في العاصمة الرباط.

ونقل بيان عن يوسف الحنصالي، المدير العام لفرع فيترونيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء لكون أنظمتنا تقدم مساهمة كبيرة في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في البلاد".

وأضاف المسؤول ذاته: "هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في تركيز إستراتيجية شركتنا في سوق شمال إفريقيا مع فرعنا المحلي وشركائنا المغاربة".

وكانت وزارة التجهيز والنقل أطلقت طلب عروض لإنجاز هذا المشروع منذ سنوات ولم تنجح في ذلك، وأعادت إطلاق الطلب أكثر من مرة إلى أن حازته الشركة الألمانية رفقة شركة مغربية محلية.

ويسعى المغرب إلى خفض عدد حوادث السير على الطرقات بـ50 في المائة في أفق سنة 2026. وتعتبر مراقبة حركة السير واحترام السرعة المحدودة إحدى العناصر الأساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالسلامة الطرقية.

ورغم المجهودات التحسيسية التي يطلقها المغرب والعقوبات الزجرية المطبقة إلا أن حوادث السير مستمرة في المملكة، وترتفع وتيرتها خلال الأعياد، وهو ما يكلف الدولة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب منظمة الصحة العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - بوتشيش الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:28
إنها وسيلة مضمونة للرفع من مداخيل الخزينة العامة .
ضرب عصفوريت بحجر واحد.
يجب فقط وضع الرادارات في أماكن يسهل رؤيتها من طرف السائقين حتى تحقق غايتها في خفض السرعة.والحد من حرب الطريق.
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2 - المانيا الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:31
نعس نعس مزيان وملي تقرب انتخابات كايبداو اديرو ريووسهم خدامين ياك هاذي 10 سنين وانتوما في الوزارة عاد بان ليكم الرادارات... ولا عاد وجدتو لفلوس ديالهم... كل واحد غادي يجازيه الله على نيتو
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3 - حسن مارسيليا الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:34
والمغاربة مخالفات رادارات مراقبة السرعة الثابتة في المغرب غير قانونية لانها وعكس مخالفات نفس االراادارات في فرنسا واوروبا لا يعاينها رجال امن ودرك في مراكز استغلالها ولكن مستخذمي شركات وفي احسن الاحوال موظفي وزارة التجهيز والنقل ...ولتاكد يكفي دخول اليوتوب ومقارنة روبورطاجات تلفزية لمراكز الرادارات الثابتة المغربية بنظيراتها الفرنسية ....
السرعة تقتل نعم ولكن ماشي غير بوحدها حتى حالة الطرق و السيارات القديمة المتهالكة ففي المغرب التي تسوى الملاين بسبب سياسة الدولة في تضيق الخناق على الدرويش لكي لا يستطيع تملك سيارات جديدة او مستوردة عبر فرض رسوم مبالغ فيها على شراء واستراد السيارات و الغاء القروض المجانية
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4 - صلاح الدين الند الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:34
بل هذا يندرج في إطار سعي الحكومة إلى تحصيل المزيد من المداخيل. اما الناس راه كتموت فالسبيطارات و الحكومة و لا ساكن
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5 - ريفي من الشمال الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:35
متى سنرى رادارات مغربية متطورة تراقب السرعة بالليزر في طرقات المغرب،رحم الله خالي عندما رآني اتعجب من شخص يملك ميرسديس كلاس، نظر إلي وضحك،قال :يا حفيدي انا كنقول vravoلشخص الذي صنع كلاس وليس من اشترى كلاس، انذاك فهمت ان من يصنع له قيمة
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6 - نبيل المغربي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:35
خبر مفرح، فكل روح تزهق في طرقاتنا تبقى عار علينا كمغاربة. ما فهمته من موقع الشركة ان التغطية الكاملة ستكون خلال سنتين، نتمنى ان يحترموا الاجال و ان تعطى لهم و لشريكهم المحلي التسهيلات اللازمة لانهاء المشروع في الاجال المحددة.
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7 - ابنوقاسيم الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:35
جميل و مهم هذا الإجراء ولكن من الاولى الاستثمار في تربية وتوعية المواطنين بدءا من الجيل الحالي و الأجيال القادمة لتجاوز هذه الأزمة لان معظم الناس حاليا مع كل أسف عديمي التربية والأخلاق والضمير يسيؤون للوطن وبالتالي تجد الدولة نفسها تستثمر في الآليات التي لا تحد من الطباع السيئة الناتجة هي الأخرى من عدم التربية وعدم الانضباط.
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8 - اللشريفي علي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:35
على الله تستافد الوزارة من المثال الألماني في البنية الطرقية الاتوروت رابط ألمانيا كلها وفابور
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9 - متتبع. الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:35
ماذا عن الدرجات النارية الثلاثية العجلات والتي تفوق سعتها 125 س / 3 ؟؟؟ . هل تتوفر على تامين هل تتوفر على رخصة للسياقة ؟ ... فكم من شخص وكم من سيارة كانت ضحية هذا النوع من الدرجات الم يحن بعد لتقنينها وترقيمها ومتابعتها قانونا ؟ . مرحبا باردارات والكاميرات للمراقبة ورفع الدعيرة حتى نعود الى جادة الصواب .
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10 - ابن العاصمة العلمية الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:36
اهدار للمال العام رادارات تلنفط المخالافات فقط اما الرجوع اليها غي الحوادت و السرفات فلا جدوى فما مهمة الشرطة الدي يقف في المدارة ولمدا ردارات متنقلة هدا يسئى الى ما يسمى بالمغرب المتقدم
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11 - مكلخ مغربي قح الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:36
ردارات جد متطوة لمراقبة الساءقين في الطرقات لكن لماذا لا تستعمل ولو تنبيها علي الاقل لرصد ناهبي المال العام والدولة تعرفهم ويعرفونها ولكن واحسرتاه لدينا في المغرب قانون الغاب القانون يسري الضعيف اما القوي فيفعل ما يشاء ينهب يقتل يتجبر يتسلط يقمع يفسد يفسق ولا من يحاسبه .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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12 - لنحترم قانون السير الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:36
بالاضافة الى الردرات يجب على الشرطة ان تتجول في الشوارع ومراقبة من يخالف قانون السير، وتسجيل مخالفة في حقة وخصم النقاط في حالات اخرى لكي يحترم قوانين السير، بالاضاقة الى وضع كامرات في صدر الشرطي لتسجيل اي حالة رشوة، كما هو معمول به في الدول التي تحترم نفسها
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13 - شاد الطريق الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:39
فكرة جيدة لكن اين هو إصلاح البنية التحتية الأساسية من طرقات و غيرها ففي أغلب الأوقات تكون الحالة المهترئة للطرقات هي السبب المباشر في حوادث السير.
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14 - رشيد الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:39
الأولى ان تكون الاسبقية لترميم و توسيع الطرقات بدل مراقبة السرعة
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15 - رحيوي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:39
تبدير و مضيعة للوقت .مراقبة السرعة ليست حلا.
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16 - sa3d الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:39
بدل اتقال الناس بالمخالفات وتصيدها عبر هده الانظمة كان بالاحرى على وزارة التجهيز اصلاح الطرقات والمسالك الطرقية حتى لا تقع الفواجع وليست الحوادت المرجو اصلاح الطرقات واعادة تجهيزها تفاديا لكل ما لا تحمد عقاه
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17 - Younes الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:40
دائما نفس الأسلوب الممنهج للاقتصاص و ليس للتأديب بغية سلب أموال المواطنين بطرق معصرنة و قانونية في نفس الوقت
الشركة في ألمانيا تراعي الدخل الفردي و هذه الحكومة لاتراعي الله يأخذ فيكم الحق
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18 - منصوري سعاد القنيطره الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:40
ارا فرغ جيوب لمغاربه مرة أخرى زادو أجور وبريمات شهريه وسنويه وتعويضات. افخم سيارات ومجانيات محروقات لبعض محضوضي وحوالي 33مليون مغربي من متقاعدين عمال وبسطاء القوم الدين ليستفدون من تلك الزيادات رغم ان الغزوال والمعيشه واللحوم واسماك وزيوت طبخ ومواد نظافه وطريق سيار وزيادات في دعاءير اشطر الكهرماء وزدها بدعاءير طرقات وغلاء لطوروت واهدار المال العام على مسلسلات تركيه ولمغربيه التي تستنزف ملاير دراهيم من ضهر شعب
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19 - Abdou الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:40
Merci de placer les radars dans les points noir au lieu des endroits uniquement pour piéger les conducteurs. C'est la raison pour laquelle le libre des accidents ne diminue pas
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20 - قومو بمحاربة الفساد الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:40
جؤ في المقال "فازت شركة ألمانية بصفقة تجهيز طرق المغرب بأنظمة رادارات متطورة من الجيل الجديد لمراقبة مخالفي السرعة في مختلف الجهات، في إطار سعي الحكومة إلى خفض وتيرة الارتفاع المستمرة لحوادث السير المميتة." وانا اقول ليست لدينا مشكلة مع مراقبة السير ولكن إليكم الملاحظات الآتية :
1/ لماذا اذا كان الأمر يتعلق باستنزاف جيوب المواطنين تقوم السلطات بكل ما يمكن لمحاصرة المواطنين و استفزازهم و طحنهم.
2/ ثانيا لماذا لا تقوم الدولة بكل مايلزم لشراء أنظمة لمراقبة سرقة المال العام و الرشوة والمحسوبية و الفساد.
إليكم الجواب :لان اغلب المسؤولين مرتشين و فاسدين ولا يقبل العقل بأن يحارب الفاسد نفسه.
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21 - houssam lwajdi الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:40
ههههههه شنو خاصك العريان خاصني خواتم الذهب...و بعد واش مخاصش شتجهيزات متطورة لرصد و تعقب الاختلاسات و اكل اموال الشعب ????
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22 - عمر الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:41
خفض عدد حوادث السير مرتبط بتحسين البنية التحتية ما في ذلك حذف المقاطع الخطيرة وتثنية المحاور المكتظة حين إذ يمكن الحديث عن المراقبة والجزر. البنية الطرقية في المغرب عبارة عن طرق محفرة أو بمنعرجات خطيرة ومدارت عشوائية يستحيل احترام قانون السير فيها والغريب أنك لا تجد أي شرطي في المدارات المكتظة ةتجده بالمرصاد في مدارات جيدة وحركة انسيابية والغاية واضحة هي جمع المال وملء الخزينة من الشعب المحتقر
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23 - مصطفى الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:42
خاص أنظمة تراقب جودة الطرقات بالمغرب. و نزاهة المسؤولين .
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24 - عبدالله الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:44
تعودنا عليها في المانيا والحمدلله هنا الناس يحترمون الضوء الاحمر بلا ردار واخا يبقى غير هو والله سبحانه وتعالى في الرابعة صباحا لا يحرق الضوء الاحمر.
هاد الردار يصور من اربع جهات بلا ما تحس او حتى السرعة ويضرب لك صورة زوينة بلا ضوء والى دزتي في الأصفر انت وزهرك تمشي الى بيتك او ما يديكش النعاس لأنك في شك واش ضربني الردار او لا.
المشكل وهو هاد الردار خصكوم دوروهم بالكاميرات او تحطو بوليسي حداه أربعة وعشرين ساعة لان الحيوان الناطق سوف يهدمه او في المغرب موجود الهماج.
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25 - محي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:44
هذا لن ينفع في شيئ. إنعدام المسؤولية السارية في عروق كل سائق بدون إستثناء وإنعدام التفكير رؤية مترا واحد في الافق، تجعل كل سائق متهور لا يلاحظ ما يدور حوله.
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26 - امجيد الدكالي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاد الحكومة حادكة غير في الردارات الي كالدخل الفلوس. ديري شي مناقصة دولية لصيانة الطرق و البلايك والخطوط والانارة وشوفوا واش الحوادث غتنقص ام لا .
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27 - مغروبي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:45
بغينا ردارات متقدمه ومتطوره في كل الإدارات و مرافق عمومية و مستشفيات ... لتراقب رشاوي و تقليص في الخدمه و تعاقص ومراقبة الموظفين ... أما باش نخسروا فلوس فوالوا . ونستافد بيهم في بناء مستشفى في مناطق نائيه و شكرا
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28 - محب لفريق الجيش الملكي الجمعة 07 يونيو 2019 - 13:49
الدولة في واد و الشعب في واد آخر انتهينا من مشاكل المهمة كالصحة و المعيشة و القضاء لنتطرق لرادارات ألمانية غالية الثمن و المغربي الفقير في الجبال ليسد لديه ما يأكل ..
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