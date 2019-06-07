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كُتّاب وآراء
نقابات التعليم تدعو إلى الاحتجاج أيام الامتحانات
دعتِ النقاباتُ التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة، أسرةَ التعليم إلى حمل الشارة السوداء، خلال أيام الامتحانات الإشهادية التي تنطلق ابتداء من يوم غد السبت؛ احتجاجا على الحكومة ووزارة التربية، لعدم استجابتهما للمطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
وقالت النقابات التعليمية إن الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق "استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الهجوم على حقوق نساء ورجال التعليم، عبر تسليط سيف الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربين والمضربات، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء والتهديد والوعيد والتضييق على ممارسة الحقوق النقابية والحق في التفاوض والحوار والالتزام بالاتفاقات وبتسوية ملفات كل الفئات تسوية عادلة وشاملة".
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، دعمها لملفات "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9، وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين، والمبرزين والمستبرزين، والإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا ''إطار متصرف تربوي"، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، والمرسبين، والمعفيين، والعرضيين المدمجين، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والمحررين، والتقنيين، والمهندسين وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية".