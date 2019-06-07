وزارة العدل تتوعد بمقاضاة المشككين في نزاهة مباراة

هسبريس من الرباط

بعد الجدل الواسع الذي رافق عملية التحاق الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين، أكدت وزارة العدل أن هذه المباراة المجراة بتاريخ 3 مارس 2019 مرت في احترام تام للمساطر القانونية.

وأوضحت وزارة العدل أنه "نظرا للتشويش الذي طال هذا الأمر والترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة، فإنها تعلن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من قام بترويج هذه الإشاعات وستعمل على إحالة الأمر على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا".

وأشارت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أنه "بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، تم مباشرة بعد الإعلان على النتائج النهائية لمباراة المنتدبين القضائيين، دعوة الناجحين لاستكمال ملفهم الإداري للتوظيف".

وأضاف المصدر الوزاري: "بناء على ذلك، أجرى الناجحون في المباراة فحصا طبيا تشرف عليه وزارة الصحة، حيث توصلت وزارة العدل بنتائج هذه الفحوصات، التي كانت معظمها إيجابية باستثناء حالات جد محدودة كانت نتائج الفحوصات الطبية سلبية. وبناء عليه، وتنفيذا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم المذكور تم إخبار المعنيين بالأمر بحذف أسمائهم من قائمة الناجحين ليتم استبدالهم بالمرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق".

ونفت الوزارةُ ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وما تم الترويج له من "مغالطات وإشاعات بخصوص عدم أهلية بعض الناجحين من ممارسة المهام المعنية بالمباراة".