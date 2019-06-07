هؤلاء الفائزون في مباراة للروبوتيات وأولمبياد المعلوميات‎

هسبريس من الرباط

نظّمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، خلال شهر ماي 2019، بالرباط، المباراتين النهائيتين للروبوتيات التربوية وكذا الأولمبياد الوطنية في المعلوميات-دورة 2019.

وأسفرت نتائج المباراة النهائية للروبوتيات التربوية، التي نظمتها الوزارة، بشراكة مع جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، عن فوز الفريق المتكون من الأستاذ عبد المجيد عزناوي والتلميذين حسناء آيت أوفقير وحمزة تايب عن جهة مراكش-أسفي بالمرتبة الأولى، وكذا فريق جهة فاس-مكناس المتكون من الأستاذ إبراهيم شفيق والتلميذين وسيم القطاري ومحمد عزو بالمرتبة الثانية، فيما نال المرتبة الثالثة فريق جهة بني ملال-خنيفرة المتكون من الأستاذ أحمد مصلاة والتلميذين وئام عليوي وحمزة بكال.

وشارك في هذه المباراة، وفق بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، 12 فريقا يمثلون الثانويات الإعدادية لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد تأهلهم على مستوى المحطة الأولى من هذه المسابقة التي تبارى فيها 19 فريقا.

وبخصوص المباراة النهائية للأولمبياد الوطنية في المعلوميات، فقد أسفرت نتائجها عن فوز التلميذ أنوار أشغاف ممثلا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بالميدالية الذهبية، وكذا التلميذ محمد الخطري ممثلا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء- سطات بالميدالية الفضية والتلميذ هيثم رحيمي ممثلا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط-سلا-القنيطرة بالميدالية النحاسية.

وشارك في منافسات هذه المباراة، التي نظمتها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية للثقة الرقمية (أمان)، 12 مترشحا بعد اجتيازهم أربع محطات إقصائية على امتداد الموسم الدراسي 2019-2018، شارك في المحطة الإقصائية الأولى 2622 مترشحة ومترشحا من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووفقا للنص التنظيمي للأولمبياد الوطنية في المعلوميات، يعتبر المتوجون في هذه المباراة مؤهلين لتمثيل المغرب في الأولمبياد الدولية التي ستحتضنها مدينة باكو بأذربيجان ما بين 4 و11 غشت 2019.