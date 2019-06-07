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الرئيسية | مجتمع | امتحانات الطب والصيدلة ابتداء من الإثنين المقبل

امتحانات الطب والصيدلة ابتداء من الإثنين المقبل

امتحانات الطب والصيدلة ابتداء من الإثنين المقبل
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 يونيو 2019 - 21:28

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة أن "امتحانات الدورة الربيعية الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ستجرى ابتداء من يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لهذه الكليات".

وذكر بلاغ مشترك أن الوزارتين بادرتا بتقديم عرض، تم تثمينه من طرف الحكومة، يستجيب لكل النقاط المشروعة الواردة في الملف المطلبي للطلبة، وأن هذا العرض عرف تقدما ملموسا بالنسبة للنقطتين موضوع الخلاف، والمتعلقتين بمباراة الإقامة والسنة السادسة من طب الأسنان، علما أن هاتين النقطتين اللتين لم تكونا مدرجتين في الملف المطلبي الأولي للطلبة لا تكتسيان الصبغة الآنية لكون أجرأتهما لن تتم إلا بعد سنتين.

وأضاف البلاغ أن الوزارتين استجابتا إلى مبادرات الوساطة التي تقدم بها كل من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وجمعيات أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، لإيجاد حل لهذه الوضعية.

ودعت الوزارتان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الالتحاق بمؤسساتهم وإجراء امتحانات الفصل الثاني وفق البرمجة المحددة لذلك، مذكرتين بأنهما عملتا على اتخاذ كل التدابير اللوجيستيكية الضرورية من أجل تأمين اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mere d etudiant الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:15
les deux ministeres essayent jusqu'au bout de destabiliser les etudiants et leurs parent .rien n'a changé depuis le 19 mars aucun accord n'a été trouvé .j invite les deux ministeres a lire le communiqué des professeurs de la faculté de Casablanca qui refusent de surveiller ou de participer â ces examens et seront abscents de la faculté le 10 juin.
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17
2 - prof الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:19
comment vont t ils passer un examen sans étudier? ils ont opté pour une année blanche et donc il faut assumer car notre santé depend d'eux!
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21
3 - فاعل جمعوي الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:29
الكل يعلم ان الابقاء والتشبت بتاريخ 10 يونيو هو المكر و المكيدة اهؤلاء الطلبة . و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين. يوم 10 يونيو سيكون يوم خزي و عار على الوزارتين
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19
4 - ابو ايمن الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:41
ما هذا العبث ،ما هذه الارتجالية،كيف تدعون الطلبة لاجتياز الامتحان و هم لم يدرسوا الا ثلاثة أسابيع خلال الدورة الثانية، ارجوكم اوقفوا هذه المهزلة،كفى من الضحك على الدهون كفى من استحمار المغاربة.
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10
5 - استاذ الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:43
تعلم الوزارتين جيدا ان لا احدا من الطلبة سيلتحق بالمدرجات و مع ذلك فانها تسعى الى تجييش بعض المنابر الاعلامية او تكميم افواه البعض الاخر وكلاهما ضد ابناء الطبقة المتوسطة. الوزارتين ومن معهم يعلمون مدى الظلم و الحيف و الطبقية التي لحق بأبناء لان أبنائنا في كفة و ابناء لوبيات الخاص في كفة لا تساوم.
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8
6 - البعمراني الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:45
الا يعلم هذا الامزازي أن اامقاطعة. شاملة. وستكون النسبة هي 100%ولنرى كيف سيتصرف هذا الوزير الضعيف الشخصية. الذي لا يستحق الوزارة
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8
7 - mmmat الجمعة 07 يونيو 2019 - 22:46
فعلا من دخل المغرب فلا يستغرب !!الدولة الوحيدة التي تجري الامتحانات بدون اخد الدروس .انه الضحك على الذقون وكل ذلك من اجل ارضاء أهل المال وقليلي العقول
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