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كُتّاب وآراء
توقيت "غرينيتش+1" يعود بعد ساعات إلى المغرب
ستتم إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش، في المملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 9 يونيو 2019.
وسيكون المتواجدون فوق التراب المغربي مدعوّين إلى إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش، المعمول به حاليا، والرجوع إلى "الساعة الإضافية" بعدما انتهى شهر رمضان.
وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855؛ الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالتوقيت في المملكة المغربية.