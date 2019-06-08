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الرئيسية | مجتمع | "امتحانات الباك" تتحدى التدابير الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي

"امتحانات الباك" تتحدى التدابير الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي

"امتحانات الباك" تتحدى التدابير الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي
هسبريس - نورالدين إكجان
السبت 08 يونيو 2019 - 13:00

رغم كل التدابير الأمنية والوزارية، التي رامت مكافحة كل مظاهر الغش في اختبارات الباكالوريا، راجت العديد من الامتحانات الجهوية اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق فقط بعد دخول التلاميذ إلى قاعة الدرس.

وهمت الاختبارات الموضوعة على الأنترنيت مادة الفرنسية التي اجتازها التلاميذ خلال النصف الأول من صبيحة اليوم، وتفرقت همت هذه المواضيع مختلف الجهات والشعب الأدبية والعلمية؛ على حد سواء.

وعاينت هسبريس امتحانات اللغة الفرنسية مرفوقة بالأجوبة، التي يتم إرسالها أحيانا من خلال خاصية التعاليق أو عبر مجموعات "واتساب"؛ فيما يتكفل "أصدقاء مجتازي الاختبارات" بإيصالها عبر الاتصالات الهاتفية والتقنيات الحديثة في غفلة من المراقبين داخل قاعات الدرس؛ وذلك رغم توفير العديد من الآليات المتطورة المتخصصة في رصد كل الأجهزة الإلكترونية داخل الفصل.

وتشتغل العديد من شبكات الغش عبر صفحات متشابهة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنطلق مباشرة بدنو موعد الامتحانات، ويحمل أغلبها اسم "تسريبات الباكالوريا"، وتستعين بأجهزة إلكترونية متطورة، وهو ما يجعل مهمة رصد جميع التجاوزات صعبة.

على مدار السنوات الماضية راجت مواضيع الامتحانات أمام العموم وعلى نطاق واسع خلال الدقائق الأولى من بدء الاختبارات، فيما شهدت 2015 الأمر نفسه قبل ولوج التلاميذ إلى قاعات الامتحانات، وخلف ذلك سخطا عارما تحول إلى احتجاجات في مؤسسات تعليمية متفرقة.

وبرمجت وزارة التربية الوطنية، حسب بيان لها، "حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية، بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".

وفي هذا الصدد، قال لحسن مادي، أستاذ التعليم العالي متخصص في مجال التربية، إن "ظاهرة الغش استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب يصعب حصرها"، لافتا إلى أن "تطور وسائل التواصل بشكل كبير، وتدهور القيم والمصداقية، من بين عناصر انتشار الظاهرة؛ فالغش أصبح لدى الكثيرين مسألة عادية لا تستوجب العقاب".

وأضاف مادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "طبيعة الامتحانات التي تطرح عادية وتقليدية، في حين أن وسائل الغش متطورة؛ فالأسئلة تتسم بإمكانية الجواب المعلوماتي السهل المتاح، فيما المفترض اختبار ملكات وذكاء التلميذ"، مطالبا بمعالجة مشاكل المضامين والنقط، "لأن التلاميذ لم يعودوا مهتمين بالفكر والمستقبل بقدر النقطة، وبالتالي فكل شيء يجوز في سبيل معدل مرتفع"، وفق تعبيره.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن هناك "جهات تسعى إلى تصفية الحسابات وخلق البلبلة بالنسبة لوزارة التربية والدولة بشكل عام"، مشيرا إلى أن "تجاوز الأزمة القائمة رهين بتحسين المنظومة، وتأهيل التلاميذ للتفكير عوض الجواب الجاهز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - hasnaa السبت 08 يونيو 2019 - 13:08
le même discours depuis des années!
rien de nouveau!!
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44
2 - احمد السبت 08 يونيو 2019 - 13:11
شواهد الماستر يتم بيعها للراغبين...الصحافة دائما تتطرق لهذا الفساد...الغش والتزوير في جميع مراحل التعليم
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42
3 - إمتحان مباشر. السبت 08 يونيو 2019 - 13:13
يبقى الحل هو الاستعاضة عن الامتحانات الكتابية بامتحانات شفوية على مدار ثلاثة أيام وهكذا لن ينجح إلا من يستحق النجاح.
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71
4 - mmmes السبت 08 يونيو 2019 - 13:17
هذا هو الحال دائما مهزلة المهازل ويستمر الوزير (ف حلان الفم ) باللي الأمور على ما يرام والواقع شيء اخر والمستقبل مخيف ومضلم خاصة مع خوصصة التعليم الجامعي
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33
5 - مغربب السبت 08 يونيو 2019 - 13:19
لأن التلاميذ لم يعودوا مهتمين بالفكر والمستقبل بقدر النقطة، كذلك الاساتذة لا يهمهم مستوى التعليم بقدر مطالبهم المادية.وشهد شاهد من اهلها
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17
6 - بحراوي السبت 08 يونيو 2019 - 13:20
ضربة قاضية لمبدأ تكافؤ الفرص..
ألا تمتلك السلطات التربوية أجهزة لكشف الهواتف النقالة او تعطيل الشبكة اثناء فترات الامتحان؟؟؟؟
أما بخصوص ((الجهات)) التي تسعى الى زعزعة استقرار المغرب و التشويش على نظام الامتحانات فاسمح لي أستاذي راك مشيتي بعيد.. هادوك غير وليداتنا كيستغلوا التكنولوجيا المتوفرة لتحقيق نجاح سهل و رخيص و متاح للجميع..
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19
7 - محمد السبت 08 يونيو 2019 - 13:20
جيل الغش، ولكن في مبارات الولوج الى العمل ينفظح الغشاش
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15
8 - أبو مهدي السبت 08 يونيو 2019 - 13:23
اقترح مايلي :
1 أن يقسم امتحان في أي مادة إلى أجزاء ويحدد زمن الاجابة عن كل جزء أو موضوع في 10 إلى 15دقيقة ...
2 لا تسلم المواضيع أو الأجزاء دفعة واحدة وإنما تسلم للطالب على دفعات .
3ـ عند انتهاء 15 دقيقة تجمع أوراق التحرير ويسلم للطلبة الممتحنين الجزء أو الموضوع الموالي وهكذا ذواليك ..
وإن من شأن هذه الطريقة في التعاطي مع الامتحان أن تفوت على الممتحنين فرصة بعث وتلقي الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. وحتى التفكير في الغش داخل القسم
إن الوقت الممنوح للممتحنين ( ساعتان أو ساعة ونصف )هو من أسباب فشل كل محاولات التحكم في ظاهرة الغش ومنعها
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22
9 - mellali السبت 08 يونيو 2019 - 13:23
انا في نظري إمتحانات الباكالوريا تجتاز شفويا أمام لجنة من الأساتذة من أكاديميات أخرى تفاديا للعلاقات العامة والزبونية وغيرها من الأشياء التي لا مجال لذكرها وحتى نحصل على طلاب وطالبات في مستوى الجامعات والمعاهد العليا
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11
10 - simo السبت 08 يونيو 2019 - 13:26
وفي الأخير يتم لوم الأستاذ المراقب عن كل ما وقع رغم فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لحالة التسريبات. ويتم توجيه له عقوبة لإتهامه في التقصير في عمله وهذا ما وقع لبعض الأساتذة لما شكك بعض الأساتذة المصححين في أجوبة بعض الثلاميذ.
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10
11 - عمر السبت 08 يونيو 2019 - 13:27
على المسؤولين أن يتوقفوا عن الكذب و الغش و الندليس و ستكون لهم مصداقية لمحاربة الغش لدى الصغار
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17
12 - متتبع السبت 08 يونيو 2019 - 13:27
هؤلاء الغشاشين بعد سنوات قليلة سيستفدون من التعاقد ليصبحو بدورهم "أساتذة" .. الله أكبر
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11
13 - مغاربي مستغرب السبت 08 يونيو 2019 - 13:30
الحل بسيط جدا ويحول دون الدخول في مواجهة بين التلميذ واستاذه وهو تزويد كل ثانوية بجهاز بشوش على الريزو
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6
14 - ABC السبت 08 يونيو 2019 - 13:30
القضاء على الظاهرة صعب لأن ظاهرة الغش ظاهرة عالمية وتتطور خلال كل سنة دراسية ، الحل هو تزويد مراكز الإمتحانات بأجهزة تمنع الإتصال خلال فترة الإمتحانات بأي جهاز خلوي وذلك في دائرة قطرية تشمل جل مركز الإمتحان ولو امتد الأمر خارجه. كما يفرض على شركة الإتصالات تقديم مساعدتها التقنية لأن الأمر واجب وطني لتكافؤ الفرص بين جميع المتحنين بدل التفكير التجاري لهذه الشركات التي تساهم في ظاهرة الغش بتقديم رصيظ مضاعف عدة مرات خلال هذه الفترة.
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9
15 - تكنولوجيا السبت 08 يونيو 2019 - 13:31
هناك جهاز لتعطيل الاتصال يمكن وضعة بكل ثانوية سيتم اجتياز امتحان الباكالوريا فيها أقترح ان يتم العمل لانه يجعل الاتصال الهاتفي و الاتصال بشبكة الانترنيت امر غير ممكن.
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6
16 - farid السبت 08 يونيو 2019 - 13:32
يجب تعطيل الإنترنت والاتصالات داخل الاقسام و المؤسسات التعليمية وقت الامتحانات وهده التقنية متوفرة ولا تحتاج إلى كلفة مالية ......
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8
17 - صلاح الدين السبت 08 يونيو 2019 - 13:32
الحل الوحيد و الأمثل لمواجهة الغش أمام التطور التكنولوجي الذي أصبحنا نعيشه هو التشويش على شبكات الإتصال أو تعطيل الشبكات طول مدة الإمتحان
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9
18 - عبدوالتازي السبت 08 يونيو 2019 - 13:32
على المسؤولين انزال اشد العقوبات بهؤلاء الاوغاد بتهمة المس بامن الدولة بما لايقل عن 20 سنة
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7
19 - الوشام السبت 08 يونيو 2019 - 13:37
الأكاديميات غير مهتمة بتزويد المؤسسات بأجهزة قطع شبكة الأنترنت رغبة في الإيقاع بين الأستاذ والتلميذ والرفع من نسبة النجاح وليقول المغاربة العام زين، لتكون النتيجة انتشار الامتحانات وأجوبتها دقائق فقط بعد انطلاقها، تحية لكل غشاش صنديد هماز بالأجوبة نمام.
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2
20 - ملاحظ السبت 08 يونيو 2019 - 13:37
جميع التسريبات التي تحدث كل عام يكون أبطالها من الأساتدة ابتداءا من عملية النسخ إلى غاية عملية النشر.فإن كانت وزارة قلة التعليم تعامل موظفيها بليونة وتعتبر تسريب الإمتحان من داخل الأقسام شيئا بسيطا لا يتوجب عليه أية عقوبات.فإنني أدعو النيابة العامة إلى الضرب بيد من حديد لوضع حد لممارسات هؤلاء الاساتذة المكلفين بالحراسة التي تضر بمبدأ تكافأ الفرص.ومتابعتهم قانونيا بتهم الإهمال والتواطئ وارتكاب أخطاء مهنؤة جسيمة.مدامت كما أسلفت الوزارة المعنية لا تعير للموضوع اهتماما
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-2
21 - شكيب السبت 08 يونيو 2019 - 13:39
صدق الشاعر حيث قال. و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المعضلة الكبرى هي انهيار قيم الشباب خاصة والمجتمع عامة، نحن أصبحنا أمة بدون معالم وما الغش في الامتحانات إلا مظهر من مظاهر الانهيار... حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول عما وصلت إليه الأمة من تقهقر، لك الله يا وطني...
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4
22 - الحل ساهل السبت 08 يونيو 2019 - 13:40
على الوزارة الاستعانة بأجهزة تشويش صينية يكون مداى قطرها 100 متر تلغي جميع شبكات الهاتف
رأيته في احد المساجد بمجرد الدخول تختفي التغطية
ومريضنا ما عندو باس
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2
23 - ممسوقش السبت 08 يونيو 2019 - 13:44
منظومة تعليمية فاشلة من الجذور وهو فشل ممنهج ليس صدفة.
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4
24 - حميد السبت 08 يونيو 2019 - 13:45
إذا اردتم منع الغش فعليكم الاهتمام اولا برجل التعليم كيف يعقل تعويض سمين لجميع الفئات الا رجل التعليم والذي يوجد دائما في فواهة المدفع
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-2
25 - الخميس السبت 08 يونيو 2019 - 13:45
يجب الرجوع إلى الإمتحانات الشفوية وبها يمكن فرز الذي يغش من عدمه مع عدم التسامح مع الذين يدخلوم وساءل الغش للأقسام حتى نحترم تكافؤ الفرص.
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4
26 - About majd السبت 08 يونيو 2019 - 13:46
لا اعلم ما هو تخصص الوزير ومن يعينه فمن المعلوم في علم البيولوجيا وعلم الاجرام أن الامعان في محاربة البكتيريا والجراثيم وكذلك العصابات يؤدي إلى تطورها وتحدث طفرات احيانا تصل إلى درجة خطورة كبيرة مهندسو الفلاحة يعرفون ذلك جيدا وكذلك باحثوا علم الإجرام كذلك فإن كثرة الدعاية والتنبه الى شيء تؤدي إلى اطلاع المزيد من الناس عليه ويبدؤون في التساؤل حول لماذا وكيف ولم لا ويدخل مغامرات جدد
إذن محاربة الغش يجب أن تتم في صمت تام
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3
27 - محمد السبت 08 يونيو 2019 - 13:49
التسريبات متعمدة من طرف الوزارة لو ان الوزارة عندها نية منع التسريبات لقامت باقتناء اجهزة التشويش داخل المؤسسات و هذه الاجهزة لا تكلف الا دىاهم معدودة الان الهاتف الثابت موجود داخل كامل المؤسسات و السلام.
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0
28 - ضد الضد السبت 08 يونيو 2019 - 13:49
الحل هو تعطيل مواقع التواصل طيلة المدة التي يقضيها التلميذ في الامتحانات. بالإضافة إلى تثبيت أجهزة قطع الريزو في كل قسم. لانه من ينجح في امتحانات البكالوريا بالغش يمكنه النجاح في أية وضيفة دائما بالغش و يبقى المواطن المثقف يصارع الزمن.
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1
29 - فاتح السبت 08 يونيو 2019 - 13:52
والله العظيم، كانصلي الفجر ،الجامع خاوي، اللي، حدايا، كايقرا فالباك، كايدعي بصوت مسموع ياربي، الناس كايتسناو فيا نفرحهم، ياربي،فرحني، ياربي ماتحشمنيش، ياربي، ماخلانيش نركز مع مخي،، وشفت تا عييت بلا شعور قلت، ياربي فرج علا هد خونا اللي حدايا
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0
30 - أورشاليم السبت 08 يونيو 2019 - 13:54
إنهيار القيم الأخلاقية في ظرف 15 سنة من المسؤول الأول : الدولة و المدرسة و المجتمع في أيامنا لم نكن نحتاج من يحرسنا الكل منهمك بالإجابة عن الإمتحانات نتمنى التوفيق لكل مجتهد مكافح
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1
31 - جمال السبت 08 يونيو 2019 - 13:57
بما أن حالات الغش متفشية والتسريبات الإلكترونية لم يتم التصدي لها لسنوات ومبدأ التكافؤ مضروب عرض الحائط ونفس هموم المنظومة تتكرر كل سنة .. ينبغي تقليص تلك التعويضات الخيالية غير المستحقة التي يستفيد منها المسؤولين على القطاع أو تجريدهم منها (مديرو الأكاديميات وزيد وزيد)
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32 - التعليم السبت 08 يونيو 2019 - 14:00
صراحة أنا هنا أحمل المسؤولية للأساتذة الدين لا يقومون بواجبهم على أحسن وجه
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0
33 - عبده/الرباط السبت 08 يونيو 2019 - 14:01
هناك حل اخر: وهو تخصيص اربعة حراس لكل فصل بحيث ان كل صف من الطاولات يحرسه استاذ بكل جدية وتدقيق..... فرجال التعليم هم اكبر عدد منتمين الى الوظيفة العمومية..... ولكن هناك بعض الاساتذة يتهاونون اثناء المراقبة خوفا على انفسهم من التعرض للاعتداء ان هم ضبطوا حالات من الغش.... كما انه من الواجب اشراك الامن الوطني قصد الاستشارة من اجل ايجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة او التقليل منها مع تطبيق القانون بكل صرامة على كل غشاس... و لكن بعد تنبيه التلاميذ عند بدايةالامتحان في اية مادة بكل ما ينتظر المخالفبن من عقوبات زجرية قد تصل الى السجن او الحبس.... واؤكد على اربعة حراس لكل فصل و سترون النتيجة!!!!!!!
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34 - متتبع السبت 08 يونيو 2019 - 14:02
لوضع حد للغش أثناء الإمتحانات ما عليكم إﻵ بمغربة التعليم .. التوفيق من الله
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0
35 - هيباتيا السبت 08 يونيو 2019 - 14:02
الامتحان ما هو إلا صورة مصغرة من الواقع الذي لا يحتفي إلا بالظاهر و المزيف، لو كانت القيم الإنسانية و المبادئ الأخلاقية عملة بين الناس في تبادلها اليومي لما بلغنا هذا المستوى المخزي من فلسفة الغش و التزوير و التدليس.
الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق ، إنها معيار إنسانية الإنسان و أساس قيمته، لا نجاح و لا رقي و لا ازدهار في ظل بيئة موبوءة أخلاقيا.
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36 - عبده من سلا السبت 08 يونيو 2019 - 14:04
يجب تجديد طرق الإمتحانات . الإمتحانا مبرمج بالحاسوب في قاعات معزولة عن شبكات الأنترنيت. والحر اسة تكون موكولة لكاميرات المراقبة الدقيقة . والصرامة اللازمة والقاسية عند زجر الغش لتؤخذ منها العبرة.
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