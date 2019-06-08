النواب يلتمسون من "أطباء الغد" إجراء الامتحانات

هسبريس من الرباط

بعد أن تأكدت بالملموس استحالة إجراء امتحانات كليات الطب في موعد العاشر من يونيو الجاري، إثر إعلان الأساتذة كما الطلبة مقاطعتهم لها، طالب رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب الطلبة بـ"اجتياز الاختبارات لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله"، موردين أنهم "سيتكفلون بمتابعة مبادرتهم لضمان حسن تنزيل الاتفاق ومواصلة النقاش حول النقط العالقة".

وأضاف جميع رؤساء الفرق البرلمانية، في بلاغ لهم، أنهم "باشروا مجموعة من الاتصالات واجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، بمعية أعضاء من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب كممثلين للطلبة، ولمسوا المستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة".

وأشار البرلمانيون إلى أنهم "يسعون إلى حفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية"، منوهين بـ"الدور الكبير وبالمجهودات المحمودة التي بذلها ومازال أساتذة الطب الأجلاء، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام"، ومقترحين في حالة حصول هذا الاتفاق، "تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات، بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب".

ودعا المصدر ذاته جميع الأطراف إلى "مواصلة وتسريع الحوار، باعتبار أهم النقط والمطالب المشروعة حسمت لصالح الطلبة، ولم تتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة، والتي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها"، مشيرا إلى "ضرورة توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة".

وفي المقابل، دعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب آباء وأمهات الطلاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتزامن مع موعد الامتحانات النهائية.

التنسيقية سالفة الذكر استغربت "تشبث وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بتنظيم امتحانات 10 يونيو، مع العلم أن الدراسة متوقفة منذ يوم 19 مارس، دون احترام للضوابط البيداغوجية المعترف بها، وكذا الظروف الموضوعية لاجتيازها"، متسائلة بذلك عن الهدف من وراء برمجتها.

وأمام ما تسمّيه "عدم تجاوب" الوزارة الوصية مع مطالبها، قررت التنسيقية مقاطعة "امتحانات المهزلة ليوم 10 يونيو، بناء على قرار التصويت المنظم يوم 15 ماي بعموم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 91 في المائة"، معلنة "تمديد مقاطعة طلبة السنة السابعة للتداريب الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لمدة أسبوعين ابتداء من 10 يونيو".