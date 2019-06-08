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الرئيسية | مجتمع | منظمة نقابية تنتقد رجوع "الساعة الإضافية" في فترة الامتحانات

منظمة نقابية تنتقد رجوع "الساعة الإضافية" في فترة الامتحانات

منظمة نقابية تنتقد رجوع "الساعة الإضافية" في فترة الامتحانات
هسبريس - أمال كنين
السبت 08 يونيو 2019 - 21:00

من المنتظر العودة إلى التوقيت الجديد صباح يوم غد الأحد، وهو التوقيت الذي يلقى اعتراضا من قبل شريحة واسعة المواطنين، معتبرين أنه "يضر بصحتهم ويعيق تنقلهم، ويعرضهم لأضرار شتى".

وفي هذا الإطار يقول علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، إنه سبق أن تم التعبير عن رفض المنظمة لتعديل المرسوم الخاص بالساعة القانونية، موردا أن العودة إلى الساعة الرسمية هو الإجراء الملائم لحاجيات الوطن والمواطنين.

وقال لطفي إن تعديل هذا المرسوم يعد تجاوزا للدستور، إذ يتعلق الأمر بمرسم ملكي تم تعديله بمرسوم حكومي، مشيرا ضمن تصريح لهسبريس إلى أن "الحكومة تسلك سياسة الهروب للأمام رغم علمها بمعاناة المغاربة مع التوقيت الجديد".

ويؤكد لطفي أن الساعة المضافة لا تقدم أي نتائج إيجابية للبلاد، في حين أن انعكاساتها السلبية متعددة، قائلا إن "الحكومة اختارت تعذيب المغاربة بالعودة إلى الساعة المضافة رغم معرفتها بالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، وخاصة العاملات والعمال".

وتقول المنظمة إن للساعة المضافة انعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية، بشهادة مواطنين وخبراء في المجال، مضيفة ضمن بيان لها: "الحكومة تتجه إلى فرض الأمر الواقع والشطط في استعمال السلطة دون الاكتراث بهذه المعاناة والمأساة المترتبة عنها".

وتنتقد المنظمة ما أسمته "غياب الشجاعة السياسية لدى الحكومة للإفصاح الشفاف والموضوعي عن نتائج الدراسة الأولى وتقييم التجربة الحالية"، قائلة إن "هناك شبه إجماع على أن الأثر على المستوى الاقتصادي ضعيف، إن لم نقل منعدم؛ أما على المستوى الصحي فقد أكد عدد من العلماء والمختصين على جوانب من التأثيرات الصحية والنفسية والاضطرابات الهرمونية".

وتؤكد المنظمة أن لهذه الساعة "عواقب سلبية على المردودية في العمل، وتفشي بعض الظواهر السلبية، من قبيل الاعتداءات والسرقة وارتفاع حوادث السير... إضافة إلى صعوبة تكييف أوقات الأسر بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعيده".

وتنتقد المنظمة إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية السنة، وما يمكن أن يترتب عنها من غياب عن الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن معاناة الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من قلة النوم والتعب، وبالتالي تراجع مستوى النتائج.

وأشارت المنظمة إلى ما أسمته "الانعكاس على النظام الغذائي للأسر، والانعكاسات على المستوى الصحي، نتيجة سوء التغذية، والحرمان من الحصة الكافية من النوم بإجبار المواطنين على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا"، وترى أن هناك "ارتباكا في صفوف الأسر المغربية، يؤثر على مواقيت الصلاة ومواعيد السفر، مع السهر مع مباريات كرة القدم إلى أوقات متأخرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حسن كناني السبت 08 يونيو 2019 - 21:14
والله مشكلة....مشكلة عودة الساعة الاضافية....يعني المغاربة قاطبة يرفضون الساعة الاضافية كل لظروفه
والمشكل اللذي تسببه له هذه الساعة الاضافية...سواء في العمل او في النوم...او في الذهاب الى العمل والرجوع...او في توقيت الاكل...بحيث ينقلب كل شيء ....لااكل في وقته لا شهية مفتوحة...لا نظام ولا تنظيم لان كل شيء
تلخبط...اظن من اللباقة على الحكومة مراعات رغبة ااشعب...في هذه الحالة كان بالاجدر هو القيام باستفتاء....هل انت مع اوضد -الساعة الاضافية-
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40
2 - حكومة الهواية السبت 08 يونيو 2019 - 21:15
هذا غيض من فيض مظاهر الهواية لدى الحكومة الحالية:
- اضافة ساعة بصفة دائمة دون مراعاة لاضرارها على المغاربة
- المضي قدما في التعاقد بالتعليم
- سياسة الاذان الصماء امام ما يتهدد طلبة كليات الطب من سنة بيضاء رغم مشروعية كافة مطالبهم وامكانسة ايجاد حلول لها ان توفرت الارادة
- الاقتطاع من الاجور في وقت غير مناسب (حلول عيد الفطر) بالنسبة لمن قاموا باضرابات.
خلاصة القول: الحكومة في واد وتطلعات المغاربة في واد ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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23
3 - مغربية السبت 08 يونيو 2019 - 21:17
تيقول المثل الشعبي لمن كتعاود زابورك الشكوى لله والله يأخذ الحق
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33
4 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ السبت 08 يونيو 2019 - 21:17
اللهم وفق ابنائنا الى اجتياز الامتحان الاشهادي للباكالوريا بكل سهولة ويسر، وجنبهم الغش و التدليس في الامتحان يا ارحم الرحمين .
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت قادر ان تجعل الصعب سهلا .
مع التمني بالنجاح للجميع . والسلام عليكم ورحمة الله ..






















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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7
5 - أستاذة السبت 08 يونيو 2019 - 21:18
للاسف الشديد لم يتم مراعاة اي خصوصية للمرحلة. ما معنى ان تمنح الجمعة عطلة استثنائية.واقرار الامتحانات الجهوية يوم السبت.هل نسيت الوزارات المعنية ان الموظفين الذين فرحوا بعطلة الجمعة سيصدمون بعدم تمكنهم من السفر لقضاء اجواء العيد مع اسرهم لكونهم اباء لتلاميذ سبجتازون امتخانات السبت.ثم يفاجأ التلميذ يوم الاثنين يكارثة اخرى هي اضافة ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
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16
6 - Said السبت 08 يونيو 2019 - 21:27
وماذا عن حوادث السير بالنسبة للذين يسافرون باكرا للذهاب الى العمل وماذا عن النساء اللواتي يشتغلن باكرا حيث يجب البحث عن المواصلات .
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1
7 - Adam السبت 08 يونيو 2019 - 21:28
اعترضي يا نقابة واحتجوا يا مغاربة فالحكومة محكومة وهي تصم اذانها وماضيةفي كل ما يدمر مساعي الرعاع
_نعم لموازين
_نعم للتعاقد
_نعم للساعة المشؤومة
_نعم لتكريس الهشاشة
_لا للعدالة والحرية والمساواة
مزيدا من التفقير والتقتير وقمع الاماليا تجار الدين

_
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0
8 - الوزاني السبت 08 يونيو 2019 - 21:31
الساعة الإضافية الساعة الإضافية ......كيف إضافية ؟؟ يعني العالم يعيش 24h//24h ونحن نعيش 25h//24h !!!!! 90% من المغاربة يكررون الساعة الإضافية !!! والمصيبة الكبير حتى المتعلمين " أطباء ومهندسين و صحفيين و أساتذة ...." عاجزين عن فهم التواقين !!! التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي !!! أذكى الشعب في العالم عاجز فهم الفرق بين التوفيت الصيفي والتوقيت الشتوي !!! التوقيت الصيفي هو بدء اليوم مبكرا وإنتهاء اليوم مبكرا أما التوقيت الشتوي هو بدء اليوم ساعة من بعد التوقيت الصيفي وإنتهاء اليوم ساعة من بعد التوقيت الصيفي يعني كيف-كيف !!! أين هي الساعة الإضافية يا جهلة ؟؟؟؟؟
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-5
9 - الصغير السبت 08 يونيو 2019 - 21:31
الحكومة تنتقم من الشعب وذلك لعدة اعتبارات منها مقاطعة المغاربة لمنتوجات معينة واضراب الاساتذة والمطالبة بالزيادة في الاجور والقائمة طويلة...
الحكومة لم تخرج باي تقرير لحد الساعة عن الساعة المشؤومة .
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10 - kopiko السبت 08 يونيو 2019 - 21:32
لازم ان لا ننسى ما عملت بنا حكومة العثماني و في الانتخابات الاتية سنردوا لهم الدين و نصوت على الحزب الذي يلغي هذه الساعة المشؤومة
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0
11 - سعاد السبت 08 يونيو 2019 - 21:33
حكومة فاشلة حيث فشلت في تسوية كل المشاكل العالقة في البلاد بل زادت المشاكل تفاقما في كل القطاعات ولَم تستطع فعل اَي شيء سوى تحدي المواطن المغلوب على أمره بمعاكسته وفرض هذه الساعة المشوومة عليه لانه هو الحاءط القصير غير مبالية لا بالامتحانات ولا بنفسية التلاميذ ولا الآباء في هذه الفترة الحرجة :فترة الامتحانات ولا بسكان الجبال ولا بالمياومين العاملين في العامل ولا. ولا ولا حكومة كرهتنا في حياتنا وخربقتنا الله يأخذ فيها الحق
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1
12 - FARHAT السبت 08 يونيو 2019 - 21:34
اضافة ساعة عن التوقيت الجغرافي للمغرب يعني
ان المغرب اصبح غير متواجد على خطوطه الجغرافية خط الطول وخط العرض بالكرة الارضية ام ان رونو المغرب هي من يتحكم في. موقعنا الجغرافي . اصبحنا خاضعين لمجموعة رونو الفرنسية GMT +1 لاحول ولا قوة الا بالله ام ان التوقيت تقرر فيه حكومة البؤس و الشؤم تتحكم في موقع المغرب ؟
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