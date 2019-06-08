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كُتّاب وآراء
منظمة نقابية تنتقد رجوع "الساعة الإضافية" في فترة الامتحانات
من المنتظر العودة إلى التوقيت الجديد صباح يوم غد الأحد، وهو التوقيت الذي يلقى اعتراضا من قبل شريحة واسعة المواطنين، معتبرين أنه "يضر بصحتهم ويعيق تنقلهم، ويعرضهم لأضرار شتى".
وفي هذا الإطار يقول علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، إنه سبق أن تم التعبير عن رفض المنظمة لتعديل المرسوم الخاص بالساعة القانونية، موردا أن العودة إلى الساعة الرسمية هو الإجراء الملائم لحاجيات الوطن والمواطنين.
وقال لطفي إن تعديل هذا المرسوم يعد تجاوزا للدستور، إذ يتعلق الأمر بمرسم ملكي تم تعديله بمرسوم حكومي، مشيرا ضمن تصريح لهسبريس إلى أن "الحكومة تسلك سياسة الهروب للأمام رغم علمها بمعاناة المغاربة مع التوقيت الجديد".
ويؤكد لطفي أن الساعة المضافة لا تقدم أي نتائج إيجابية للبلاد، في حين أن انعكاساتها السلبية متعددة، قائلا إن "الحكومة اختارت تعذيب المغاربة بالعودة إلى الساعة المضافة رغم معرفتها بالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، وخاصة العاملات والعمال".
وتقول المنظمة إن للساعة المضافة انعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية، بشهادة مواطنين وخبراء في المجال، مضيفة ضمن بيان لها: "الحكومة تتجه إلى فرض الأمر الواقع والشطط في استعمال السلطة دون الاكتراث بهذه المعاناة والمأساة المترتبة عنها".
وتنتقد المنظمة ما أسمته "غياب الشجاعة السياسية لدى الحكومة للإفصاح الشفاف والموضوعي عن نتائج الدراسة الأولى وتقييم التجربة الحالية"، قائلة إن "هناك شبه إجماع على أن الأثر على المستوى الاقتصادي ضعيف، إن لم نقل منعدم؛ أما على المستوى الصحي فقد أكد عدد من العلماء والمختصين على جوانب من التأثيرات الصحية والنفسية والاضطرابات الهرمونية".
وتؤكد المنظمة أن لهذه الساعة "عواقب سلبية على المردودية في العمل، وتفشي بعض الظواهر السلبية، من قبيل الاعتداءات والسرقة وارتفاع حوادث السير... إضافة إلى صعوبة تكييف أوقات الأسر بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعيده".
وتنتقد المنظمة إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية السنة، وما يمكن أن يترتب عنها من غياب عن الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن معاناة الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من قلة النوم والتعب، وبالتالي تراجع مستوى النتائج.
وأشارت المنظمة إلى ما أسمته "الانعكاس على النظام الغذائي للأسر، والانعكاسات على المستوى الصحي، نتيجة سوء التغذية، والحرمان من الحصة الكافية من النوم بإجبار المواطنين على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا"، وترى أن هناك "ارتباكا في صفوف الأسر المغربية، يؤثر على مواقيت الصلاة ومواعيد السفر، مع السهر مع مباريات كرة القدم إلى أوقات متأخرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
والمشكل اللذي تسببه له هذه الساعة الاضافية...سواء في العمل او في النوم...او في الذهاب الى العمل والرجوع...او في توقيت الاكل...بحيث ينقلب كل شيء ....لااكل في وقته لا شهية مفتوحة...لا نظام ولا تنظيم لان كل شيء
تلخبط...اظن من اللباقة على الحكومة مراعات رغبة ااشعب...في هذه الحالة كان بالاجدر هو القيام باستفتاء....هل انت مع اوضد -الساعة الاضافية-
- اضافة ساعة بصفة دائمة دون مراعاة لاضرارها على المغاربة
- المضي قدما في التعاقد بالتعليم
- سياسة الاذان الصماء امام ما يتهدد طلبة كليات الطب من سنة بيضاء رغم مشروعية كافة مطالبهم وامكانسة ايجاد حلول لها ان توفرت الارادة
- الاقتطاع من الاجور في وقت غير مناسب (حلول عيد الفطر) بالنسبة لمن قاموا باضرابات.
خلاصة القول: الحكومة في واد وتطلعات المغاربة في واد ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت قادر ان تجعل الصعب سهلا .
مع التمني بالنجاح للجميع . والسلام عليكم ورحمة الله ..
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
لا حول ولا قوة الا بالله
_نعم لموازين
_نعم للتعاقد
_نعم للساعة المشؤومة
_نعم لتكريس الهشاشة
_لا للعدالة والحرية والمساواة
مزيدا من التفقير والتقتير وقمع الاماليا تجار الدين
_
الحكومة لم تخرج باي تقرير لحد الساعة عن الساعة المشؤومة .
ان المغرب اصبح غير متواجد على خطوطه الجغرافية خط الطول وخط العرض بالكرة الارضية ام ان رونو المغرب هي من يتحكم في. موقعنا الجغرافي . اصبحنا خاضعين لمجموعة رونو الفرنسية GMT +1 لاحول ولا قوة الا بالله ام ان التوقيت تقرر فيه حكومة البؤس و الشؤم تتحكم في موقع المغرب ؟