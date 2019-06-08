أساتذة الطّب يلتحقون بالطلبة الغاضبين ويقرّرون مقاطعة الاختبارات

هسبريس- عبد السلام الشامخ

رداً على توجيهات الحكومة "الصّارمة" بإجْراء امتحانات كلية الطب والصيدلة في وقتها، والمقرّرة في العاشر من يونيو الجاري، قرّر أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في خطوة تصعيدية، "عدم الذّهاب إلى الكلية، وعدم المشاركة في الامتحانات، وبالتالي عدم المشاركة في حراسة هذه الامتحانات"، وفق تعبيرهم.

ويأتي امتناعُ الأساتذة الأطباء عن الحضور إلى الأقسام خلال اجتياز طلبة الطب والصيدلة امتحاناتهم تزامنا مع دعوة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب آباء وأمهات الطلاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان تزامنا مع موعد الامتحانات النهائية.

ويؤكد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء أن قرارهم جاء بعد عقد جمع عام استثنائي لمناقشة تطورات الحركة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الأخير، الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مع اللجنة الوطنية للوساطة .

وثمن الأساتذة قرار الجمع العام الأخير، المتمثل في الدعوة إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية، حيث لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة، مستحضرين "غياب الشروط الملائمة والمناخ السليم لإجراء الامتحانات".

وقرّر الأساتذة عدم الذهاب إلى الكلية يوم الامتحانات، وعدم المشاركة فيها، داعين إلى "إعادة جدولة هذه الامتحانات في ظروف سليمة".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة قد أعلنتا أن "امتحانات الدورة الربيعية الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ستجرى ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لهذه الكليات".

ودعت الوزارتان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الالتحاق بمؤسساتهم وإجراء امتحانات الفصل الثاني وفق البرمجة المحددة لذلك، مذكرتين بأنهما عملتا على اتخاذ كل التدابير اللوجيستيكية الضرورية من أجل تأمين اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

في المقابل، قرر طلبة الطب والصيدلة مقاطعة "امتحانات المهزلة يوم 10 يونيو، بناء على قرار التصويت المنظم يوم 15 ماي بعموم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 91 في المائة"، مشيرين إلى "تمديد مقاطعة طلبة السنة السابعة للتداريب الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لمدة أسبوعين ابتداء من 10 يونيو".

ودعت تنسيقية الطلبة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مقاطعة امتحانات 10 يونيو، نتيجة "عدم توفر الظروف الموضوعية والبيداغوجية لإجرائها"، مُثمنة "مختلف المبادرات الدولية التي أكدت تضامنها مع الطلبة الأطباء المطالبين بحقوقهم المشروعة في التكوين اللائق".