مسؤول: زيادة أجور رجال السلطة بحدود 500 درهم

هسبريس من الرباط

قال مصدر مسؤول إن الزيادة في أجور نساء ورجال السلطة وفق خلاصات الحوار الاجتماعي والاتفاق الخاص به، الموقع في 25 أبريل الماضي، لا يتخطّى ما هو مقرّر لباقي موظفي الدولة.

وشدّد المسؤول نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، على أن الزيادة محددة في 500 درهم صافية لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما تحت، على ثلاثة أشطر، و400 درهم للمرتبين في السلم 10 فما فوق.

وجاء تعليق المصدر المسؤول على رفع تعويضات نساء ورجال السلطة بالمملكة قائلا : "ما تمّ تداوله يعني زيادات في الأجور لا تتخطّى 500 درهم في أقصاها، على 3 مراحل، إسوة بباقي الموظفين ووفق خلاصات الحوار الاجتماعي".