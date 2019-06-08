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كُتّاب وآراء
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مسؤول: زيادة أجور رجال السلطة بحدود 500 درهم
السبت 08 يونيو 2019 - 20:20
قال مصدر مسؤول إن الزيادة في أجور نساء ورجال السلطة وفق خلاصات الحوار الاجتماعي والاتفاق الخاص به، الموقع في 25 أبريل الماضي، لا يتخطّى ما هو مقرّر لباقي موظفي الدولة.
وشدّد المسؤول نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، على أن الزيادة محددة في 500 درهم صافية لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما تحت، على ثلاثة أشطر، و400 درهم للمرتبين في السلم 10 فما فوق.
وجاء تعليق المصدر المسؤول على رفع تعويضات نساء ورجال السلطة بالمملكة قائلا : "ما تمّ تداوله يعني زيادات في الأجور لا تتخطّى 500 درهم في أقصاها، على 3 مراحل، إسوة بباقي الموظفين ووفق خلاصات الحوار الاجتماعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - الأسطورة السبت 08 يونيو 2019 - 20:49
شكون بحالهم أيامهم كلها عطل ولديهم إمتيازات السيارات الفارهة والأكل ف أفخم الفنادق ،علاش اللي مزيدهم من حقهم وسويسرا تنادي
تعليق غير لائق
-10
2 - abdo السبت 08 يونيو 2019 - 20:51
دابا عاد غادي ارتاحو الناس د الاشاعة رجال السلطة حتى هما راه ولاد الشعب و يعملون في الظل ليل نهار او معنر شي واحد هدر عليهم بالخير صراحة الله يهدي الجميع.
3 - زياد السبت 08 يونيو 2019 - 20:52
أين كان هذا المسؤول المحترم عندما تمت الزيادة في أجور موظفي و عناصر القوات المساعدة و الوقاية المدنية و الأمن الوطني قبل أسبوعين فقط؟؟!!!
4 - حاميدو السبت 08 يونيو 2019 - 20:52
حتى كون عطيتوهوم ألف درهم بصحتهوم هادوك خوتنا ويستاهلو كل خير للي بقا فينا هي ل 20 مليار سنتيم للي عطيتوا للكاف....
5 - اصلاح السبت 08 يونيو 2019 - 20:53
كان على على الحكومة ان ترفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم في القطاع العام وبعد ذلك تقرر الزيادة للجميع .
6 - متقاعد السبت 08 يونيو 2019 - 20:56
و المتقاعد المسكين الذي لا يزال يعيل زوجته و أولاده الأربعة، يا ويلكم من الله و نحن نتضور جوعا
7 - عوز سلطة السبت 08 يونيو 2019 - 21:02
مكينش شي مسؤول كبير او شي واحد قريب من مركز القرار في هد البلاد. اتكلم على اعوان السلطه و الوضعية المزريه لتتمثل في راتب اساسي ماتيتعداش 900درهم او بتعويضات 2400درهم زيد على ذلك الاخطار والاهانة لتيتعرضو ليها. لوصلات لقتل او الموت بسبب ازالت البناء العشوائي
ياربي اجعل الخير في شي مسؤول ولد الناس راه فاض الكيل من الحكرة
ياربي اجعل الخير في شي مسؤول ولد الناس راه فاض الكيل من الحكرة
8 - retraité السبت 08 يونيو 2019 - 21:03
les retraités ds la poubelle. ne sont pas des citoyens et n ont pas de familles à charge. dommage .faute des syndicats qui pensent aux intérêts personnels.
9 - مواطن السبت 08 يونيو 2019 - 21:04
الأستاذ يضرب و يناضل و يقتطع من أجره الزهيد أصلا و في الأخير الكل يستفيذ..
10 - lhoussain السبت 08 يونيو 2019 - 21:05
Ici à Khémisset les agents de police de circulation ne font pas leur travail comme il faut car ils laissent les conducteurs des petits taxis faire ce qu ils veulent Meme si ceux -ci commettent des erreurs sous les yeux des policiers personne ne les arretent Je vous prie Mr l7ammouchi d intervenir et mettre fin à ces conduites de ces policiers
11 - Golf Romeo السبت 08 يونيو 2019 - 21:12
و رجال القوات المسلحة الملكية؟ الى متى؟
12 - محمد الشر السبت 08 يونيو 2019 - 21:18
المتقاعد الموت أولا له و يترك السباب اعمل ،من لعب ضلمة والكطة في الشوارع والمقاهي
13 - سعيد السبت 08 يونيو 2019 - 21:24
القياد والبشوات لا يستحقون الزيادة لأن أجرتهم جد مرتفعة أضف إلى ذلك بعض الاكراميات من المواطنين حتى المقدميين لا يستحقون الزيادة لأن مدخولهم اليومي من جيوب المواطنين كثيرة جدا هذه الزيادة اصرفها للمتقاعدين الذين لا يتعدى معشاهم 1500 درهم
14 - simo السبت 08 يونيو 2019 - 21:28
كل زيادة لمن يشتغل فهي خلال والمطالبة له بالمزيد لأنها تعتبر حق من ثرواة البلاد ونطالب من هذا الحق حتى للباقية من أبناء الشعب. بعكس البعض الذين يتسولون بالسياسة وأصبحوا وزراء وبرلمانيين ويتمتعون برواتب وامتيازات وكذلك تقاعد من الخيال. وهناك من أخدوا مناصب عليا وسيطروا على ثرواة البلاد وأنتم تعرفون رواتبهم.
15 - باحث عن الحقيقة السبت 08 يونيو 2019 - 21:34
باراكاو من تخباع الشمس بالغربال ، خرجات الارقام وهي واضحة ومنها يظهر ان الدولة لاتحترم الشعب ولا تعتبر اي شيء في البلاد سوى السلطةوالمخزن ، وماعدا هذا الانتماء فهو زبالة قيمتها صفر
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