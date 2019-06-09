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كُتّاب وآراء
"البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون
وجد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، نفسه في موقف حرج بعد ضبط أحد برلمانييه بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا.
ويمنع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي أقرته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان".
ولم تُقنع التبريرات التي قدّمها نور الدين اقشيل، النائب البرلماني المتهم بالغش، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل لم تقنع حتى أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين طالبوا لجنة النزاهة والشفافية بترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني.
واعتبر متتبعون أن المبررات التي قدمها البرلماني المتهم بالغش غير مقنعة، خصوصا أنه وقّع على التزام ينص صراحة على "عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات".
ووفقا للقانون المذكور، فإن حيازة البرلماني اقشيبل لثلاثة هواتف، بغض النظر عن استعمالها في الغش أم لا، تدخل في إطار حالة الغش التي تستوجب المعاقبة، يقول مصدر من وزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المكلفة بمتابعة حالات الغش ستصدر قراراها بشأن واقعة البرلماني، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مؤطر بالقوانين الجاري بها العمل والمراسلات الوزارية، ويسري على جميع الذين ضبط في حوزتهم هواتف نقالة".
النائب البرلماني بإقليم تاونات لمح، في بلاغ أصدره، إلى وجود نية مبيتة لاستهدافه، وقال: "تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم وجاء عندي مباشرة وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي".
وأوضح "ممثل الأمة" أن احتفاظه بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان "كان سهوا ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث تعودت أن أحتفظ بها دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية"، قبل أن يقدم اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه.
وكان المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أكد أنه "بناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
بل أكثر من ذلك فهو جزء من الجهاز المشرع لذلك لابد من تطبيق القانون الذي صوت حزبه لفرضه.
مذا سيقع لو كان الأمر متعلق بابن الشعب الفقير الذي لا حزب له و لا حام ؟
طبقوا القانون على الجميع أو الغوا القوانين كلها لنعيش مثل الحيوانات.
لكن أناقش كيف لبرلماني هو الذي يضع القوانين ويناقشها ويعطي أراءه في نصوصها. وينقحها ويعدلها وهو بهذا المستوى الثقافي لا يملك حتى البكالوريا ، هذا يعطينا صورة واضحة عن الوضع داخل البرلمان ولذلك لا نعيب عليهم ان رأيهم يتسابقون عن الحلوى الملكية ،، هذا ما اعطى الله
١
ان هاد السلوك ان دل علا شيء انما يدل الوضعية الكارتية التي تعيشها بلادنا الحبيبة والسلام.
سبحان الدي خلق
وان لم ينال عقابه سوف ازود ابنائي يالهواتف والطابليت والحاسوب لكي يجتازوا الامتحانات.
اين هي الصرامة ممثل امة يغش ماذا ننتظر منه .واحسرتاه وااسفاه !!!!!!!!!!!!! حسبنا اله ونعم الوكيل .
اين هي لجنة المراقبة والتفتيش لماذا لم يفتش قبل شروعه في الامتحان ام انه بر الامان .
باش تفهمو كثر
واحد الرئيس ديال جماعة كيزيد وصف الدكتور على اسمه.
مثلا شديتي رخصة وللى شهادة موقعة من قبل الدكتور ......
التزوير بدا مع القوانين للي كتفرض مستوى معين في الجماعات الترابية.
والنقيل والغش نوع من تزوير الشهادة او هكذا ينبغي التعامل معه.
ولكن مع مرور الأيام تبين لي أن هذا الحزب لا يخدم مصالح الشعب المغربي. على العكس. فكل قراراته منذ أيام صائد العفاريت التماسيح لا تخوم الا الطبقة البورجوازية. وتضرر الطبقة المتوسطة والفقيرة...
هكذا حالهم. طالعين بالنقيل والغش.....
الاستدعاء.
يعتبر من المشرعين. الذين شرعوا هدا القانون.
يعني أقصى العقوبة ولا غيرها
5 سنوات من السجن.