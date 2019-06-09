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الرئيسية | مجتمع | "البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون

"البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون

"البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 09 يونيو 2019 - 13:00

وجد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، نفسه في موقف حرج بعد ضبط أحد برلمانييه بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا.

ويمنع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي أقرته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان".

ولم تُقنع التبريرات التي قدّمها نور الدين اقشيل، النائب البرلماني المتهم بالغش، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل لم تقنع حتى أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين طالبوا لجنة النزاهة والشفافية بترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني.

واعتبر متتبعون أن المبررات التي قدمها البرلماني المتهم بالغش غير مقنعة، خصوصا أنه وقّع على التزام ينص صراحة على "عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات".

ووفقا للقانون المذكور، فإن حيازة البرلماني اقشيبل لثلاثة هواتف، بغض النظر عن استعمالها في الغش أم لا، تدخل في إطار حالة الغش التي تستوجب المعاقبة، يقول مصدر من وزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المكلفة بمتابعة حالات الغش ستصدر قراراها بشأن واقعة البرلماني، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مؤطر بالقوانين الجاري بها العمل والمراسلات الوزارية، ويسري على جميع الذين ضبط في حوزتهم هواتف نقالة".

النائب البرلماني بإقليم تاونات لمح، في بلاغ أصدره، إلى وجود نية مبيتة لاستهدافه، وقال: "تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم وجاء عندي مباشرة وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي".

وأوضح "ممثل الأمة" أن احتفاظه بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان "كان سهوا ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث تعودت أن أحتفظ بها دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية"، قبل أن يقدم اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه.

وكان المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أكد أنه "بناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - said الأحد 09 يونيو 2019 - 13:14
فقط في المغرب قل للمداويخ الله الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن تتظاهر أنك مؤمن سيصوتون عليك في الانتخابات وتصبح برلمانيا ووزيرا وذا شأن هذه وصفة سحرية لمن أراد النجاح بالطرق الملتوية في المغرب
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2 - bouthirit الأحد 09 يونيو 2019 - 13:14
انا لدي اقتراح يجب أن يعيد كل البرلمانيي المغاربة امتحانات كتابية للتأكد من دبلوماتهم لانهم فقط اشتروها خارج الوطن
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3 - عادل الأحد 09 يونيو 2019 - 13:15
الغش فيروس ينخر الجسم المغربي بكل أطيافه وألوانه، الغش في كل شيء، يا أمة ضحكت من غشها الأمم،...
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4 - متتبع حر الأحد 09 يونيو 2019 - 13:15
هؤلاء العدليون ليس لديهم الوجه لي كيحشمو عليه كلهم كيخرجو عينيهم الفقيه ديال المنصورية ...ماء العينين البرلماني ...وووو الا ئخة طويلة ...بت كيران 7 ملايين
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5 - البلاد كلها قائمة على الغش الأحد 09 يونيو 2019 - 13:17
مسكين هذا البرلماني سيدفع ثمن المسرحية التي تريد الدولة الترويج لها بأنها دولة حق وقانون وسيقدم كبش فداء ...تلاميد الباكلوريا أغلبيتهم يمارسون النقل والتحراز والأساتذة يقومون يمارسون عين ميكة لأنهم بدون حماية من الاعتداءات ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بحالات وحالات حتى لم تعد شهادة الباكلوريا تصلح حتى لمسح زجاجة السيارة ...طلبة الكليات والمعاهد والمؤسسات العليا كلهم يمارسون النقل والتحراز ....الحكومة بنفسها لا تبدع تصورات واستراتجيات حقيقة لإخراج البلاد من التخلف فهي أيضا تمارس النقل والتحراز بنقل قوانين وانظمة قانونية متهالكة من ماما فرنسا ...الكل يمارس الغش والتدليس والنقل وقلة قليلة هي التي تمارس المعقول ...وهذا ما يفسر أن البلاد عرجاء ولا تتقدم ...وبالتالي فأنا لا أستغرب أن يمارس برلماني أو وزير أو عامل او والي الغش فهذا هو الأصل والعملة السائدة في هذه البلاد ...تريدون أن تطبقوا القانون ،طبقوه على الجميع وطبقوه بحذافيره أما تشويه برلماني ، وأنا لا أدافع عنه ولا أدفع عن حزب التعمية والمذلة ، من أجل الترويج بأننا دولة حق وقانون فهذا يسمى الضحك على الذقون ...
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6 - حاميدو الأحد 09 يونيو 2019 - 13:17
هؤلاء يكذبون على الله عندما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فكيف لا يكذبون على البشر.....
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7 - من لجنة الحراسة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:19
لماذا تكوين لجنة ؟يكفي النظر في تقرير الحراس ويطبق عليه ما جاء في مداولة واعفائه من البرلمان ..........ولكن لا شيء من هذا سيتم ..
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8 - AHMED الأحد 09 يونيو 2019 - 13:19
يقول المثل .الفقيه اللي نتسناو باراكتو دخل ل الجامع ببلغتو....صافي هنا كملات و طلعات الكتابة نعم المثل و القدوة. حسبنا الله و نعم الوكيل.
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9 - hakim الأحد 09 يونيو 2019 - 13:19
تبريرات سخيفة . أستغرب لنائب برلماني لا يتوفر حتى على شهادة الباكالوريا. من هنا يتجلى أنه لا يوجد أي دور لهذه المؤسسة سوى استنزاف ميزانية الدولة......
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10 - ادريس الأحد 09 يونيو 2019 - 13:20
يجب التعامل مع المعني كتلميذ و ليس كممثل الأمة.
بل أكثر من ذلك فهو جزء من الجهاز المشرع لذلك لابد من تطبيق القانون الذي صوت حزبه لفرضه.
مذا سيقع لو كان الأمر متعلق بابن الشعب الفقير الذي لا حزب له و لا حام ؟
طبقوا القانون على الجميع أو الغوا القوانين كلها لنعيش مثل الحيوانات.
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11 - ابو مروة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:20
البرلماني لي معندوش الباك ماذا ننتظر منه ان يفعل في قبت البرلمان . البرلماني باك او الفوق
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12 - احمد الأحد 09 يونيو 2019 - 13:20
في حالة إثبات ما نسب اليه ولكن في الأخير لم يثبت ما نسب اليه هذه هي الطريقة الوحيدة حينما لم يكن من أبناء الشعب اما اذا كان من أبناء الشعب تطبق عليه جميع الإجراءات في حينها
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13 - رشداوي مدغري الأحد 09 يونيو 2019 - 13:22
اتمنى ان نرتقي في اطار الشفافية و الجدية في استعمال القانون.
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14 - شجرة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:22
طائفة معروفين بالغش هاد الإسلامويين لا يخجلون
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15 - عبد النور -ألمانيا الأحد 09 يونيو 2019 - 13:23
أنا لا أناقش هل كانت له نية الغش أم لا هذا متروك لاهل الاختصاص وعليهم تطبيق القانون دون النظر الى صفته البرلمانية لانه لو وجدوا هذه الهواتف الثلاثة في جيب تلميذ عادي لكان المسكين راح في ستين داهية .
لكن أناقش كيف لبرلماني هو الذي يضع القوانين ويناقشها ويعطي أراءه في نصوصها. وينقحها ويعدلها وهو بهذا المستوى الثقافي لا يملك حتى البكالوريا ، هذا يعطينا صورة واضحة عن الوضع داخل البرلمان ولذلك لا نعيب عليهم ان رأيهم يتسابقون عن الحلوى الملكية ،، هذا ما اعطى الله
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16 - المغربي الأحد 09 يونيو 2019 - 13:24
المشكل ان الغش أصبح ظاهرة بنيوية ونفسية .. الغش يستنجد به من لاحاجة له به وضعاف التوازن الإنساني .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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17 - هشام كولميمة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:24
لا يجب أن نستغرب من حالة الغش هاته،و لا يجب أن نحجمها...القانون سيأخذ مجراه فقط.و يمكن أن نضيف:برلماني غير حاصل على شهادة الباكالوريا عار على الوطن برمته...
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18 - محسن الأحد 09 يونيو 2019 - 13:25
يقول الرسول(ص): 《من غش فليس منا》.
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19 - Med الأحد 09 يونيو 2019 - 13:25
مبرر السيد النائب واه. الكل يعلم بأن إدخال الهاتف النقال إلى مركز الامتحان شروع في الغش.أما ادعاء النسيان،فلا أحد يستسيغه ،بعد الحملات الإعلامية المكثفة،وضمنها اللافتة الطويلة العريضة المثبتة على واجهة كل مركز،والتي تبرز بالخط البارز والصورة منع اصطحاب الهواتف.
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20 - اسامة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:25
عندما نقول برلماني فهذا يعني شخصا مسؤولا مثقفا على وعي بالقوانين و بكل ما يحيط بحياته الشخصية و القانونية و المهنية عليه ان يكون ذكيا و حذرا و يحسب لكل موقف حسابه يعني بالمختصر ان يكون قافز و ما يتقولبش.3 هواتف في الجيب اثناء امتحان هذا غير مقبول و غير مفهوم.
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21 - hicham الأحد 09 يونيو 2019 - 13:26
هل هي مصيبة لهذه الدرجة ان يغشنا خوانجي لا اضن لان الخوانجية بدؤا لعبتهم بالغش عن طريق ايهامنا بان اللحية والتسبيح أدوات من أدوات الايمان حتى تمكنوا لقد غشونا حينما حرموا علينا الحريات الفرديةوحللوها على خوانجيتهم بالعرب والرقص أمام الطاحونة الحمراء ونحن طحنونا في مطاحن الدقيق احلو العشق والغرام بجانب البحر لحمادي ديالهم وداعيته خلاصة القول اذا اجتمع النفاق واللحية والدين والتسبيح والنقاب والمصالح والمطامع والمطامح فتأكد ان الخوانجي يغش في الامتحان في السياقة في لعبة الحض في الميزان في كل ما فيه السلطة والجاه لأنه كان محروما منها إلا قلة قليلة ترضي بالعفاف والقناعة الحاصول البلاد غادة في الخسران يا ااخوانجي
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22 - Abdenbi الأحد 09 يونيو 2019 - 13:26
بسم الله الرحمان الرحيم
ان هاد السلوك ان دل علا شيء انما يدل الوضعية الكارتية التي تعيشها بلادنا الحبيبة والسلام.
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23 - عادل الأحد 09 يونيو 2019 - 13:26
يجب فتح بحث نزيه ومعرفة ان كان البرلماني يحمل الهواتف بغرض الغش ام فقط سهو. ان كان سهو فالمسامح كريم ان كان غش يجب تطبيق القانون واتمنى ان يكون سهو لكي لا يحرج حزبه الدي ينادي بمحاربة الغش في الامتحانات
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24 - امين الأحد 09 يونيو 2019 - 13:27
نسي سهوا ثلاثة هواتف ذكية صغيرة الحجم
سبحان الدي خلق
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25 - hhhh الأحد 09 يونيو 2019 - 13:30
أغلب الفاشلين و الأميين و الناجحون بالغش و مشتروا الدبلومات في بلدنا يتجهون لميدان السياسة لأنه ليس مهم فيه المستوى الدراسي و الفكري بل المهم هو الولاءات القبلية و العلاقات الأسرية و التبعية العمياء للمتحكم في الحزب أو الحركة السياسية.
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26 - ممكن الأحد 09 يونيو 2019 - 13:33
للأسف : ولقيام الجريمة لابد من توفر ركنيها المادي و المعنوي و في نازلة الحالة ورغم توفر الركن المادي فان الركن المعنوي غير متوفر و القانون لا يتدخل في نوايا الضمير.
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27 - ممكن الأحد 09 يونيو 2019 - 13:35
لانه لم يضبط في حالة التلبس بالغش
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28 - marcain الأحد 09 يونيو 2019 - 13:37
هذا بعد اش كيدير في البرلمان امعندو باك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29 - Abbass الأحد 09 يونيو 2019 - 13:37
يجب تطبيق القانون على هذا الغشاش الذي ليست له القدرة على الحفظ ولجا الى هذا الفعل المشين.
وان لم ينال عقابه سوف ازود ابنائي يالهواتف والطابليت والحاسوب لكي يجتازوا الامتحانات.
اين هي الصرامة ممثل امة يغش ماذا ننتظر منه .واحسرتاه وااسفاه !!!!!!!!!!!!! حسبنا اله ونعم الوكيل .
اين هي لجنة المراقبة والتفتيش لماذا لم يفتش قبل شروعه في الامتحان ام انه بر الامان .
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30 - سكزوفرين الأحد 09 يونيو 2019 - 13:39
هل نتوما شوفو بعينكوم " المعقول " ديال لامبا.
باش تفهمو كثر
واحد الرئيس ديال جماعة كيزيد وصف الدكتور على اسمه.
مثلا شديتي رخصة وللى شهادة موقعة من قبل الدكتور ......
التزوير بدا مع القوانين للي كتفرض مستوى معين في الجماعات الترابية.
والنقيل والغش نوع من تزوير الشهادة او هكذا ينبغي التعامل معه.
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31 - مغربي حر الأحد 09 يونيو 2019 - 13:42
كنت من محبي ومساندة حزب العدالة والتنمية حتى التعصب.
ولكن مع مرور الأيام تبين لي أن هذا الحزب لا يخدم مصالح الشعب المغربي. على العكس. فكل قراراته منذ أيام صائد العفاريت التماسيح لا تخوم الا الطبقة البورجوازية. وتضرر الطبقة المتوسطة والفقيرة...
هكذا حالهم. طالعين بالنقيل والغش.....
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32 - مومو الأحد 09 يونيو 2019 - 13:43
لدلك يطالب حزب العدالة تدريس المواد العلمية بالعربية لكونهم ﻻ يفقهون و ﻻ يقشعون في اللغة الفرنسية و الدليل النقيل و المادة الفرنسية (الشوهة)
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33 - الطاطاوي الأحد 09 يونيو 2019 - 13:46
اولا نتساءل هل وقع على الالتزام عندما سحب
الاستدعاء.
يعتبر من المشرعين. الذين شرعوا هدا القانون.
يعني أقصى العقوبة ولا غيرها
5 سنوات من السجن.
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34 - استاذة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:48
إذا لم يتم ادانة هذا البرلماني فلا نية للحكومة في محاربة الغش ولنقل على التعليم السلام . انا استاذة لا ادخل هاتفي إلى قاعة الإمتحان إحساسا متي باهمية الأمر فما بالك برلماني يجب أن بكون قدوة
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35 - طه احمد الأحد 09 يونيو 2019 - 13:48
كيفما كان الحال . لا يسمح له ان تكون معه هواتف نقالة في قاعة الامتحان . تطبيق القانون على الجميع .
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36 - موظف فاهم الأحد 09 يونيو 2019 - 13:49
صعب تصديق أن مافعله كان سهوا، فكثرة فريع رأس ديال المكلفي بالحراسة ولجنة حول عدم حيازة الهاتف داخل قاعة الإمتحان هو أمر معروف، بالإضافة إلى الملصقات ، بل حتى دعوة يكون فيها تنبية.
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37 - محمد الأحد 09 يونيو 2019 - 13:50
السجن للغشاشين للقضاء على هذا الوباء القتال
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38 - خليلوفيتش الأحد 09 يونيو 2019 - 13:51
اللهم زد و بارك الناس عندها الوقت فين دزيد تقرأ لحقاش المانضا مضمونة بلا ما يمشي يخدم و حنا غارقين غير فهمنا ما كانساليوش حتا نمشيو الحمام المهم ما تسناوش ايدرو معاه شي حاجا ما دام فيها إستماع و تحقيق.
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39 - tarik الأحد 09 يونيو 2019 - 13:51
Ce qui est étonnant dans cette histoire .. c'est qu'on fait référence au PJD et à ses instances alors que c'est une affaire de droit commun ... est ce que le PJD incarne la justice au Maroc? ...Pourquoi la loi n'est pas appliquée dans le cas de cet élu du peuple indépendamment de son appartenance politique ...ou parce que c'est un élu du PJD... c'est le PJD qui décide comme bouaacherine et d'autres ...Finalement ils ont réussi à se substituer à l'état de droit ...Fuyons notre avenir est sombre ...!
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40 - أستاذة بالإعدادي الأحد 09 يونيو 2019 - 13:53
بطبيعة الحال ثبوت ما نسب اليه لان وليدات الشعب يمنعون من الهواتف حتى ولو كانت غير مشغلة يقصون من الامتحان خاصة وانه وقع على التزام يتضمن مجموعة من الشروط اهمها منع الهواتف. بحكم انه دائما على التصاق بهواتفه لأجل الشغل ففي اللحظة التي دخل فيها الامتحان أصبح تلميذا وليس موظفا. اسي الرميد يجب تطبيق ما يطبق على اولاد الشعب أضف إلى ذلك معاقبه كبرلماني لانه يجب أن يكون قدوة في النزاهة. يقول تم استهدافه ربما في باب دخول المؤسسة تم تنبيهه إلى ذلك فرفض بحكم منصبه
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41 - rodeo الأحد 09 يونيو 2019 - 13:54
إن تم مسامحته على فعلته فيجب ترك جميع التلاميذ يستعينون بهواتفهم النقالة لأنهم اولى بالنجاح في الباكالوريا من البرلماني
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42 - بالقعيدة الأحد 09 يونيو 2019 - 13:54
ها هو نجح كاع اش غدي يصنع و لا اش غدي يشرع لينا والو ..
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43 - جبلي ابن الجبل الأحد 09 يونيو 2019 - 13:54
واش باقي شي فضيحة اكثر من هادي البرلماني لي كيشرع قوانيين هو كيغش فالامتحان عليها جميع القوانين لتي تم المصادقة عليها داخل البرلمان مغشوشة هذا من جهة و من جهة ثانية هاد بيجيديين كيحصلو فشي فضيحة كيبغيو لمن يلصقوها حيت ما موالفينش بالفضايح موالفين بالشحت و الكحط و الميزيرية، لواه الاعداء المتربصين انا بغيت ربي ينتقم منكم كاملين فهاد العواشر المسامحة ما كاينش الله ياخذ فيكم الحق كاملين
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