24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. تأبين قسّ تطوان ينثر رسائل التعايش والتسامح (5.00)

  2. إصدار يُعرّف بالحركة العلمية لمنطقة الريف في عهد الدولة العلوية (5.00)

  3. نقاش مع السيد وزير الثقافة (5.00)

  4. للا أسماء تترأس حفل مؤسسة الأطفال والشباب الصم (5.00)

  5. "وادي النعناع" تكابد التهميش وتتلمس طريق التنمية ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تنسيق نقابي يدعو إلى إنصاف المتصرف التربوي‬

تنسيق نقابي يدعو إلى إنصاف المتصرف التربوي‬

تنسيق نقابي يدعو إلى إنصاف المتصرف التربوي‬
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 09 يونيو 2019 - 19:16

أعلن التنسيق النقابي لضحايا المرسوم 2.18.294 لإطار متصرف تربوي عن خوضه لاعتصام إنذاري مع إضراب عن الطعام يومي الاثنين والثلاثاء قابلين للتمديد أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط، احتجاجا على "التعاطي اللامسؤول للوزارة إزاء الملف".

وأدان التنسيق ذاته "تملّص الوزارة من التزاماتها بخصوص السماح باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين، علما أنهم اجتازوه في إطارهم الأصلي وباستدعاءات رسمية وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة أو ملحقين تربويين)".

وقال التنسيق سالف الذكر، الذي يتكون من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إن المرسوم قام بـ"قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة ما نتج عنه قهقرة بدلا عن الترقية، وفي تصور تشريعي غريب تجلى في تضمينه مخرجات أقل من المدخلات، ليخالف كل الممارسات الحديثة التي تعنى بتحفيز الموارد البشرية".

وسجّل "إغفال مقتضيات انتقالية من شأنها الإدماج السليم والمحفز في الإطار لمنتسبي سلك الإدارة قبل صدور المرسوم، اعتبارا لقاعدة عدم رجعية القوانين، بما يحفظ مكتسباتهم ويرتقي بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، تماشيا مع ما يضطلعون به من مهام قيادية في تدبير المؤسسات التعليمية".

وأوضح التنسيق الوطني أنه "يستثنى من هذا الاعتصام والاكتفاء بحمل شارات حمراء ضحايا المرسوم المكلفين بسلك الثانوي التأهيلي، حفاظا على نجاح امتحانات البكالوريا والتزاما بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية لأطر الإدارة التربوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.