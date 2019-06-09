تنسيق نقابي يدعو إلى إنصاف المتصرف التربوي‬

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن التنسيق النقابي لضحايا المرسوم 2.18.294 لإطار متصرف تربوي عن خوضه لاعتصام إنذاري مع إضراب عن الطعام يومي الاثنين والثلاثاء قابلين للتمديد أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط، احتجاجا على "التعاطي اللامسؤول للوزارة إزاء الملف".

وأدان التنسيق ذاته "تملّص الوزارة من التزاماتها بخصوص السماح باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين، علما أنهم اجتازوه في إطارهم الأصلي وباستدعاءات رسمية وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة أو ملحقين تربويين)".

وقال التنسيق سالف الذكر، الذي يتكون من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إن المرسوم قام بـ"قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة ما نتج عنه قهقرة بدلا عن الترقية، وفي تصور تشريعي غريب تجلى في تضمينه مخرجات أقل من المدخلات، ليخالف كل الممارسات الحديثة التي تعنى بتحفيز الموارد البشرية".

وسجّل "إغفال مقتضيات انتقالية من شأنها الإدماج السليم والمحفز في الإطار لمنتسبي سلك الإدارة قبل صدور المرسوم، اعتبارا لقاعدة عدم رجعية القوانين، بما يحفظ مكتسباتهم ويرتقي بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، تماشيا مع ما يضطلعون به من مهام قيادية في تدبير المؤسسات التعليمية".

وأوضح التنسيق الوطني أنه "يستثنى من هذا الاعتصام والاكتفاء بحمل شارات حمراء ضحايا المرسوم المكلفين بسلك الثانوي التأهيلي، حفاظا على نجاح امتحانات البكالوريا والتزاما بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية لأطر الإدارة التربوية".