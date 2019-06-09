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الرئيسية | مجتمع | جمعية حقوقية ترسل لجانا لمراقبة مقاطعة "أطباء الغد" للامتحانات

جمعية حقوقية ترسل لجانا لمراقبة مقاطعة "أطباء الغد" للامتحانات

جمعية حقوقية ترسل لجانا لمراقبة مقاطعة "أطباء الغد" للامتحانات
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 09 يونيو 2019 - 19:00

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خطّ قضية مقاطعة طلبة الطب والصيدلة الامتحانات التي من المزمع أن تنطلق ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو، وقرّرت إرسال لجان مراقبة لتتبّع سير عملية المقاطعة.

وقرّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إرسال لجان مراقبة إلى سبعة مواقع جامعية توجد فيها كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، من أجل "ضمان السير العادي لعملية مقاطعة الامتحانات، وتفادِي أي خرق للقانون أو أي تدخّل أمني من طرف السلطات المعنية".

وستقوم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدن المواقع الجامعية المعنية، بتدبير عملية مراقبة السير العادي لمقاطعة الامتحانات، بعدما اتخذ مكتبها المركزي هذا القرار.

وقد دعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب آباءهم وأمهاتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان تزامنا مع موعد الامتحانات النهائية، مستغربة "تشبث وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بتنظيم امتحانات 10 يونيو، علما أن الدراسة متوقفة منذ يوم 19 مارس.."، مؤكّدة مقاطعتها لامتحانات يوم الاثنين بعد عدم التجاوب مع مطالبها.

كما استنكر آباء وأمهات طلبة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان ما أسموه بـ"سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة في شخص وزارَتَي التعليم والصحة وانحياز الوزارَتَين الكامل لجماعات ضغط كليات الطب الخصوصية"؛ وهو ما رأوا فيه، حَسَبَ بيان لهم، "تجاهلا تاما للمطالب المشروعة والأساسية للطلبة"، محذّرِين من "مغبّة الدخول في أي إجراءات انتقامية ضد أبنائهم داخل الحرم الجامعي أو خارجه أو التطاول عليهم بسبب نضالاتهم ودفاعهم عن الطب العمومي والجامعة العمومية ببلادنا".

أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء قرّروا، بدورهم، عدم المشاركة في حراسة الامتحانات المقرَّرِ تنظيمها ابتداء من الاثنين، بعد جمع عام استثنائي شاركوا فيه، يوم الثلاثاء، ثمّنوا فيه قرار جمعهم العام الأخير الذي دعا إلى "تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية، بفعل عدم إتمام الدروس النّظَرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة"؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة إلى "إعادة جدولة هذه الامتحانات في ظروف سليمة"، نظرا لـ"غياب الشروط الملائمة والمناخ السليم لإجراء الامتحانات يوم 10 يونيو 2019".

وسبق أن نادى رؤساء الفرق البرلمانية، يوم الجمعة 7 يونيو، "جميع الأطراف" من أجل مواصلة وتسريع الحوار باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حُسِمَت لصالح الطلبة ولم يتبقّ أساسا إلا النّقطة المتعلّقة بمباراة الإقامة.. كما دعت الفرقُ وزارتَي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، إلى توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النُّقَط العالقة، مقترحين في حالة حصول هذا؛ تحديدَ موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات، إبعادا لشبح هدر سنة من العمل الدؤوب.

وقد حمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منسقي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مسؤولية مقاطعة الطلبة للدراسة والتداريب والامتحانات، واتهمهم، حَسَبَ ما نقلته هسبريس، بعدم نقل مضامين الاتفاقات التي تُبرم بينهم من جهة، وبين وزارته ووزارة الصحة من جهة ثانية، إلى الطلبة "بأمانة".

وشدّد المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة صحافية مشتركة بينه وبين وزير الصحة، يوم الأربعاء 29 ماي، على أن الطلبة الأطباء كانوا سيضعون حدا لمقاطعة الدراسة والتداريب، "لو كانت لهم نية في أن تمر السنة الدراسية بشكل عادي"، على أن يستمر الحوار بين الطرفين بخصوص النقط الخلافية العالقة التي يضعها الطلبة كشرط لاستئناف الدراسة بعد إضرابهم عنها منذ 25 مارس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mmmmes الأحد 09 يونيو 2019 - 19:09
مادام الوزارتين متشبثين بمواقفهما المتعنة والراعية لمصالح الجامعات الخاصة فلن يمر لا امتحان ولا دروس ولغة التهديد والوعيد لن تؤثر على الطلبة او ذويهم
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44
2 - مبارك الأحد 09 يونيو 2019 - 19:10
لماذا لم تتدخل هذه ااجمعية عندما كسرت عظام الاساتذة في الرباط؟ اين كانت هذه الجمعية مختبئة عندما كسرت عظام الطلبة الاساتذة داخل المركز الجهوي للنربية والتكوين؟....لعندو جداه في المعروف واكل شارب!!!
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15
3 - مغربي قح الأحد 09 يونيو 2019 - 19:11
كيف يمكن للطلبة اجتياز امتحان و هم منقطعين عن الدراسة ما يقارب 3 أشهر؟ أي قيمة بيداغوجية لهذا الامتحان؟ منطق التعنت و لو طارت معزة هو الغالب دائما!!!
يجب على الاساتذة تحمل مسؤوليتهم اتجاه هاته المهزلة.
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32
4 - حمو موليير الأحد 09 يونيو 2019 - 19:17
لا يليق بهم الإضراب لأنهم ليسوا في مستواه فمن يستحق أن يضرب هو الشخص الكفؤ وهو من يليق به لأنه أدى ما عليه و بقي أن يطالب بما له. في زمان و خلال أواخر السبعينات و أوائل التمانينيات كان الأساتدة يضربون وكأن الحركة شلت في المدينة و كانوا يضربون فقط ليوم أو إثنين على الأكثر كل ثلاثة أشهر وكان "العز عليهم أوعلى الإضراب ديالهم" أما الآن فالاضرابات تحولت إلى مقاطعة وبالتالي الطلبة الفقراء هم الضحية فكما "تفجل" لهم الدولة هم بدورهم "يفجلون" لهؤلاء الطلبة الخاسر الأكبر.
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-34
5 - معلق الأحد 09 يونيو 2019 - 19:18
أصلا الاطباء جزارة فلم نرى منهم الا التكبر و الاستعلاء و مص دم الفقراء في المستشفيات، لم أكن أظن انهم عصابة حتى سمعت قسمهم، فمن يقسم ان يحترم الأساتذة قبل ان ينقد حياة الناس فهم ليسوا الا عصابة ، العصابة أهم من المهنة " النبيلة" و اتحدي اي طبيب ان يكذب ما أقول و يفسر لماذا الاول هم الأساتذة و ليس حياة الناس ، و ان يفسر الغلاء و للاستغلال في المستشفيات و المصحات الخاصة، يجب اقفال كليات ، و ان نأتي لاطباء من الصين او اي دولة أخرى
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-35
6 - كريم الأحد 09 يونيو 2019 - 19:19
ربما سيلجأ غداً الأمن للعنف ضد الطلبة إذا ما تظاهرو، يجب الحذر و التعامل مع الأمور بذكاء.
أنتم على حق و الكل يؤيدكم و ستفوزون في الأخير
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28
7 - أب حائر في بلد المتناقضات الأحد 09 يونيو 2019 - 19:19
اقول لك السيد الوزير المحترم عليك أن تتذكر أنك من أبناء الشعب الذين درسوا بالمدرسة العمومية فقد درسنا سويا بثانوية الحسن الثاني بالرباط وبكلية العلوم فنحن من جيل واحد وهؤلاء الطلبة من خيرة أبناء هذا الشعب وهم من سيحملون المشعل وحصلوا على هذا المقعد بكل جدارة واستحقاق فلا تكن سببا أو مشاركا في بيع مستقبل هذا البلد لأصحاب الملايير وأبنائهم الذين لا يستحقون أن يكونوا ولو "عشابة" فكيف بأطباء بيدهم صحة و أرواح الملايين من المغاربة اتقوا الله في أبناء هذا الشعب وليكن منكم من يقول لا للظلم ولا لبيع التعليم العمومي لمن لا يهمه مستقبل هذا الوطن الحبيب . لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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28
8 - الصراحة الأحد 09 يونيو 2019 - 19:23
من غير المنطقي اجراء الامتحان يوم 10 يونيو لان هناك بعض الدروس لم تدرس بعد وان طول مدة الاضراب جعل جل الطلبة لم يركزو على الدروس كما ان جل الطلبة بعيدين عن مركز الكلية وينتمون الى العالم القروي يخصهم وقت للتاقلم مع جو المدينة لدا على الوزير فتح حوار مع ممتلي الطلبة لتحديد وقت الامتحان يصب في مصلحة طالب كلية الطب
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12
9 - ملاحظ الأحد 09 يونيو 2019 - 19:24
هذا ماجنت براقش على نفسها. هذا نتيجة إضعاف المخزن للأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية استهتاره بمطالبها فتكاثرت التنسيقيات ووجد المخزن نفسه أمام محاورين لا يملكون الحس السياسي والثقافة النقابية وثقافة الممكن وما يمكن تحقيقه بعد حين ضمانا للتوازنات. بعد هذا وحراك الريف وجرادة والمقاطعة... اذا لم يفق المخزن من غروره ويغير مستشاريه ويغير من سياسة احتقاره لشعبه فالقادم لا يبشر بخير بتاتا فبعد الربيع تلاثة فصول : صيف فخريف فشتاء
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-8
10 - Driss الأحد 09 يونيو 2019 - 19:25
السلام عليكم
لحد هده الساعة لم استوعب مشكل الجامعات الخاصة
مادام البعض يقول ان مستوى هده الجامعات ناقص فلمادا الخوف هن مشاركتهم في المبارات الوطنية
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-5
11 - Hamido الأحد 09 يونيو 2019 - 19:27
بصراحة،لقد اصبحنا نخاف من الغد.اكاد اجزم ان هذا الوطن يسيره اشخاص ليس لهم ضمير وعديمي المسؤولية.الفوضى تسود كل القطاعات .والاحتقان الاجتماعي وصل مداه .اعتقد ان المغرب دخل النفق المسدود والنتاءج ستظهر قريبا فقد فات الاوان عن الاصلاح.
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2
12 - Hassan الأحد 09 يونيو 2019 - 19:29
على الجمعية ايضا ان تحرس على عدم الاخلال بالسير العادي للمرفق العام ، و أن يدخل و يخرج كل من أراد الدخول و الخروج من و إلى الكلية . وعلى الجمعية كدلك ان تقف لمعاينة السير العادي للامتحان لمن يريد اجتياز امتحاناته ،فمن يريد مقاطعة الامتحان فاليدهب الى منزله و عدم التشويش و ترهيب من يريد اجتياز الامتحان.
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-8
13 - يتبع الأحد 09 يونيو 2019 - 19:32
الدولة تتعنت ضد الحق في أي شيء لا تريد أبدا الرضوخ لطلبات الشعب المغربي كأنها تقول أنا ومن بعدي الطوفان، فالطوفان آت لامفر منه وسيأتي على الأخضر واليابس أنذاك سيتغير الوضع لصالح الشعب. وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.
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1
14 - متتبع الأحد 09 يونيو 2019 - 19:33
حكومة العار تهتم فقط بصورتها ولا تهتم لا بمستقبل هؤلاء الطلبة ولا بصحة المواطنين كيف يمتحن وفي ماذا يمتحن طالب طبيب لم يستفد منذ اكثر من شهرين لا من الدروس النظرية ولا التطبيقة ولا من التداريب الاستشفائية...على هذا الأساس يمكن للجميع أن يدرس الطب دون ولوج كليات الطب ونهار الامتحان يمشي يدوز
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2
15 - باسو الأحد 09 يونيو 2019 - 19:36
جمعية حقوق الانسان،،،، !!!!!!؟؟،،،،،؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
طلبة الطب؟؟،،،،؟؟؟؟؟؟!!!!!!
الحصول الله يلطف بهذه البلاد.
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-1
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