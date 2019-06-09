خبير يقدم بالرباط "وصفة الحياة السعيدة" في اليوم العالمي للرفاه

هسبريس - محمد الراجي

على مدى حوالي ساعتين من الزمن، استطاع علال بناني، المدرب في التنمية الذاتية، أن يشدّ اهتمام الجمهور الذي غصّت به جنبات مُدرّج باحنيني بكلية العلوم بالرباط، في أولى محاضرات الاحتفال باليوم العالمي للرفاهية، المنظم من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط.

استهل بناني، المتحدّر من مدينة طنجة، محاضرته بالتأكيد على أنّ السعادة التي يطمح إليها الإنسان، ويكابدُ مشاقّ ومصاعب الحياة لبلوغها، ليست دائما مرتبطة بالجانب المادي، "فقد يستطيع الإنسان أن يمتلك بيتا وسيارة وغيرها من الأمور المادية، لكنه قد لا يشعر بالسعادة".

وضرب بناني مَثلا حيا بتجربة عاشها إبان اشتغاله في شركة عالمية معروفة، حيث يتمّ توظيف الموظفين بناء على سيَرهم الذاتية؛ لكنّ الموظف، حسب ما لاحظ الخبير المغربي في التنمية الذاتية، سرعان ما يخبو حماسُه، بعد بضعة أشهر من وصوله إلى المنصب الذي بذَل من أجله الشيء الكثير، "لأنّه ليس مُحفّزا من الداخل".

يركز بناني على مسألة الاهتمام بالذات، وجعلها موضع انبثاق السعادة، ويرى أن الإنسان لا ينبغي أن يرهنَ سعادته بتوفّر سيارة وبيت وعمل جيد؛ لأنّ هذه المطامح قد لا تتحقق إذا لم تكن نفسيّة الإنسان جيدة، وبالتالي فإنّ المطلوب من الإنسان أولا "هو أن يكون إيجابيا لكي يجلب الأشياء الإيجابية".

ويضيف "مشكلتنا الأساسية هي أننا نبحث دائما عن السعادة في محيطنا، وننسى أنّ السعادة الحقيقية هي تلك التي تنبث من دواخلنا، فقد يغيّر الموظف مكتبه ويجهزه بتجهيزات فاخرة ولا تتحقق له السعادة المنشودة، لأنه في دواخله ليس سعيدا، إذا لا يرى غير الأشياء السلبية، ولا يتلفت إلى الأشياء الإيجابية.

بناني قدّم للجمهور، الذي حضر بكثافة لمتابعة محاضرته، مثالا عمليا عن كيفية البحث عن السعادة، حيث طلب منهم أن يلتفتوا حولهم، ويبحثوا عن أكبر عدد ممكن الأشياء ذات اللون الأبيض، وبعدها عن أكبر عدد من الأشياء ذات اللون الأحمر، وانتهى البحث بنتيجة مفادُها أنّ كلَا اللونين موجوديْن، ويُمكن العثور عليهما بسهولة، وكذلك السعادة والتعاسة، فكلاهما موجودان في الحياة؛ فإذا بحث الإنسان عن السعادة وجدها، وإن بحث عن التعاسة ألْفاها.

ويوضّح: "زُرت عددا من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء. الناس هناك يعانون كثيرا، ونحن في المغرب الوضع أفضل بكثير، إذا حمدنا الله سنشعر بسعادة، فكلما نظرت إلى الأشياء بإيجابية فهذا يشعرك بالسعادة. صحيح أننا نتمنى أن يكون المغرب في وضع أفضل، لكن الوضع الحالي أحسن من الوضع في بلدان أخرى".

يؤكد بناني أن السعادة مرتبطة بعدد من العناصر الأساسية؛ أولها العنصر الفيزيولوجي، إذ كلما كان الجسد في وضعية صحية جيدة كلما شعر المرء بالسعادة والارتياح. وهذا يتطلب، حسب المتحدث، أن يعتني الإنسان بجسده، عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، التي اعتبر أنها "ضرورة وليست خيارا".

العنصر الثاني، الذي يرى بناني أنه أساسي للشعور بالسعادة، هو لغة التعبير Langage، التي يستعملها الإنسان للإفضاء بغضبه أو امتعاضه، قائلا "الإنسان الذي يستعمل كلمات حربية ستصير حياته كما لو كان في معركة حربية "، مشيرا في هذا الإطار إلى الحديث النبوي الذي أوصى فيه الرسول الصحابة بعدم الغضب.

وأوصى المتحدث ذاته بالابتسامة منذ استيقاظه، "فهي، وإن كانت لا تحل المشاكل، ولكن ستمنحك الطاقة من أجل تجاوز العقبات، أما إذا استيقظت وأنت معكر المزاج فهذا يجعلك متوترا، وبالتالي لن تقدر على مواجهة مشاكلك أو تواجهها بطريقة سيئة لا تجعلك تسلك الطريق الأمثل للوصول إلى حلول جيدة"، ليخلُص إلى نتيجة مفادها أنّ ثمن السعادة ليس غاليا".

وشهدت احتفالية تخليد اليوم العالمي للرفاهية، التي تنظمها جامعة محمد الخامس بالرباط لأول مرة، طيلة اليوم الأحد، تحت شعار "معا من أجل رفاه الجميع"، تنظيم ورشات وأنشطة ترفيهية وفنية ومحاضرات احتضنها منتزه الحسن الثاني وكلية العلوم، وأطرها خبراء مغاربة وأجانب.

محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن تخليد الجامعة لليوم العالمي للرفاهية يندرج ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مضيفا أنّ الورشات التي تم تنظيمها مكنت المستفيدين من اكتشاف عدد من التقنيات الجديدة، التي تساعد الإنسان على أن يكون إيجابيا في حياته.