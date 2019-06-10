24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. السلطات الصحية تشدد الخناق على شبكات ترويج الذبيحة السرية (5.00)

  2. تأبين قسّ تطوان ينثر رسائل التعايش والتسامح (5.00)

  3. هذه أبعاد سياسية ودولية لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب (5.00)

  4. دراسة: زيارة المدن المتلوثة تضر القلب والرئتين (5.00)

  5. "الصحة والتعليم" تتوعدان بالتصدي لمعرقلي امتحانات طلبة الطب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مرصد يحذر من خطورة ملف طلبة الطب والصيدلة

مرصد يحذر من خطورة ملف طلبة الطب والصيدلة

مرصد يحذر من خطورة ملف طلبة الطب والصيدلة
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 يونيو 2019 - 09:24

حذر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من خطورة الوضع الذي يعيشه ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وانعكاساته على المنظومة بكل مكوناتها.

وأعرب المرصد، في بيان صدر عنه، عن أسفه لفشل الاتصالات - التي تمت طيلة المرحلة السابقة، وكان آخرها أيام الجمعة، السبت والأحد - في بلوغ اتفاق "يتم من خلاله استئناف الحياة العادية بهاته المؤسسات، انطلاقا من يوم الاثنين 10 يونيو، مع تأجيل دورة الامتحان إلى تاريخ لاحق، تصادق عليه مجالس المؤسسات، مع التزام الوزارتين بإيجاد حلول متوافق عليها لكل عناصر الملف المطلبي دون سقف مسبق".

كما دعا البيان كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها فيما بلغت إليه أوضاع هاته الكليات، محملا المسؤولية الكاملة "للذين عرقلوا وحالوا دون التوصل إلى حلول متوافق عليها".

وأشار المرصد إلى تفهمه لقلق واستياء الأساتذة والآباء والأمهات والوسطاء من المسار الذي اتخذه هذا الملف، مذكرا بمناشدته الطلاب بقبول العرض الحكومي، "الذي هو من ثمرات نضالهم من جهة، وتجاوب الوزيرين مع الوساطات المتعددة من جهة أخرى، مع استئناف الحوار المسؤول والجاد مباشرة بعد فترة الامتحانات بمساهمة كل الأطراف".

كما ذكر بدعوة الوزيرين إلى عدم إغلاق باب الحوار إلى آخر لحظة قبل تاريخ الامتحانات، ودعا مجالس المؤسسات (رؤساء وأعضاء) إلى الاستمرار في التعبئة لعقد اجتماعات استثنائية لتأجيل دورة الامتحانات بمجرد التوقيع على البلاغ المشترك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.