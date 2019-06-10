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كُتّاب وآراء
مرصد يحذر من خطورة ملف طلبة الطب والصيدلة
حذر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من خطورة الوضع الذي يعيشه ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وانعكاساته على المنظومة بكل مكوناتها.
وأعرب المرصد، في بيان صدر عنه، عن أسفه لفشل الاتصالات - التي تمت طيلة المرحلة السابقة، وكان آخرها أيام الجمعة، السبت والأحد - في بلوغ اتفاق "يتم من خلاله استئناف الحياة العادية بهاته المؤسسات، انطلاقا من يوم الاثنين 10 يونيو، مع تأجيل دورة الامتحان إلى تاريخ لاحق، تصادق عليه مجالس المؤسسات، مع التزام الوزارتين بإيجاد حلول متوافق عليها لكل عناصر الملف المطلبي دون سقف مسبق".
كما دعا البيان كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها فيما بلغت إليه أوضاع هاته الكليات، محملا المسؤولية الكاملة "للذين عرقلوا وحالوا دون التوصل إلى حلول متوافق عليها".
وأشار المرصد إلى تفهمه لقلق واستياء الأساتذة والآباء والأمهات والوسطاء من المسار الذي اتخذه هذا الملف، مذكرا بمناشدته الطلاب بقبول العرض الحكومي، "الذي هو من ثمرات نضالهم من جهة، وتجاوب الوزيرين مع الوساطات المتعددة من جهة أخرى، مع استئناف الحوار المسؤول والجاد مباشرة بعد فترة الامتحانات بمساهمة كل الأطراف".
كما ذكر بدعوة الوزيرين إلى عدم إغلاق باب الحوار إلى آخر لحظة قبل تاريخ الامتحانات، ودعا مجالس المؤسسات (رؤساء وأعضاء) إلى الاستمرار في التعبئة لعقد اجتماعات استثنائية لتأجيل دورة الامتحانات بمجرد التوقيع على البلاغ المشترك.