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الرئيسية | مجتمع | رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية

رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية

رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:04

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع عن قرارها بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، "والذي يخدم مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات، التي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية".

وعبرت الرابطة، في بيان صدر عنها، رفضها إضافة الساعة "على اعتبار الأضرار الكبيرة في الأرواح البشرية (حوادث السير) والصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتأثيرها على الطلبة والتلاميذ وعلى القطاع الفلاحي"، معلنة عزمها "اتخاد كافة الخطوات القانونية للتعبير عن رفض هذه الساعة الإضافية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية".

واعتبر البيان أن هذا القرار "يكرس استمرار الحكومة بشكل متعنت الاستمرار في فرض اختيارات لاشعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة كخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير، كما أنه عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخيرات متكررة، خاصة خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وهذا ما يؤكد استهتار الحكومة بمصير آلاف التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا، والذي بدأ تغيير الساعة ببداية الامتحانات النهائية للبكالوريا".

كما دعا مكتب الرابطة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى "تشكيل جبهة وطنية لرفض هذا الاستهتار بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية".

ولفت بيان الرابطة الانتباه إلى أن مجموعة من المؤسسات التجارية العمومية والخاصة "أكدت أن العمليات التجارية الدولية لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية، بينما يؤثر التوقيت الصيفي بشكل سلبي على قطاعات أخرى كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلائم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مواطن الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:13
حقيقة احس ان الساعة عداب نفسي جسدي وتأثير كبير على السير العادي للحياة اليومية للمغاربة
بالإضافة فهي تدر ملايير الارباح على اصحاب الحانات والعاب الليلية
كمواطن اعلن انني تضررت منها وادعو المغاربة الى اعلان رفضهم لهذا القرار الذي يمس صحتنا وسير حياتنا العادي دون اي استفادة تذكر
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26
2 - ساعة الشؤم الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:14
انا مواطن مغربي اصابتني هذه الساعة بتوتر شديد انعكس سلبا على حياتي العملية والاسرية...فإلى الله المشتكى ..........
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22
3 - حسن الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:16
إنه تعديب ممنهج تمارسه هده الحكومة المحكومة في حق الشعب ...
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21
4 - جواد جواد الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:17
لن تكثرت لا هذه الحكومة ولا غيرها لما تقولون ولا لما نقول لأننا نحن الشعب لا يؤخد برأينا أبدا فهناك شركات ضاغطة ترعى مصالحها وتسير اتفاقياتها بالشكل الذي يناسبها مع الدولة وتختار الساعة التي تلائمها ويمكن نعملو بالمقولة التالية كل واحد وساعتو
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16
5 - منير الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:18
خليو التوقيت عليكم والشركات يديروا التوقيت ديالهم متفرضوش الساعة على 40 مليون على قبل حفنة من الشركات
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18
6 - ههههههعع الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:19
اتسأل اذا كانت الساعة الإضافية إيجابية لدرجة ان تتشبث الحكومة بها فلماذا حرمت نفسها من هذه الايجابيات خلال رمضان ههههه
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15
7 - mohamed الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:20
لازال للمواطن فرصة للتعبير عن غضبه من هذه الساعة المضافة من خلال صناديق إلا نتخبات المقبلة
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14
8 - أحمد الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:20
الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخرج الناس للتظاهر في الشوارع هي هاد الساعة. والمشكل هي غتبدا بالتظاهر ضد الساعة وتقدر تكمل بحال السودان ولا الجزائر.
وجب على صناع القرار تحكيم العقل (إن وجد)
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11
9 - zebio الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:22
le penssioner qui n'a pas de revenus à part celui qui touche de la caisse. OK. MES SI LA D'AUTRES REVENUS, LÀ IL DOIT DÉCLARER SES REVENUS COMME TOUS LES AUTRES
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0
10 - mousss الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:25
سبق الرابطة صيحات وصيحات مرتفعة ومتتالية من جهات مختلفة لكن كانت في صيحات في واد طبيعي لان للحكومة اذان صماء .فكيف للرابطة ....
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9
11 - Abdou 1 الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:27
payez moi comme l'Europe et ajoutez deux heures comme l'Europe hhhh . Nous on a encore la mentalité de ne dormir que quand il fait nuit et ne se réveiller que quand il fait jour. la prière du 3ichaa est à 10:05 on sort de la mosquée à 22:30 . حلل وناقش
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5
12 - الزمر الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:29
السلام ، مذا كان سيكون موقف هذه الرابطة أو غيرها من يهمهم الأمر، لو كانت هذه الزيادة دقيقة أو إثنان أو ثلاثة هل سيكون نفس المشكل في الرأس عند بعض،
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1
13 - bzioui الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:31
Il faut lancer une pétition nationale !
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4
14 - nizar الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:36
الصوره مصروعة ههه. لقاو المجال مفتوح.
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2
15 - أبوياسر الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:41
الحكومة تتدرع باقتصاد الطاقة(الواقع عكس ذلك) وتنسى تراجع المردودية البشرية بسبب هذه الساعة علما أن المردودية هي أساس أي نشاط اقتصادي
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5
16 - علال الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:41
واش حنا دائما حانيين الراس للشركات العالمية ما عندنا كلمة، من زمان وحنا عايشين في هذا التوقيت وما وقع والو، اليوم عاد يفكرو للطاقة وزيد وزيد علاه بكري كنا نضويوا بالشمس وننعسوا مع المغرب وتصلي ا العشاء على الشمعة
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7
17 - ريفي من الشمال الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:44
يارب من كان سببا في زيادة هذه الساعة خذه اخذ عزيز مقتدر
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7
18 - لا اريدها الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:45
الساعة الإضافية غيرت حياتي الى الأسوأ. احسن بغضب شديد و ضيق في النفس طوال اليوم و فقدان الشهية و عدم التركيز في العمل.
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6
19 - popov الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:50
المغاربة لا قيمة لهم هذه خلاصة الكلام
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3
20 - ait baha الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:51
si comme tous les marocains travaille des les call center bref un gouvernement skysofréne ne peut donne que ce résultat
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1
21 - محلل متواضع الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:53
الشعب مهضوم الحقوق في الشغل والصحة والتعليم لا يعرف طعما للحياة فقر مذقع عمل شاق طوال اليوم وبثمن بخس دراهم قليلة عذاب في الحقوق المشروعة. لم يكتفوا بهذه العذابات بل اضافوا عذابا اخر لم يخطر على بال احد هو عذاب الساعة الاضافية. لنضل معذبين ليل نهار.عندما انظر الى الساعة المشؤومة يخيل الي ان النهار قذ استنفذ ولا زلت لم انتهي من اشغالي عذاب نفسي وجسدي .الله يأخذ الحق في كان السبب.
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4
22 - Ok agadit الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:57
انتظرو زيادة ساعتين في السنة المقبلة ابتداء من ابريل 2020
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1
23 - محمد الاثنين 10 يونيو 2019 - 10:58
متبينوش روسكم كوسالا قولولو غي زيد فالساعة ولاكن زيد فالتوظيف والشهرية حنا منخافوش بالزيادة فالسوايع نخافو بالشوماج و غلاء المعيشة
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0
24 - ساعة مشؤومة الاثنين 10 يونيو 2019 - 11:00
ساعة مشؤووومة حرمت تلميذة أولى باك من اجتياز الامتحان هذا اليوم

لا حول ولا قوة الا بالله
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1
25 - عبدو الاثنين 10 يونيو 2019 - 11:02
حسبي الله و نعم الوكيل فكل واحد ساهم فهذه الساعة المعضلة.كرفستو الصغار و الكبار.
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26 - hassan الاثنين 10 يونيو 2019 - 11:05
انا من اكثر المعارضين لهذه الساعة المشؤومة ديما كندعي فيهم مزال ماشدات
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