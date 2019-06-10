24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:42
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسعار المحروقات تلهب جيوب المغاربة وتتحدى "مشروع التسقيف"
- تحقيق يواكب اعتداء عنيفا على شاب في أكادير
- "مجموعة العشرين" تحذر من مخاطر توترات التجارة
- جمعية حقوقية ترسل لجانا لمراقبة مقاطعة "أطباء الغد" للامتحانات
- حملة "العصيان المدني" تشل الحياة في شوارع العاصمة السودانية
السلطات الصحية تشدد الخناق على شبكات ترويج الذبيحة السرية (5.00)
هذه أبعاد سياسية ودولية لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب (5.00)
"الصحة والتعليم" تتوعدان بالتصدي لمعرقلي امتحانات طلبة الطب (5.00)
- "البرلماني النقال" يُحرج "البيجيدي" .. والوزارة تعد بتطبيق القانون - (128)
- أسعار المحروقات تلهب جيوب المغاربة وتتحدى "مشروع التسقيف" - (87)
- "الكاف" تتجه إلى برمجة مباراة الوداد والترجي في مصر قبل "الكَان" - (84)
- "تجمع أمازيغي" يحذر من استغلال المساجد للتحريض ضد عصيد - (71)
- المغرب التطواني يضمن البقاء .. والكوكب ينزل إلى القسم الثاني - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية
طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع عن قرارها بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، "والذي يخدم مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات، التي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية".
وعبرت الرابطة، في بيان صدر عنها، رفضها إضافة الساعة "على اعتبار الأضرار الكبيرة في الأرواح البشرية (حوادث السير) والصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتأثيرها على الطلبة والتلاميذ وعلى القطاع الفلاحي"، معلنة عزمها "اتخاد كافة الخطوات القانونية للتعبير عن رفض هذه الساعة الإضافية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية".
واعتبر البيان أن هذا القرار "يكرس استمرار الحكومة بشكل متعنت الاستمرار في فرض اختيارات لاشعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة كخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير، كما أنه عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخيرات متكررة، خاصة خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وهذا ما يؤكد استهتار الحكومة بمصير آلاف التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا، والذي بدأ تغيير الساعة ببداية الامتحانات النهائية للبكالوريا".
كما دعا مكتب الرابطة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى "تشكيل جبهة وطنية لرفض هذا الاستهتار بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية".
ولفت بيان الرابطة الانتباه إلى أن مجموعة من المؤسسات التجارية العمومية والخاصة "أكدت أن العمليات التجارية الدولية لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية، بينما يؤثر التوقيت الصيفي بشكل سلبي على قطاعات أخرى كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلائم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
بالإضافة فهي تدر ملايير الارباح على اصحاب الحانات والعاب الليلية
كمواطن اعلن انني تضررت منها وادعو المغاربة الى اعلان رفضهم لهذا القرار الذي يمس صحتنا وسير حياتنا العادي دون اي استفادة تذكر
وجب على صناع القرار تحكيم العقل (إن وجد)
لا حول ولا قوة الا بالله