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الرئيسية | مجتمع | إجراءات أمنية مشدّدة تواكب رفض "أطباء الغد" إجراء الامتحانات

إجراءات أمنية مشدّدة تواكب رفض "أطباء الغد" إجراء الامتحانات

إجراءات أمنية مشدّدة تواكب رفض "أطباء الغد" إجراء الامتحانات
هسبريس ـ محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:00

وسط طوق أمني مشكّل من عناصر الشرطة والقوات المساعدة انطلقت امتحانات كلية الطب والصيدلة بالرباط، في غياب شبه تامّ للطلبة الذين أعلنوا مقاطعتهم للامتحانات بعد تصويت أسفر عن تأييد خيار المقاطعة بنسبة 90 في المائة، حسب النتائج التي أعلنها الطلبة.

ورابضت بعين المكان، اليوم الاثنين، أربع سيارات للقوات المساعدة وسيارتان تابعتان للأمن الوطني، إضافة إلى عدد من عناصر الشرطة بلباس مدني؛ فيما وقف آباء وأمهات الطلبة في وقفة صامتة قُبالة الباب الرئيسي للكلية، حاملين لافتة كتب عليها "آباء وأمهات أطباء وصيادلة الغد يرفضون اجتياز أبنائهم للامتحانات بدون استكمال الدروس".

وكما كان متوقعا، لم يحضر لاجتياز الامتحان المنطلق على الساعة التاسعة بكلية الطب سوى الطلبة العسكريون، واثني عشر طالبا أجنبيا؛ في حين حضر اثنان وعشرون طالبا من غير المقاطعين، حسب إفادة مصدر أمني لهسبريس.

آباء وأمهات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبروا عن رفضهم لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إجراء الامتحانات اليوم الاثنين، بينما الطلبة مقاطعون للدروس منذ عشرة أسابيع.

وقالت أمّ أحد الطلبة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن متضامنون مع أبنائنا، الذين هم أبناء الشعب المتفوقون"، مضيفة "ما ذنب أبنائنا ليتم الزج بهم في هذه المتاهة، التي لا نعرف نهايتها؟".

وفي الوقت الذي تقول فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة الصحة إنهما استجابتا لأغلب مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ما عدا نقطتين اثنتين اعتبرت الوزارتان أنهما غير آنيتين ويمكن مواصلة التفاوض حولهما، يرى آباء وأمهات الطلبة أن "النقط التي استجابت لها الوزارتان هامشية".

"الوزارتان تقولان إنهما استجابتا لأربعة عشر مطلبا من مطالب الطلبة، ولكن المطالب المستجاب لها غير مهمة، في حين أن المطلبين الأساسيين لم تستجب لهما".

في السياق نفسه قال والد أحد الطلبة: "المطالب التي تقول الوزارة إنها استجابت لها ليست جوهرية. أمام المطالب الجوهرية، المتعلقة بمباراة الإقامة وإلغاء السنة السادسة بالنسبة لطلبة كليات طب الأسنان، والامتحان التأهيلي، فلم يتم التعامل معها بإيجابية بتاتا بل يتم تغليط الرأي العام بشأنها".

وتابع المتحدث ذاته "نحن نعبر عن رفضنا واستنكارنا لإجراء الامتحانات في هذه الظروف، إذ لا يعقل أن الطلبة مقاطعون للدروس وللتمارين التطبيقية وللتداريب الاستشفائية منذ عشرة أسابيع، واليوم يتم فرض إجراء الامتحانات عليهم".

وجوابا عن سؤال حول الحل الذي يقترح الآباء والأمهات طلبة الطب، قال المتحدث ذاته "الحل الوحيد هو الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل جدي وبروح وطنية والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Mogador الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:24
لا حول و لا قوة إلا بالله، كيف يعقل أن يمتحن الطلبة الأطباء و قد قاطعوا الدروس النظرية و التطبيقية لسنة كاملة، أم أن هم وزارتي الطب و التربية الوطنية هو تمرير الإمتحان و لو بنسبة إجتياز %1.
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22
2 - ملاحظة الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:24
لا حول ولا قوة الا بالله متى سنخرج من هذه المتاهة
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21
3 - واقعي الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:25
وقالت أمّ أحد الطلبة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن متضامنون مع أبنائنا، الذين هم أبناء الشعب المتفوقون"....قليلا من التواضع..بل محضوضون..نعلم هذا علم اليقين في بلاد باك صاحبي..فقط 10% اذا لم ابالغ هم من يدخلها عن جدارة مع لمست حظ...
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-36
4 - mmmmes الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:27
رجال الأمن عذبوهم بالحضور على لا شيء الطلبة قاطعو الامتحان 100% و ننتظر ماذا سيقول امزازي والدكالي ومن يأمرهم ؟؟؟
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39
5 - عبدالله الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:29
اللافتة ديال الآباء والامهات تضحك واخا بنادم يكون مكلخ، شكون لي قال ليهم او بزز عليهم ان يقاطعو دروسهم يا اصحاب العقل، وهي هادي كون مع ولدي واخا ظالم ان مظلوم.
يجب علىيهم تحمل مسؤوليتهم وأنهم ليسو بأولاد صغار كلهم بالغين ويعرفون ما هو الخاءب والزوين ، دابا لومو النقابات التي تخرب كل شيء في المغرب ولا تلومو الدولة . وا باطيتو ركورد ديال العالم في المظاهرات ودخلتو كنيس بوخ شكون بحالكم ، الناس تخدم وتخترع وتصنع وانتم تهدمون.
على ما اظن انكم لستو في مستوى الديموقراطية او شديتو بوها من رجليها والغرب عاق بيكم وبعقليتكم اعطاكم سلاح لتخربو دار باباكم.
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-63
6 - وكواك الحق الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:29
كأب طالب أفتخر بكل الطلبة الطب بالمغرب بجميع الكليات بصوت واحد رنان لا للقهر لا للظلم لا لخلط الطب العام بالخاص لا للتسويف لا لحكومة ضعيفة لا تلتفت لأطرها و لا بالآباء و الأمهات ...واااااحسرتاه
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20
7 - عبدالله الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:32
يجب على الدولة ان تسترجع هيبتها لان التساهل والرضوخ لهءلاء الكسالا الغير مسءولين سيفتح بابا يصعب غلقه في ما بعد الوطن والقانون اكبر من هذه الشرذمة المغرورة
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-54
8 - Pere الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:32
Nous somme avec nous enfants jusq'au bout
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14
9 - الصرامة مع رؤوس الفتنة الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:33
مطالب تعجيزية ليس إلا ،يتحمل فيها الاباء المسؤولية الكاملة منها إلغاء السنة السادسة !!!!!نلاحظ أن الطلبة الراغبين في السير العادي قد أجروا الامتحان ،اما رؤوس الفتنة فيجب التعامل معهم بصرامة
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-41
10 - أطباء و صيادلة الغد الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:34
أطباء و صيادلة الغد لن يخضعوا للتهديدات وسيدخلون التاريخ بعد كسب معركة تحقيق المطالب ضد جبروت لوبي الخوصصة
أنشري يا حرة
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27
11 - صفعة لامزازي والدكالي الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:36
المقاطعة الناجحة بنسبة 100 بالمئة اسقطت القناع عن الوزيرين المتعنتين وعن قنواتنا التلفزية الرسمية التي تمول من جيوب المغاربة ولا تنقل اخبار المقاطعة بطريقة دقيقة.
ارجو ان تعجل هذه الصفعة باعفاء الوزيرين ومحاسبتهما وادعو ابناءنا الطلبة الى مزيد من الصمود فبشائر الفرج بدأت تلوح في الافق.
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31
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