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الرئيسية | مجتمع | "البرلماني النقال" يعيد إلى الواجهة سِجال مستوى تعليم "نواب الأمة"

"البرلماني النقال" يعيد إلى الواجهة سِجال مستوى تعليم "نواب الأمة"

"البرلماني النقال" يعيد إلى الواجهة سِجال مستوى تعليم "نواب الأمة"
هسبريس - نور الدين إكجان (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 10 يونيو 2019 - 23:40

عودة قوية لسجال المستوى التعليمي للنواب البرلمانيين بصمها النقاش العمومي طوال الأسبوع الجاري، فقد فتحت واقعة ضبط النائب البرلماني نور الدين اقشيل في حالة غش أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا معضلة ضعف تكوين المصدر الرئيسي لتشريع القوانين، وتأثير هذه المعضلة على جودة النقاش وطبيعة الرهانات المعقودة على المؤسسة التي يفترض فيها اليقظة لتمثيل المواطنين.

ومن أصل 395 نائبا لا يتوفر حوالي 100 نائب برلماني على الباكالوريا، 5 منهم لم يلجوا قط المؤسسة التعليمية، فيما يتوفر 296 برلمانيا على مستوى تعليمي عال، أما 19.49 في المائة مستواهم ثانوي، و4.56 في المائة بمستوى تعليمي ابتدائي؛ وهو الوضع الذي زكاه رفض الحكومة السابقة لمقترحات برلمانية تروم إقرار التوفر على الباكالوريا للترشح للانتخابات التشريعية.

وإلى جانب المستوى التعليمي المتدني، فقد سجلت معطيات رسمية صادرة عن البرلمان المغربي أن 4 نواب كانوا عاطلين عن العمل قبل ممارسة وظيفة الرقابة والتشريع، و108 منهم يمارسون أعمالا حرة، فيما بلغ عدد الموظفين 69 برلمانيا؛ وهو الوضع الذي يُعزز من فرضية ضعف تأهيل البرلمانيين للدفع بالممارسة السياسية إلى الأفضل.

وفي هذا الصدد، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن "الظاهرة قديمة جديدة، وارتبطت بالبرلمان المغربي منذ نشأته سنة 1963؛ لكنها تضاءلت قليلا خلال الولاية التشريعية الحالية"، مشيرا إلى أن لها أسبابا كثيرة، يتقدمها لجوء الأحزاب إلى الأعيان، والذين يكونون في غالب الأحيان دون مستوى تعليمي".

وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك نفورا كبيرا من لدن الطبقة المتعلمة من الممارسة السياسية والبرلمانية، حيث اختار 160 ألف إطار مغربي العزوف"، مشددا على أن "الأحزاب لا توفر عروضا مغرية، كما أن استعمال المال بكثرة يجعل الأميين يصلون إلى القبة، ويضعفون التشريع بشكل كبير".

وأوضح المتحدث أن "عدد مقترحات القوانين التي بلغت 40 فقط خير دليل على ذلك"، مستدركا أن "هذا لا يلغي أن الدستور منح صلاحيات التشريع بشكل كبير للحكومة"، لافتا إلى أن "الأمية ليست مرتبطة فقط بالشواهد والتعليم، فالعديد من النواب القادمين من تخصصات بعيدة يجهلون القانون، وبالتالي يجدون صعوبة على مستوى الإنتاج".

وأكمل الأستاذ الجامعي: "البرلمان الألماني البوندستاغ 70 في المائة من نوابه حاصلون على الدكتوراه في الاقتصاد والقانون، وخلال كل دورة برلمانية ينتجون ما يقرب 250 قانونا"، مشددا على قاعدة "من لا يعرف لا يمكن أن يناقش"، فحتى مساءلة الحكومة ضعيفة جدا، ولا تستأثر باهتمام أحد، نظرا لضعف البرلمانيين".

وعن مقترحات إلزامية الباكالوريا لولوج البرلمان، قال زين الدين: "هي قاعدة دستورية، وتعيد النقاش إلى القرن الثامن عشر، حيث كان الانتخاب مقيدا بشروط معينة؛ لكن في السياق الحالي الأحزاب هي المطالبة بجذب النخب"، مشيرا إلى أنه "لا مانع في أن يضم البرلمان مختلف شرائح المجتمع، من فلاحين واقتصاديين ومثقفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ضد امية النواب الاثنين 10 يونيو 2019 - 23:56
نيام الأمة يتحكمون في مصير مثقفي ونبغاء الأمة وضعفاء الأمة وذلك بتصويتهم داخل القبة على القوانين المصيرية والتي لايفقهون فحواها او تأثيرها على المجتمع
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26
2 - معلق الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:02
ننتظر فقط العقاب ، عدم متابعته يعني باي باي القانون ، من غير المعقول بتاتا أن يخرج سالما رغم خرقه للقانون بشكل صارخ
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12
3 - عماد الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:05
الشيء الذي يحيرني أكتر هو كيف يقوم المواطن بالتصويت على شخص لا يتوفر على مستوى دراسي يخوله القيام بمهامه ؟؟؟؟ لماذا نحن كمواطنون نغضب و نوجه الانتقادات للحكومة إذا كنا نحن من صوتنا على مثل هذه الأشكال ؟ العيب فينا و الله.
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12
4 - Seddam الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:06
يجب على الدولة أن تشترط على المرشح للبرلمان سواءا الغرفة الأولى أو الثانية التوفر على باك+ 4 و نفس الشيء بالنسبة للوزراء.
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13
5 - انور الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:08
فقط مهما يكن من امر ؛ارى ان اليوم اشياء تحدث ولا احد يشير اليها لا من قريب ولا من بعيد ،في حين ان بعض الزلات او الاقدار التي يمكن للبعض ان يتعرض اليها في مسار حياته يمكن ان تجعلها في تازم تام ؛وهو ماحصل لهدا البرلماني الدي يحكى ان لديه مشاريع وشواهد اخرى ،لكن يطمح للمزيد لكن الى حد الوضع كله ضده ولم يرحمه احد ؛في حين ان الصورة لم تكتمل بعد ،والنقل موجود "التمياك"الحراس موجود ،لكن الحسابات كدلك موجودة والله اعلم.
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4
6 - سمير الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:08
قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».
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9
7 - بلاحدود... الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:08
فضيحة البرلماني النقال كشفت عن أن البرلمان المغربي يعج فقط بمحترفي وممهتني الريع السياسي الفاسد و امتيازاته و منافعه و مكاسبه و هم سبب تردي الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية و الثقافية و غيرها لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور و إثقاله بترسانة سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية المخزنية التراجعية طيلة عقود طويلة خلت و هم سبب تأجج الحراكات الاحتجاجية الشعبية في جل أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور وغيرها من الإحتجاجات المطلبية العامة و الفئوية...
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6
8 - رضوان عبدالنبي الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:11
لم يعد التنافس للوصول الى المنصب شريفا في المغرب، فحتى المصوتون انفسهم يبيعون صوتهم بثمن بخس ويشتكون على ضعف الخدمات، بينما المترشح ينظر الى الكرسي والسلطة وكانها جنة الخلود ، الكل يتحمل المسؤولية. والبداية يجب ان تكون من صناديق الاقتراع. من لا قيم ولا اخلاق ولا مبادئ له بالاضافة الى مستوى تعليمي مناسب، لا حاجة لنا به. كفى من قتل اغتصاب هذا الوطن الى مالانهاية.
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8
9 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:16
العيب ليس فيه بل في من انتخبه ومن وضع قوانين تسمح لاشخاص مثله ان يذخلون البرلمان ويستفيدون من شهرية وتقاعد مريحان مثله والباقون الدين يفكرون في انفسهم بمستوى دراسي اقل او اكثر وهم الذين يقررون ويضعون قوانين لقهر المغربي وهم الدين لن يقررون اي قانون لتغيير الاوضاع لهده القبة لا هم ولا من هو فوقهم من وزراء وحتى ما فوق الوزراء لانها لعبة ترضي الجميع وتقهر المواطن. لكن، المواطن يستحق كل هذا لانه كما يقال: الشعوب تستحق من يحكمها.
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6
10 - سبب تافه الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:17
السبب الحقيقي الذي يعرفه جميع المغاربة بلا استثناء في عدم الزام البرلماني من توفره على شواهد عليا متخصصة في القانون و الاقتصاد هو المخزن الذي يريد أشخاصاً يُقال لهم رااااااا شيييييي
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3
11 - Med الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:25
الكاريكاتور الذي استهل به الموضوع غني عن التعليق،لدلالته الجلية والعميقة.فماذا ينتظر من ممثل الأمة القابع في غرفة البرلمان وهو منشغل باللعب بدل تحمل مسؤوليته والقيام بواجب المراقبة والتشريع...وبقية المهام المنوطة به كسلطة من سلط البلاد؟
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12 - aissam الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:26
برلمان الأمة أمي فلا نستغرب فهو لا يمثل الا الشعب
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13 - م عبدو الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 00:27
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
من المفروض أن يمثل البرلمان نخبة من السياسيين الذين يشرعون للشعب ويراقبون حكامه ويسهرون على ماله العام،إذن هؤلاء يجب أن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية والنزاهة والإحترام الكبير. وأقصد بالأخلاق حسن السلوك في الحياة العامة والخاصة، ومن ضمنها الإلتزام واحترام القوانين السارية على كل مضامين الحياة وخاصة إذا تعلق الأمر باجتياز الإمتحانات للحصول على الشواهد. فكيف يعقل أن نحارب الغش عند تلاميذنا ونحن نظبط أولى حالات الغش عند برلماني يفترض أن يكون هو مثال الإنظباط والنزاهة.
اي أخلاق هذه نعلم شبابنا التائه؟
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