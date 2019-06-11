24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1220:4322:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. كلام في الشرطة المواطنة (5.00)

  2. الجمارك تضيّق الخناق على ترويج البضائع الصينية المهربة في البيضاء (5.00)

  3. مؤلف جماعي يسبر أغوار الدبلوماسية الاقتصادية (5.00)

  4. رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية (5.00)

  5. مُحاولَةٌ لِلتّفكِير فِي "التّفكِير وَمَوانِعه"... (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يحتل الرتبة الثالثة في التأشيرات الفرنسية

المغرب يحتل الرتبة الثالثة في التأشيرات الفرنسية

المغرب يحتل الرتبة الثالثة في التأشيرات الفرنسية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 08:06

عكس ما صرح به جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسية السبت الماضي في الرباط، فإن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة ضمن الحاصلين على تأشيرات فرنسا وليس المرتبة الثانية.

وخلال ندوة صحافية عقدها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، صرح لودريان بأن المغاربة حصلوا على 400 ألف تأشيرة واحتلوا المرتبة الثانية بذلك؛ إلا أن أرقاما رسمية لوزارة الداخلية الفرنسية تقدم أرقاماً أخرى.

وبالرجوع إلى أرقام وزارة الداخلية الفرنسية المنشورة في 15 يناير الماضي، فإن الصينيين جاؤوا في المرتبة الأولى بـ875.994 تأشيرة، يليهم الروس بـ372.451 تأشيرة. أما المغاربة فقد احتلوا المرتبة الثالثة بـ334.016 متبوعين بالجزائريين بحوالي 297.104 تأشيرات، ثم الهنود بـ268.239 تأشيرة.

وبلغ مجموع التأشيرات التي منحتها فرنسا في العام الماضي حوالي 3,5 ملايين تأشيرة، بارتفاع بلغ 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.