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كُتّاب وآراء
المغرب يحتل الرتبة الثالثة في التأشيرات الفرنسية
عكس ما صرح به جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسية السبت الماضي في الرباط، فإن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة ضمن الحاصلين على تأشيرات فرنسا وليس المرتبة الثانية.
وخلال ندوة صحافية عقدها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، صرح لودريان بأن المغاربة حصلوا على 400 ألف تأشيرة واحتلوا المرتبة الثانية بذلك؛ إلا أن أرقاما رسمية لوزارة الداخلية الفرنسية تقدم أرقاماً أخرى.
وبالرجوع إلى أرقام وزارة الداخلية الفرنسية المنشورة في 15 يناير الماضي، فإن الصينيين جاؤوا في المرتبة الأولى بـ875.994 تأشيرة، يليهم الروس بـ372.451 تأشيرة. أما المغاربة فقد احتلوا المرتبة الثالثة بـ334.016 متبوعين بالجزائريين بحوالي 297.104 تأشيرات، ثم الهنود بـ268.239 تأشيرة.
وبلغ مجموع التأشيرات التي منحتها فرنسا في العام الماضي حوالي 3,5 ملايين تأشيرة، بارتفاع بلغ 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2017.