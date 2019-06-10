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كُتّاب وآراء
الغش في امتحانات أولى باكالوريا يوقف 49 شخصا
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني شروع الشرطة القضائية في البحث، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع 49 مرشحا، من بينهم ست فتيات وأربعة قاصرين، بعد ضبطهم متلبسين بالقيام بأعمال الغش في الامتحانات الجهوية الموحدة للسنة أولى باكالوريا، والتي تم إجراؤها بتاريخ 8 يونيو الجاري.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أنه جرى إيقاف 43 شخصا من المرشحين المضبوطين في حالة تلبس بالغش في الامتحانات؛ بينما تم توقيف الستة الباقين لارتكابهم أفعالا تدخل في إطار جرائم الحق العام.
عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضايا، يقول البلاغ، أسفرت عن ضبط 45 هاتفا محمولا، وخمس سماعات موصولة بأجهزة معلوماتية، وجهاز قارئ صوتي "أيبود"، يشتبه في استخدامها في أفعال الغش.
وتم الاحتفاظ بـ16 من هؤلاء المرشحين تحت تدبير الحراسة النظرية، وإيداع قاصر واحد تحت المراقبة؛ بينما سيتم تقديم باقي المرشحين في حالة سراح أو إحالة ملفاتهم على شكل معلومات قضائية على النيابات العامة المختصة ترابيا.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات التقنية، التي تقوم بها مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني إسهاما من مصالح الأمن الوطني في تحصين الامتحانات ضد مختلف أنواع الغش والتسريب، مكنت من تشخيص هويات 21 شخصا، يشتبه في فتحهم لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استخدامها في النشر التدليسي لمواد الاختبارات، وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيفهم وتقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.