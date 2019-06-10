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الرئيسية | مجتمع | ربط خطيب "المعصية" بمارتيل يجلب انتقادات حادة

ربط خطيب "المعصية" بمارتيل يجلب انتقادات حادة

ربط خطيب "المعصية" بمارتيل يجلب انتقادات حادة
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:35

أثار إدراج خطيب بمكناس لمدينتي مارتيل والحاجب كموقعي "معصيّة"، خلال خطبة ألقاها الجمعة الأخيرة، بأحد مساجد العاصمة الإسماعيلية، حفيظة ساكنة ونشطاء المدينتين، وخلق جدلا وسجالا واسعا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

ووجّه هشام بوعنان، رئيس الجماعة التّرابيّة لمارتيل والمحامي بهيئة المحامين بتطوان، في تدوينة على صفحته الرّسميّة بالفضاء الأزرق، انتقادا لاذعا إلى خطيب الجمعة، معتبرا ما تفوّه به تحاملا على المدينة وإساءة إلى سمعتها وتجنّيا على سكّانها، متسائلا: "هل انتهى الفقيه من هداية الوسط الأقرب إليه ليلتفت إلى أماكن بعيدة لا يعرف عنها شيئا؟".

واستغرب المسؤول المنتخب بالمدينة صدور هذا النّوع من أحكام القيمة السّلبيّة من قلب المساجد، متسائلا: "أيعقل أن نأتي للصلاة وينتهي بنا الأمر إلى سماع هذا النّوع القبيح من الأحكام الظّالمة والصّور النّمطيّة البالية؟ أليس تقديم النصح بأسلوب التّشهير والفضائح لا يصحّ بمنهاج الإسلام الحنيف حتّى إذا افترضنا صحّة تلك الوقائع؟"، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدّث ذاته أنّ ربط مارتيل والحاجب بـ"المعصيّة" هو إساءة "سمحت للنّاس برؤية تواضع مستواك الفقهيّ والأدبيّ للأسف" يضيف بوعنان، الّذي دحض هذا الافتراء، ونصح خطيب مكناس بتدارك نفسه، والمسارعة للاعتذار عن خطئه بدل السّعي إلى تبريره بسوء الفهم، داعيا إيّاه إلى العودة إلى حقيقة وظيفته "قبل أن تتكاثر أخطاؤك، فتصير المنابر سلاحا للجهلة يقتلون بها سمعة من يشاؤون"، يقول بوعنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - nomade الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:48
إذا كان قول الخطيب صحيحا، فهذا يدل على أن الجهل لا يزال منتشرا بين الخطباء. ومن واجب الدولة أن تتدخل عاجلا لإعادة تربية هؤلاء المتطفلين على شؤون الدين، أو أن تعلن عن استقالتها وتترك المساجد لكل من حفظ سورة قصيرة، وحديثا يخدم مصلحته ليفتي كما شاء. وسؤالي واضح: من الأكثر خطرا؟ أمثال هذا الشخص؟ أم أمثال المفكر أحمد عصيد؟؟؟؟!!!!
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6
2 - المنظق والعقل الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:50
الوصاية على الناس بالدين لا تسبب إلا مزيدا من التأخر
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3
3 - abdelkader الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:51
لاحول ولا قوة إلا بالله ، الإعتذار ضروري وفي أقرب الوقت
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3
4 - ام سلمى الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:53
كل مدينة فيها الصالح والطالح.لايجوز التعميم والتشهير بالناس
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9
5 - منير الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:56
مارتيل من شوه سمعتها غير سكان محسوبين على الداخل والاطلس جاءوا ليخلقوا لهم مواطئ قدم فلم يجدوا خيرا من الدعارة هذه المهنة الاقدم حتى من مهنة الواعظ ، ومذا عن مكناس ذات الرقم القياسي في عدد الحانات و المواخير وملاجئ المثليين . هل نتهم مدينة مكناس بأنها مدينة فساد وماذا عن تاريخ مكناس المجيد انضرب عنه صفحا
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1
6 - حمو ولد حمية الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:57
ياايها الامام المحترم هل المغرب باكمله لاتوجد فيه الا هاتين المدينتين اذا كنت صادقا فتكلم عن الفساد المالي الذي نخر البلاد عوض الفساد الجنسي لماذا لم تتطرق للفسادين بمكناس ونواحيها والله لم نعد نعرف خلف من نصلي صلاة مقبولة.اختلطت علينا الامور بسبب هؤلاء القوم
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4
7 - محمد الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:58
كلام الفقيه معقول. بارك الله فيه.
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-13
8 - مغربي الاثنين 10 يونيو 2019 - 16:58
من يحارب الفساد في هذا البلد سيعاقب اذن يجب عليك أيها الفقيه أن تعتذر وإلا وإلا .
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-6
9 - فيصل الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:00
لقد ذكر هذا الخطيب وفقه الله مدينتي مارتيل والحاجب ليس على سبيل الحصر فهناك مدن كثيرة فيها هذا النوع من الفساد
والخطيب لم يكذب بل الواقع يصدق هذا الكلام
وقول القائل بأنه ليس في الإسلام الرد على الخطأ علانية بل الواجب رد الخطأ العلني علانية ومن أخطأ سرا يناصح سرا
والمغرب لا يتجزأ فالفساد يضرنا سواء في مارتيل أو الحاجب أو سائر المدن والقرى المغربية
وأسأل الله عز وجل ان يصلحنا ويلصح بلادنا والمسؤولين علينا في هذه البلاد
وال
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-1
10 - حماد الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:02
مكان عليه الإشارة إلى مدينتين بعينهما بل كان عليه أن يقول عم الفساد في كل المدن عم الفساد في البر والبحر وإن بين نوع الفساد الذي يعنيه
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3
11 - hôtel alpha الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:03
ماقاله الخطيب هو إساءة للمدينتين بغض النظر عن ما يجري فيهما . لأنه ليس أصحاب المدينة كلهم ملامون وماتقولش ليا حوتا تخنز الشواري هذا تعبير ليس بمحله فالمدينتان مغربيتان كسائر المدن المغربية
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4
12 - عبدو الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:03
ما على الخطيب إلا يخصص كل خطبة جمعة لمدينة . وانتهى الأمر...والتشنج سيمة من لا شغل له بالمرة .
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0
13 - ستشهد أصابعي يوما بما كتبت الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:06
لا حول و لا قوة إلا بالله صار وعظ العباد ضربا من الجهل كلنا مغاربة و نعي تمام الوعي " الانحلال الأخلاقي العلني" الذي يشهده كل من داست قدماه مدينة مارتيل "خاصة" إذن فما المشكلة إن كان قلب هذا الخطيب قد تحسر للغفلة التي صمت آذان الناس و أعمت أبصارهم و بصيراتهم فإذا به يذكر و يحذر من هاته الفواحش فلعل ذلك يكون سببا في خروجنا من الظلمات إلى النور ثم لم لم ينتقد أحد من الحاضرين أو من شرح الله صدورهم لما يحب هذا الخطيب أم أن هذا البوعنان هو فقط من يفهم في الوعظ و الدين بل لأن الحقيقة دائما مرة و لن يستسيغها من كان هواه غير الله تعالى ! و أختم كلامي ب الله يهدي ما خلق !!!
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-4
14 - عبدو الفيلالي الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:06
هكذا حال جل أئمة المساجد يكفرون و يسبون المفكرين و المدن على هواهم و على ما يقرؤون في مواقع التواصل الاجتماعي . وهم لا يفهمون أن المغرب منفتح على كل الديانات.
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-2
15 - معلق الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:07
ما ذنب الخطيب إدا كانت الخطبة تأتي من وزارة الأوقاف
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-1
16 - واحي سليمان الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:08
هذا لا بد أن يكون سفيها يجب أن تتخذ في حقه إجرءات زجرية قانونية كالعزل مثلا، الاعتذار لا يكفي في حق كل من أراد سوءا أو فتنة بالأمة، تحية تقدير
و تضامن مع ناس الحاجب و مرتيل ولكل مناطق المغرب واحدة موحدة.
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17 - مراكشي امازيغي الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:10
قول الحقيقة شيء ليس بالسهل ويحتاج للشجاعة،قد تجلب عليك الكثير من العداوات والانتقادات وربما السجن،ولكن لا للتعميم فكل مكان لا يخلو من الفساد ورعاته ومن. الصالحين والتقاة واصحاب العفة.فلو ان هذا الخطيب طبل وقال "كولو العام زين كحال القطب العمومي الاعلامي" لما انتقده احد.والله اعلم.
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18 - Latif الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:11
انا متفق مع س بعنان
لان التعميم يعمي
ساكنة مرتيل اناس طيبون
اما الرذيلة فهي مخطي ت بلاد
و في مارتيل بالضبط ما يقوم بها و بينهم الا اناس مراض بالكبت ياتون اليه من الداخل.
مارتيل و محيطها حاليا اجمل و اهدء مدن المغرب بدون منازع
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