برلمانيون يتهمون "لوبي التبغ" بمنع الحكومة من محاربة التدخين

هسبريس - عبد الرحيم العسري

تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين كيوم تحسيسي، والذي يصادف 31 ماي من كل سنة، قال برلمانيون إن الحكومة فشلت في تطبيق قانون مكافحة التدخين الذي اعتمده المغرب منذ أكثر من 30 سنة.

وفي سؤال برلماني حول "إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية من التدخين والمخدرات"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أكد فريق حزب العدالة والتنمية أن الحكومة لم تستطع أن تطبق إلى يومنا هذا القانون رقم 15.91، الذي يمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

واعتبر نواب "البيجيدي" أن عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة التدخين يعزى إلى الضغوطات التي يقوم بها "لوبي التبغ"، وأشاروا إلى أن "سوق التبغ في المغرب بات مفتوحا بشكل غير مسبوق، ناهيك عن الدعاية والإشهار في الفضاءات العمومية".

وأضاف نواب العدالة والتنمية أن "جميع محلات البقالة تُغري مواطنين مغاربة بعلب تدخين تشبه علب العطور"، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية أمام وجود "لوبي مكون من خمس شركات يهيمن على السوق الوطنية".

وزير الصحة، أنس الدكالي، قال إن نسبة التدخين في المغرب في صفوف الرجال تبلغ 23 في المائة و2 في المائة في صفوف النساء، وزاد أن "نسبة التدخين شهدت تراجعا مهما بنسبة 32 في المائة مقارنة مع سنة 2000".

وحسب أرقام رسمية سابقة فإن نسبة التدخين بالمغرب تعتبر من أعلى النسب المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط. وتصل نسبة الأطفال المتمدرسين المدخنين المتراوحة أعمارهم بين 13 و15 سنة إلى 10 في المائة عند الذكور و7 في المائة عند الإناث.

وبالإضافة إلى عدم تطبيق القانون المحلي، لم يصادق المغرب على الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين، المصادق عليها من قبل 180 دولة، إذ يبقى من الدول القلائل التي لم تتخذ خطوة في هذا الصدد، رغم أن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابيا على مكافحة التدخين، والتقليص من آثاره السلبية على الصحة العامة من خلال تقوية الترسانة القانونية الخاصة بذلك.

ويرى عدد من المتتبعين أن عدم تشديد حكومة العثماني المراقبة على استهلاك التبغ راجع بالأساس إلى ملايين الدراهم التي يضخها هذا القطاع في ميزانية الدولة، إذ تدر الضريبة على التبغ المُصنع 10 مليارات درهم سنوياً، وهو رقم يعرف ارتفاعاً كل سنة، ما يعني تزايداً في استهلاك مختلف أنواع التبغ المروج في المغرب.