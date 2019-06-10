الداخلية تكشف عدد المسجلين في الخدمة العسكرية‎

هسبريس من الرباط

أعلن وزير الداخلية أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية بلغ ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 ٪.

وأورد وزير الداخلية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية يوم 7 يونيو 2019، أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الإثنين 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.

وأكدت الوزارة أنه أمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.