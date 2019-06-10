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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تكشف عدد المسجلين في الخدمة العسكرية‎

الداخلية تكشف عدد المسجلين في الخدمة العسكرية‎

الداخلية تكشف عدد المسجلين في الخدمة العسكرية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:03

أعلن وزير الداخلية أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية بلغ ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 ٪.

وأورد وزير الداخلية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية يوم 7 يونيو 2019، أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الإثنين 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.

وأكدت الوزارة أنه أمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هدى الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:50
نعم لخدمة الوطن ونتمنى الإسراع في تنفيذ هذا المشروع
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2
2 - simo الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:57
أين تلك الجمعيات التي كانت تنادي بإلغاء الخدمة العسكرية؟ فالوطن ليس بحاجة لهم. والحاضنة الشعبية كسائر الأمم تملك خزان هائل من المجندين. وتختلف أسباب التطوع من الهروب من البطالة أو ثقافة سائدة للتجنيد. المهم الرغبة موجودة والأسباب متعددة والهذف واحد.
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5
3 - ابو علي الاثنين 10 يونيو 2019 - 18:00
يجب تطبيق التجنيد على ابناء الوزاراء و البرلمانيين من الصغير حتى الكبير شأنه او مطبق على الطبقة الفقيرة فقط
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18
4 - لحسن الاثنين 10 يونيو 2019 - 18:01
اشك في صحة هذه الارقام..فهي مجرد مصيدة لإقناع الشباب بالتجنيد قصد تدجينهم وصرف وعيهم عن سؤال أين الثروة ... كما وقع في الريف و جرادة و زاكورة...
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-10
5 - ADAM الاثنين 10 يونيو 2019 - 18:36
رغم الحملة الشنيعة التي شنتها بعض قنوات الشفاعة و التفاهة و أيضا بعض الصفحات على مواقع ما يسمى بالتواصل الإجتماعي و نشرها اكاديب و إشاعات حول التجنيد و الخدمة العسكرية و محاولتهم إفشال هده العملية لكن الحمد الله خاب أملهم و عدد المتطوعين للخدمة تجاوز كل التوقعات و أتمنى التوفيق للجميع
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