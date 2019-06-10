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الرئيسية | مجتمع | التشويق يُشعل ملف "التحرش الجنسي" لأستاذ بطالبة في المحمدية

التشويق يُشعل ملف "التحرش الجنسي" لأستاذ بطالبة في المحمدية

التشويق يُشعل ملف "التحرش الجنسي" لأستاذ بطالبة في المحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:00

تحولت جلسة محاكمة الأستاذ الجامعي المتابع بتهمة التحرش بطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية إلى مشادات كلامية، كادت أن تصل إلى تشابك بالأيدي بين زوج المطالبة بالحق المدني الذي يشتغل محاميا بهيئة الدار البيضاء، والمحامي محمد حسين كروط، دفاع المتهم.

وفي وقت كان دفاع الأستاذ المتهم يقدم مرافعته لدحض التهم المنسوبة إليه، في الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، واستمرت لساعات، وهو يتحدث عن الشهادة الطبية التي أدلت بها المدعية، مشيرا إلى أن المتهم لا يمكنه تحمل أضرار نفسية قد تكون المشتكية تعيشها مع أبنائها بمنزلها، انتفض زوجها مطالبا بعدم إدخال الأبناء والأسرة في المرافعة.

وتدخل المحامي كروط، عضو هيئة دفاع المتهم، رافضا فرض الرقابة من طرف دفاع المطالبة بالحق المدني على مرافعة المحامين، قبل أن يدخل في نقاش حاد مع المحامي زوج الطالبة الجامعية التي تتابع دراستها في سلك الماستر.

وارتفعت حدة النقاش بين المحاميين، حتى تشابكا بالأيدي، وسط التهديد والوعيد بينهما، من قبيل: "شكون انت ماتقدش عليا..هذه زوجة زميل، والله تانخرج معاك فينما بغيتي، ريحتك عاطيا"، ليقرر القاضي رفع الجلسة ومغادرة القاعة إلى حين عودة الهدوء.

وتحدث المحامي كروط، خلال مرافعته، عن أنه "لم يمس بمبدأ الزمالة في هذا الملف"، مضيفا أنه تعرض رفقة محامين آخرين لاتهامات بالنظر إلى كونهم فضلوا الترافع عن الأستاذ الجامعي والدفاع عنه رغم وجود زميل لهم في المهنة في الطرف الآخر من القضية.

وشدد المحامي عن هيئة الرباط على أن للملف أطرافا غير ظاهرة كانت وراء خلق هذا الصراع، موردا: "لقد تحول الملف من نزاع إداري بالكلية إلى نزاع شخصي"، مردفا: "الملف غير قضائي، وقد سعيت جاهدا لحله وأقحمت نقيب الدار البيضاء لمعرفة القصد منه لكن دون جدوى".

وبعد أَن قال المحامي ذاته: "في حالة ما كان الحكم على الأستاذ فيه شفاء للصدور فاحكموا عليه، أما إن كان الحكم عليه فيه ظلم ومس بكرامته فلا يصح ذلك"، شدد على أنه سيلجأ إلى القضاء ضد وكيل الملك بالمحمدية بعدما قام بحفظ شكاية دون القيام بالبحث، مشيرا إلى أن النيابة العامة "لم تقم في هذا الملف بالبحث، إذ لم تجر مواجهة رغم وجود التصريحات المتناقضة".

وأسهب عضو هيئة الدفاع عن الأستاذ الجامعي في دحض الاتهام الموجه إلى موكله، إذ أشار إلى أن المطالبة بالحق المدني كانت يوم إدلائها بالشهادة الطبية بباب المحكمة، وأدلت بتصريحات لمواقع إخبارية، متسائلا: "كيف يكون لها عجز وهي تتحرك؟".

وشدد المحامي في مرافعته على أن الشهادة التي تقدمت بها شاهدة الإثبات "أكدت مجموعة من الوقائع التي تكذب التهم المنسوبة إلى الأستاذ، وتظهر أنها لم تكن موجودة بالحرم الجامعي عكس ادعائها معاينتها إمساك المشتكى به بالطالبة".

وتابع المتحدث نفسه بأن المفوض القضائي صرح للمحكمة بكون المطالبة بالحق المدني لَم تكن معها أي فتاة، كما أن الشاهدة "رجاء" صرحت بكونها بقيت رفقة المشتكية إلى غاية قدوم زوجها، وولجتا معا الكلية، "بمعنى أن شاهدة الواقعة المزعومة لم تكن موجودة أصلا؛ ناهيك عن كون مجموعة من الطلبة أكدوا أنها كانت وحيدة ولَم تكن الشاهدة رفقتها".

وبعد أن أكد المحامي أن المطالبة بالحق المدني لم تتحدث عن وجود رغبة جنسية من طرف الأستاذ المتهم، التمس من رئيس الهيئة القول ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مغربي الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:08
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل.
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5
2 - immad الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:15
تهمة التحرش اضحت من اسهل التهم التي يمكن تلفيقها للابرياء...عندما تقوم بواجبك ولاترضخ للضغوط ولا تتنازل ...فتهمة التحرش كافية للانتقام منك الغريب في الامر ان القانون ينظر الى المرأة عل انها ملاك طاهر ويستحيل تصور وقوع تحرش من المرأة اما الرجل فالاصل فيه انه فاسد ومتحرش شيطان!!!
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6
3 - حال جامعاتنا الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:17
هذا حال اغلب جامعاتنا اجيوا تشوف جامعة الحسن الاول بسطات فضائح بالجملة ولا من يحرك ساكنا لك الله ياتعليمنا
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5
4 - وضع كاميرات في الجامعة ضرورة الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:18
لتكون جامعات المغرب في مأمن من التحرشات الجنسية ومن الاتهامات بالتحرش أصبح ضروريا وضع كاميرات المراقبة خاصة وأن ثمنها منخفض حاليا في الأسواق المغربية وستظهر حقيقة الوقائع بكل وضوح
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4
5 - اش جاري الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:18
يارب نسألك اللطف لبلادنا فاين حرمة ووقر المحكمة سنوات الثمانينات كان مرتادي المحكمة في الجلسات كالاصنام لا يتحركون.
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6 - مومو الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:21
القضية فيها إن . أي رائحة تصفية الحسابات تفوح منها و الله و أعلم
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7 - الوطنية الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:22
الله ينصر الحق على الباطل لان كلمة تحرش أصبحت تستعمل في شتى المواقف من أجل الابتزاز وقد عشناها مع حراس عامين عندما يصرون على غياب التلميذة حتى تغطي الام على ابنتها خوفا من الاب تدعي الحرش بها
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2
8 - حسن الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:26
ماهذا التخربيق الذي صرنا نسمعه ونراه يجري في الجامعات والمعاهد العليا وبالثانويات ، هل لم يعد يجري في هذا القطاع إلا الإتهام بالتحرش من لدن المدرىسين اين العلم اين المعرفة أين البحوث المختبرية والتجارب الميدانية أين هي مواكبة الدول الرائدة ..ما هذه الخزعبلات ..والله لقد فقدنا البوصلة ! أي علاقة باتت تربط بين أطراف اامنظومة التعليمية ببلدنا.. دائما تحرش ..تحرش... التخربيق هذا..
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9 - محايد الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:26
لماذا كل هدا العراك والحرب الباردة.الحل سهل جدا الى جميع الأطراف والمسألة سهلة الحل.اذا كان هناك دليل فهو سيد البرهان.
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10 - برحيلة الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:30
الماستر والمافضح والتسجيل في الدكتوراه في ٥٠% من الحالات بكل موضوعية ونزاهة وتجرد يعتمد على القواعد الثلاث:
_ النفوذ ٠
_ النقود .
_ النهود .
مع احترامي للاساتذة الجامعيين الشرفاء، الذين يحترمون أنفسهم ويستحضرون ضمائرهم ويتحرون مبدأ تكافؤ الفرص.
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7
11 - mmm الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:35
قف للمعلم كاد المعلم ان يكون رسولا ....
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12 - استاذ الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:37
أغلب الجامعات تعرف ظاهرة الجنس مقابل النقاط لذلك نجد أغلب الطالبات يذهبن للجامعة كأنهن ذاهبات لعرس أو حفل...ملابس فاضحة وماكياج وزينة
وكل هذا لإثارة انتباه الاستاّذ والحصول على مواعيد غرامية تنتهي بنجاح المعنيات بالأمر بكل سهولة..وهناك من حصلت على الماستر والدكتوراه فقط بهذه الطريقة
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13 - الله مع الحق الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:38
ان ثبت فعلا التحرش يجب انزال أشد العقوبة لأن الأساتذة مؤتمنون على الطالبات وان كان مجرد اتهام باطل فلا يجوز ظلم الأستاذ. والله مع الحق
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14 - مواطن الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:38
يجب ضرب يد من حديد هاي هدا الاءستاد ليكون عبرا
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15 - جاد الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:42
استعمار اخرجنا من عصبية القبيلة فسقطنا في عصبية المهن المحامي ينصر اخوه المحامي حتى لو كان ظلما نتمنى ان ندخل في الحضارة باحترام القانون وتطبيقه على جميع
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16 - اوطاط الحاج الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:45
تحولت فضاءات البحث العلمي الى اماكن فاقدة لحرمتها بوجود بعض ما يسمى بالإساتدة الدين اساءوا بشكل خطير لدور الاستاد الجامعي كاحد الحلقات الأساسية في عملية البحث العلمي.اه‍
انها الحقيقة التي ربما عاشتها طالبات عفيفات واخريات مساهمات وشريكات.لكن رغم وجود حتالة من هدا الطرف أو داك يظل الامل قائما مع بعض النوادر من اساتدتنا المحترمين وطالبتنا المحترمات
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17 - حمو موليير الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:46
التنقيط مقابل الجنس و ليس المردودية هو الدي يعتمد عليه بعض منعدمي الضمير في التعليم بمغربنا الحبيب فتجد استاد في الثانوي ينافس التلاميد على استمالة الفتيات. فكيف إدا سيكون قدوة للجيل الدي يربى على يديه فتحية إجلال إلى كل تلميدة أو طالبة تحدت هدا النوع من المدرسين المراهقين المكبوتين إن ثبت فعلهم حتى وبدون شهود. هده الممارسات كنا نلاحظها حتى في التمانينيات من القرن 20 لكن ليس بهده الحدة كما اليوم. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لاستاذ غير سوي أن يؤتمن على بنات للناس حتى جاءت المبادرة منهن، ؟ ؟ ؟ وكيف يكون في مستوى مطالبته بالحقوق وهو يخرق حق المرأة في العفة والطهارة؟ ،
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18 - متتبع الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:47
ثبت للجميع أن زوج المشتكية ارتكب خطأ جسيما ففي الوقت الذي ادلى بشهادة طبية امام المحكمة الزجرية اليوم لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي يمثل فيها العميد المقال حضر إلى جانب زوجته بالمحمدية
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19 - طالب باحث الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:53
المرجو الإسراع في صرف منح الدكتوراه للسنة الأولى
السنة الجامعية انتهت.... 10/06/2019.....

----------------هسبريس منبر من لا منبر له ^_^ ---------------
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