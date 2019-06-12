مراكز بمؤسسات سجنية تستضيف امتحان الباكالوريا

هسبريس من الرباط

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها خصصت 15 مركزا بالمؤسسات السجنية لاستضافة الامتحان الوطني للبكالوريا برسم دورة يونيو 2019.

وقد بلغ عدد المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية، وفق بلاغ صادر عن المندوبية، ما مجموعه 917 نزيلة ونزيلا، اجتاز منهم الامتحان بصفة فعلية 779 مترشحة ومترشحا؛ "من بينهم 17 مترشحا في حالة سراح بعد الإفراج عنهم، وذلك في إطار التسهيلات القانونية التي تقدمها المندوبية العامة لتمكين المفرج عنهم من استكمال مسارهم التعليمي".

وأضاف البلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين توزّع حسب المسالك الدراسية "بين %35.55 بمسلك العلوم الإنسانية، و%33.81 بمسلك الآداب، و%10.91 بمسلك العلوم الشرعية، و%10.69 بمسلك علوم الحياة والأرض، و%3.38 بمسلك العلوم الاقتصادية، و%2.94 بمسلك العلوم الفيزيائية، و%2.73 بمسالك العلوم الرياضية واللغة العربية والبكالوريا المهنية والعلوم التكنولوجية".

يُذكر أن إجراء هذه الامتحانات بالمؤسسات السجنية "يتم بإشراف وتنسيق مع أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التعاون القائم بين هذه الوزارة والمندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء"، وفق المصدر ذاته.