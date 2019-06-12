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نصائح لتلاميذ امتحان "الباكْ" .. التهويل مرفوض والتركيز مطلوب

نصائح لتلاميذ امتحان "الباكْ" .. التهويل مرفوض والتركيز مطلوب
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:00

يقبل التلاميذ على اجتياز امتحانات الباكالوريا، طيلة ثلاثة أيام بمختلف ربوع المملكة، وهي الامتحانات التي تحتاج إلى استعدادات نفسية وذهنية وجسدية.

وفي هذا الصدد تؤكد فرح أشباب، الباحثة في سلك الدكتوراه، على ضرورة التخلص من كل عناصر الخوف والقلق.

أشباب، الطالبة في مجال علم النفس، تؤكد ضمن حديث مع هسبريس أن الوقت ليلة الامتحانات يجب أن يخصص للراحة وليس القلق والخوف، وتقول: "الوقت المتبقي هو للتركيز وقراءة الأسئلة بتمعن والإجابة بترو، فالخوف يجب أن يزول".

وتواصل الباحثة ذاتها: "في مجتمعنا نقوم بتهويل امتحانات الباكالوريا، نعتبرها أمرا صعبا لا ينجح فيه إلا المتفوقون، في حين أن هذا الامتحان مجرد مرحلة صغيرة من المراحل التي تمر في الحياة".

وتشدد أشباب على ضرورة التركيز ومحاولة التأمل والتنفس بشكل جيد ليلة الامتحان، مؤكدة على أهمية التنفس في نقل الأوكسجين إلى الدماغ، وبالتالي التفكير بطريقة جيدة؛ ناهيك عن ضرورة تحفيز النفس بكل ما هو إيجابي.

وتقول المتحدثة ذاتها: "يجب التفكير في أن الباكالوريا مجرد شهادة ستمكن من الوصول إلى التخصص الذي يريد الشخص متابعته إن هو قام بالمجهود اللازم، وحاول أن يتغلب على الخوف الذي يؤدي إلى قلة التركيز وضياع المعلومات".

وتؤكد المتحدثة أن على الطالب ليلة الامتحان أن ينام جيدا ويرتاح، وأن يكون قبل وقت الامتحان بالمدرسة؛ ناهيك عن ضرورة عدم تناول طعام يمكن أن يسبب أي أعراض جانبية، من قبيل الدهنيات التي تؤثر على الدماغ، أو الأكل خارج المنزل، مشددة على وجوب شرب الماء بكثرة وتناول الفواكه، وأيضا الفواكه الجافة والسكريات النافعة التي تساهم في تحفيز الدماغ على الاشتغال بشكل جيد.

وتنبه الباحثة إلى أنه عند الخروج من الامتحان يجب عدم سؤال باقي التلاميذ عن الأجوبة التي اعتمدوها، وعدم مناقشتها، من أجل الحصول على مستوى عال من التركيز والهدوء والطمأنينة.

وتوجه أشباب نصائحها للآباء كذلك قائلة: "عليهم عدم تعريض الأبناء لضغط كبير، والأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بأشخاص سنهم صغير، غير ناضجين نفسيا، وتكفيهم ضغوط الامتحان والمجتمع؛ وبالتالي يجب التعامل معهم بطيبة".

وتردف: "ليس الأهم النجاح بمعدل عال، بل الأمر مرتبط بما يستطيع التلميذ القيام به بعد امتحان الباكالوريا؛ فهناك أناس استطاعوا النجاح بمعدلات مرتفعة لكن مسارهم بعد ذلك كان عاديا، وآخرون نجحوا بمعدلات مقبولة واستطاعوا تحقيق نجاح أكبر. العزيمة والإرادة والطموح أهم بشكل كبير من الباكالوريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - yass الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:21
الباكالوريا شهادة نفسية ليست الا...على أي بالتوفيق للجميع
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3
2 - amir noureddine الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:27
مقال جيد يستحق التنويه.ونشكرالباحثة على هده المعلومات القيمة.في ايطارنصائح تربوية ودعم نفسي للممتحنين والممتحنات للباكالوريا.ولك منا الف تحية و لجريدتنا هيسبريس
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1
3 - مومو الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:46
اتفق مع ما قالته الدكتورة،وهذا أمر يدفعنا إلى طرح سؤال أساسي وجوهري،إلى أي حد نتربى على الثقة بالنفس في مؤسسات التنشئة الاجتماعية؟؟وهذا امر تتقاسمه الاسرة والمدرسة والشارع ومختلف الفاعلين في مؤسسات التنشاة الاجتماعية كيف نقارب ثنائية الفشل والنجاح؟في ظل تربية يطغى عليها عنصر المقارنة بالاخرين ورفض كلي للفشل فنحن نحب النجاح وبجميع السبل وعندما يتعلق الأمر بالفشل يوازي الرفض والعقاب في غياب تام لأي تحليل،هذا يعكس التربية المعطوبة التي يخضع لها الفرد العربي عامة والفرد المغربي على وجه التحديد،تربيتنا لا تعطي آليات وميكانيزمات التحليل وإعادة التركيب من اجل فهم الأشياء بشكل موضوعي
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2
4 - Silver الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:52
الباحثة تتحدث عن ما بنبغي عليه أن يكون عليه التلميذ المثالي، أما الواقع فعالم اخر، فلا يوجد الا الغش ، الكل يغش و يسعى بكل الوسائل للغش، و بسبب وسائل التوصل الاجتماعي تبدو الوزارة الفشل التربوي عاجزة و تائهة أمام رغبة التلاميذ للنجاج بكل الوسائل الممكنة.
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