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الرئيسية | مجتمع | أزمة طلبة الطب تدفع "الاستقلال" إلى انتقاد الحكومة

أزمة طلبة الطب تدفع "الاستقلال" إلى انتقاد الحكومة

أزمة طلبة الطب تدفع "الاستقلال" إلى انتقاد الحكومة
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 13 يونيو 2019 - 08:23

وجهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال انتقادات واسعة لحكومة سعد الدين العثماني بخصوص طريقة تفاعلها مع بعض القضايا المجتمعية، وعلى رأسها ملف طلبة كليات الطب والصيدلة الذين قرروا مقاطعة الامتحانات.

وأكدت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها، أن الأداء الحكومي "يتميز بالارتجالية في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الإستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من مشاكل".

وعبر حزب الاستقلال في هذا الصدد عن "استهجانه طريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة"، مؤكدا أنها "لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية، ما أدى إلى تعميق الأزمة ومقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا".

وطالبت اللجنة في اجتماعها الأخير الحكومة بـ"فتح حوار جدي ومسؤول"، داعية جميع الأطراف إلى "التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية".

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