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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يوقف ثلاثة أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب

أمزازي يوقف ثلاثة أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب

أمزازي يوقف ثلاثة أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:40

في قرار مفاجئ، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي.

وتوصّل الأساتذة الثلاثة، وهم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بقرارات توقيفهم عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.

وعللت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، حسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها، بينما قال أحد الأساتذة المعنيين إنّ التوقيف كان بسبب تضامنهم مع الطلبة.

أحمد بالحوس كتب في "تدوينة" في صفحته على "فيسبوك" أنّ توقيفه رفقة زميليه الآخرين كان بـ"تهمة الدفاع عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب العمومية وعن الصحة العمومية"، واعدا بتقديم "كل التفاصيل والكواليس" حول هذه الواقعة.

واستندت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في قرار توقيفها للأساتذة الثلاثة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ سيتم عرض ملفاتهم على المجالس التأديبية للبتّ في قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.

وانهال سيْل من الغضب على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من طرف طلبة كليات الطلب والصيدلة وطب الأسنان، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأساتذة الثلاثة الموقوفين، وذهب بعضهم إلى التلويح بعدم العودة إلى استئناف الدراسة حتى لو استجيب لجميع مطالبهم إلا بسحب قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة.

وكان أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء قرروا عدم الذهاب إلى الكلية لمراقبة الامتحانات التي انطلقت يوم 10 يونيو، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - Mohammed الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:42
هذا التهريج !
Comment voulez vous que les marocains aient encore confiance dans le système de santé de bout en bout !!!
Wlina f blad drari
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4
2 - سعيد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:43
الحق حق والقانون قانون فليس لهم الحق في التأجيل وفرض ما يؤمنون به على الجميع عناك مسالك أخرى قانونية أما العبث فهدا غير مقبول خلاف الطلبة لهم الحق في التعبير بطريقة حضرية فيجب ان يكون درس للأساسذة اللذي لا يحلو لهم الاضراب الا في وقت الدراسة فآيضربو في فصل الصيف اذا كانو جادين. ولكن فصل الصيف فصل الراحة والاستجمام والتمتع بمال الاجرة وعطلة طويلة الامد. وهنا أستثني رجال التعليم اللذين لا تتعدي اجرتهم 4000درهم
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-13
3 - souad الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:44
دوما نبحث عن كبش فداء لم يقدر على الطلبة قال لماذا لا الجا الى سياسة الترهيب متناسيا بان الزمن تغير وان هذه الاساليب عفى عنها الزمن
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1
4 - anouar الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:44
تحية للاساتذة ، صراحة ترفع لهم القبعة، كلمة الحق اصبعت صعبة في بلادنا للاسف
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6
5 - باعروب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . عوض ان تبحث الوزارة عن حل للمشكل القاءم تزيد في الطين بلة.
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3
6 - عادل الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:46
حرب اهلية هادي بين المغاربة و المستعمر (الحكومة) مافهمت والو
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4
7 - صاحب ضمير الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:47
انه قمة الشطط والتسرع ذلك ان السيد الوزير يتخذ القرارات السهلة والتي لا تحل المشكل بل تعقده ودون مراعاة العواقب ....وهنا اسائله ماذا انتم فاعلون اذا تضامن باقي الاساتذة مع الاساتذة الموقوفين وقاطعوا التدريس والامتحانات هم بدورهم ...
ارجوا ان يقال هذا الوزير اليوم قبل الغد لانعدام كفائته . وفي الاخير كيف يعقل ان يتم وقف الاجرة ومنح التعويضات العائلية ... انها قمة الهبل.
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4
8 - زكي عنب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:48
الذي يجهله المواطن المغربي العادي هو أن كل ما يحدث هو فقط تصفية حسابات ضيقة بين الأحزاب والحكومة .. الأحزاب مصرة على تخريب الوطن .. همها الوحيد هو أن تقوض اي عمل للحكومة الحالية كي تنجح هي في الانتخابات المقبلة .. والوطن إلى الجحيم .. سنقول للمرة الالف لن يزدهر المغرب في ظل هذا العدد الهائل من الأحزاب السياسية .. نحتاج إلى 4 أو 5 أحزاب على أكبر تقدير .. حينها تأكدوا ان المغرب سيىرسم طريق النجاح بملامح واضحة .. في الختام ان الوزير امزازي لبس له اي ذنب أو خطأ فيما يحدث .. بل عليه أن يكون صارما أكثر في هذه الإضرابات التي تمس المواطنين والوطن .. واسال بكثير من الدهشة : ما دخل آباء و اولياء طلبة الطب حتى يضربوا مع أبنائهم !!!؟؟؟ .. نرجو صرامة اكثر فالحكومة معها حق ، ولا حق لطلبة الطب والصيدلة في ظل هذا التعنت ، وكذلك اشباه الاساتذة للمتغاقدين المتقاعسين .. شكرا هسبريس
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-1
9 - مراقب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:49
لم أر وزارة تنكل لموظفيها متل هده الوزارة الغير تربوية والغير وطنية
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10 - Karim الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:49
تحية عالية لكل استاذ وكل طالب رافض للظلم
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4
11 - طالب طب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:49
بعيدا عن السياسة و الخوصصة و النضال ، كلمة حق اقولها و الله علي شهيد ، هذا ليس بطبييب عام ( bac+7 ) او متخصص ( bac + 13) فقط ، بل هذا استاذ جامعي في الطب عندو دكتورة حقيقية و جامعية في الطب و هو استاذ باحث ( bac+ 19) اي انه زايد على الطباء العادين باطروحة دكتورة وحداخرا و ابحاث اخرى و طبييب عندو كفائة عالية ، الدولة كتقول عندها خصاص في الأطباء العامون و المتخصصون و مشات كتطرد الاساتذة هههههه الاستاذ امال سعيد الله اعمرها دار و الوزارة راها حرمات مراكش من خدمات ديالو ، من سيعالج امراض الجلد حاليا ، الناس لي متبعين معاه و عندهوم سرطان الجلد في هاي مشيو ؟ واش هاد الوزارة كتطرد لي بغات وخا اكبر واحد هات جي فيه الدقا هو المريض ، وا دابا المغاربة سيرو الكلينيك حطوهم صحاح حتاش الدولة دايرة خدمتها ، الطبييب يعوض ولكن استاذ باحث في الطب ؟ اقسم بالله العلي العظيم ان الدولة لم تطرح هذا السؤال : ان طردت هذا الاستاذ فماذا سأفعل للمرضى لي متبعين معاه و الساكنة لي محتاجة للاطباء في مراكش ؟ هذا يدل ان اخر همها هو انتم
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5
12 - باغي نعرف الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:50
نحن المغاربة محرومون من أي شيء .. لا مجانية في التعليم في الصحة في ...كل شيء أصبح خصوصي .. صاحب ((( الشكارة )))) هو المسير والمتحكم في المغاربة يفعل ما يحلو له ولا ناهي... إذن لا نلوم أحدا من الأساتذة أو ألأطباء أو المهندسين أو المخترعين أو.. إن هاجروا إلى دول أخرى تعطيهم قيمة ولا تقمعهم لك الله يا مغرب
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4
13 - شرف الدين فرنسا الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:51
مازال خاسكوم سنوات ضوئية باش توصلو الديموقراطية و العدل
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5
14 - ليلى الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:52
نتمناو جلالة الملك يدخل و يحل هاد المشكل .. هاد شي عيب
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2
15 - الصراحة الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:52
الله اهديك ياوزير عوض البحث عن الحلول أقدمت على هذا الاجراء الغير المنطقي وربما سيجر الاحتقان بين طلبة كلية والاساتذة من الجهة والوزارة من جهة اخرى الضروف الحالية التي يعيشها طالب كلية الطب غينية عن هذا الاجراء على السلطات العليا التدخل في هذا الامر
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2
16 - العز سي امزازي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:53
الحمد لله النصر و العز لسي امزازي اصلاح التعليم و الحزم و نتمنى مستقبلا الحزم و الطرد في تعليم العادي الابتدائي و ثانوي لكثيرين من اشباه المدرسين لا اساتذة لان استاذ تقال ل استاذ الجامعة فقط الا في المغرب حتى خربج لافاك الدي يشتغل في الاعدادي يقال له استاذ ههه لا يهمك ديسك لايك و الله الشعب معكم
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-5
17 - طالب طب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:53
اظن ان الدولة وصلت لمرحلة كل اسلحتها استنفذت فلم يتبقى لها سوى الاقالات و التهديدات..رجعت بنا قرونا الى الوراء فهذا مصير كل من وقف ضد لوبيات المال و الفساد غي هاته البلاد الذي ماضيها افضل بحاضرها و مستقبلها
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18 - الحر الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:53
انا اظن بانها ستكون بداية التصعيد!ايعقل منذ ثلاثة اشهر من الاحتجاجات ولن يتوصلوا الى حلول !!!!!!!!
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19 - Zamu الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:54
الوزير الوصي عجز عن حل المشكل الجوهري بكل شجاعة و مسؤولية، فوجد الحل في توقيف الاساتذة الاشاوس.وهذه هي العقلية الانتقامية. مرة اخرى ثحية اجلال للطلبة و لالساتذة الذين مرغوا أنف هذا الوزير تلمتعجرف
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20 - ثلاتة وزراء الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:54
كان بالأحرى أن يقال ثلاتة وزراء. رئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير الصخة.لعدم قدرتهم حل مشكل طلبة الطب.
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21 - ولد الشعب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:55
وما المشكل في تضان الاساتدة التلات،ما جريمتهم،لاحول ولا قوة الا بالله العضيم.السنا في دولة ديموقراطية...حسبي الله ونعم الوكيل...
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22 - ملاحظ الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:55
إلا كلية الطب فمن العار أن يمتحن الطلبة قبل استكمال برنامج الدراسة. هل يعقل التلاعب بصحة الناس ؟ كيف لطبيب أن يكون طبيبا وهو لم يتمم محتويات الدراسة؟ رجل ذهب إلى مستشفى وهو متعب فقال له طبيب لا شيئ يعاني منه وبعد أيام انفجرت المرارة في بطنه. إذا كان أساتذة الطب يرفضون الإمتحان فهم شرفاء ووزارة التعليم العالي أبانت حقا عن وطنيتها !!!! وعن انشغالها بجودة تكوين طبيب المستقبل !!!!!
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23 - Ahmed الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:56
اذا هذه الفوضى مءطرة وليست عفوية اننها السياسة عن طريق التلاميذ الطب انها السيبة كل يفعل ما يريد لم يبق هناك فرق بين التلميذ والاستاذ اذن لماذا ينفع الدستور البرلمان الحكومة العدالة سنلتجء الى قانونالغاب والفوضى لنزع كل ما لا يحق علينا باراكا من هذا الشي راه الوزير عنده الحق ما اظلم حد خاص اتخاذ اجراءات اكثر صرامة جتى واحد ما ظروري
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24 - وكواك الحق الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:58
عوض أن يتوقف أمزاري و الدكالي نرى توقيف الأساتذة النبلاء
إنا لله و إنا إليه راجعون
إلى أين تسير البلاد
يوم حداد في تاريخ الطب و الجامعة العمومية
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25 - باااااااعْ الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:59
لقد وصلت حقوق الإنسان إلى أقصى حد من التردي والتدني؛ يجب محاسبة ومعاقبة أصحاب هذه القرارات الكارثية ومعينيهم في مناصب المسؤولية.
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26 - khalid الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:59
سيد الوزير ، لقد انضاف مطلب اخر إلى لائحة المطالب لطلبة كليات الطب والصيدلة وهو'' سحب قرار توقيف الأساتذة '' .
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27 - مغربي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:00
اذا كان امزازي لا يؤمن بتكافئ الفرص بين طلاب القطاع الخاص والعمومي فكيف له ان يفصل بعدالة في المشكل كوزير للتعليم. في منظوري يجب الرجوع الى المدارس العليا العمومية في الطب والهندسة والتخلى عن خوصصة هذين المجالين لأن المستفيدون هم اصحاب المال.
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28 - bonjour les problèmes. الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:00
ces professeurs aiment bien les espaces étroits. la loi de la mécanique va plutôt commencer.
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-2
29 - الملاحظ الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:01
ٱولا و قبل التعليق: هل من حق الوزارة توقيف الاجرة قبل عرض المعنيين بالأمر على المجلس التٱديبي؟؟؟؟؟ هل هذا قانوني؟؟؟ لمزيد من التوضيح ،ٱرجو ٱن يتدخل من هو مطلع على القوانين حتى نستفيد.
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30 - اجمل بلاد العالم الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:03
سواءا اتفقنا او اعترضنا مع الطلبة.. الا ان هذا الاجراء يظهر جليا مدا القمع الذي اصبحنا نعيشه.. وما تفعله الدولة لن يزيد الا فتيل الاحتجاجات في قطاعي الصحة و التعليم.. رجال الاعمال المغاربة انتبهوا في السنوات الاخيرة للمداخيل الكبيرة الممكنة من هذان القطاعان لهاذا نرى هذا العدد الهائل من المدارس الخاصة و ايضا كليات الطب الخاصة و المستشفيات الخاصة.. بالمقابل تدهور القطاع العمومي من خلال التعاقد مع الالاف من الاساتذة الغير المكونين للتعليم و التربية.. وايضا عدم الاكتراث لمشاكل الصحة من ضعف الاجور و غياب المعدات و ايضا غض البصر عن الفساد من صفقات ادوية منتهية الصلاحية او باضعاف ثمنها مقابل عمولات و اجهزة مهترءة..
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31 - متضامن و محب للأطباء الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:03
تضامن أساتذة شرفاء مع طلبتهم الذين لديهم مطالب منطقية لذى وجب على جميع طلبة الطب و ااصيدلة التضامن معهم؛ بل و على كل اساتذة كاية ااطب التضامن مع الأساتذة الشجعان ولشرفاء و الموقوفين ظلما
كلهذه المشاكل بسبب قرارات حمقاء من طرف الوزارة الوصية التي تتعامل مع اطباء المستقبل بكل تعنث و كبرياء رغم مطالبهم المشروعة
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32 - Dr . Bennouna الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:04
Comme ancien etudiant en médecine je suis fière de quitter ce maroc de merde et. J invite les étudiants en médecine a lire une autre langue et faire une spécialité a l etranger en allmegane peut etre ici ça n en fait qu empirer au profit de personne qui se cache derrière la fac privée et leurs chiens en ministère qui les défendent et ça dans tous les domaines ce maroc est pourrie
Hertzlich willkommen
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33 - solano الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:06
استمروا في ضرب الصحة والتعليم وسنتقدم ان الله
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34 - الوقاية خير من العلاج الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:07
بفضل الكليات الخاصة سيكثر الاطباء وتنخفض الاثمان وسيطر الاطباء للاشتغال حتى في البوادي والجبال وسيتوقف الاحتكار والنهب,كما يجب الاستمرار في التعاقد مع اطباء افارقة وصينيين فقد ابانو عن مستوى عالي في المراكز التي رفض اطباء الفشوش الاشتغال بها
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35 - بنعبدالسلام الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:11
يبدو أن المغرب سائر في طريقه نحو الهاوية.على امزازي أن "يوقف"الشعب المغربي برمته،لأن هذا الشعب بكامله متضامن مع طلبة الطب لا لشيء إلا لأن مطالب الطلبة مشروعة وقرارات الوزارة بحقهم جائرة. يبدو أن الأمور في قطاع التعليم بدأت تخرج عن السيطرة ووزير التعليم بدأ يخبط خبط عشواء فاقدا البوصلة.وعلى من يهمهم أمر هذا الوطن وشعبه أن يأخذوا بزمام الأمور وأن لا يتركوا مثل هذا الوزير يعيث فسادا في قطاع حيوي ، تتعلق به آمال المغاربة قاطبة، ومستقبل الوطن بأكمله. وعلى المسؤولين أن يقطعوا مع سياسة"كْلْمْتِي ماَ طِّيحْ لَّرْض" في معاملتهم مع متطلبات الشعب المغربي عامة ، وطلبة وأساتدة الطب بصفة خاصة. إن الشعب المغربي في حاجة ماسة الى انفراج اجتماعي عاجل ، والقطع مع التعنت والعمل ضد مصالح الشعب ومتطلباته.
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36 - مواطن الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:12
وجب على كل الأساتذة التضامن مع زملائهم و الإعلان عن إضراب مفتوح.
أمزازي تسطا واقيلا
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37 - هم...... هم الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:13
لقد أعلنها الحسن الثاني في الثمانينات من القرن الماضي، أن الأساتذة هم سبب كل بلاء ، فأشار رحمه الله ببنانه أنهم مصدر التحريض على الاضرابات و الغيابات ، فكان الضرب بيد من حديد ضد المتهورين ، تحية تقدير للسيد أمزازي ، الآن الآن سيحترمونك و سيعملون أنك ممثل للشعب بحق.
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38 - وطني الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:18
سي امزازي بقاو ليه الاساتدة الجامعيين باش إكمل الباهية
لما هدا التعنت؟؟ يجب فتح النقاش و الحوارات المتواصلة لإخراج الطاع من الازمة لا للإنتقام لان الاساتدة اكيد سيتضامنون مع زملائهم و هدا ما يلوح في الافق
سي امزازي بزززاف عليه المنصب لم يقدر على معالجة مشاكل القطاع ديالو و يلتجأ الى الانتقامات ليزيد الطين بلة
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39 - عبد الله الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:20
لك الله يا وطني فأمام تصرفات رعناء لمخلوقات ضعيفة لا تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لأنها وصلت المناصب التي تشغلها وهي تعي أنها لاتستحقها ولا تقوى عليها...يؤكد ذاك مثل هاته الردود أفعال الدالة على ضعف خطير يتطلب تدخل عاجلا تجنيبا لوطننا الحبيب من انزلاقات يصعب التحكم فيها.....
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40 - خالد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:23
كلنا متضامنين مع وزارة الصحة، و من يريد المشاكل سيكون هذا مصيره.
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41 - متتبع من الميدان الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:24
لا علاقة للتوقيف مع الاحتجاجات الطلابية بل إجراء تأديبي جراء إخلال بالعمل ولا سيما العمل في المصحات الخاصة بصفة دائمة .
و دابا هؤلاء الاساتدة سمحوا في المرضى وسمحوا في الطلبة و عاطيانها غير المزاولة الغير القانونية لمهنة الطب و غاد يجي كلشي يركب على الموجة و يقوليك حيت ساندوا الطلبة . أ سا ندوا المداخيل المالية ديالهم شمن طلبة الله يهديكم.
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42 - بلال الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:24
قطاعي التربية والتكوين بالإضافة إلى الصحة يعيشان على وقع حصار خانق.. تهدر ترعف
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43 - non et niet الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:25
c'est un scandale,c'est un non sens,non à cette action injuste
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44 - مغربي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:26
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن ثبت لي أن أنجح إضراب في المغرب هو إضراب طلبة الطب فشكرااا لهم.
وأتمنى أن يتضامن الشعب بأكمله معهم أو سيأتي علينا يوم ونقول *يا ليتني أكلت يوم أكل الثور الأبيض*.
ربي أنصر المواطن على كل مسؤول فكل ممسؤولين فاسدون.
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45 - Toufik الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:26
بلادنا ولات تخلع. الديموقراطية و حرية الرأي مجرد شعارات ترفرف ليراها العالم في حين أن الحقيقة المرة لبلدنا تؤكد غير ذلك. يلا هضرت على الحق غي وجد راسك لعقاب. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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46 - الشطط في استعمال السلطة الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:27
مرة أخرى الوزير أمزازي يعبر عن الفشل الذريع في تسيير هذا القطاع الحساس فهو بهذه القرارات إنما يصب الزيت على النار التي سوف تحرقه.
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47 - faouzi الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:28
الكل يريد أن يركب الموجة . و الموظفون خنجر في خاصرة الدولة ينهبون المال السائب بلا حسيب و لار قيب. يحرضون الطلبة ليتفرغوا لأغراضهم الشخصية. تبا للوظيفة العمومية و ما يأتي منها. إنها بلاد السلب و النهب و الابتزاز و الجشع. الكل يريد الصيد في الماء العكر.
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48 - غريب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:28
بهذا القرار الغريب،فإنهم يستفزون اكثر الطلبة والأساتذة،فبدل حل هذه الأزمة بذكاء وحكمة وتواضع فإنهم يصبون الزيت في النار. في رأيي الشخصي انه يجب الجلوس على طاولة الحوار في اقرب وقت ممكن لكي لا تتطور الأزمة.
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49 - ب________ا زززز الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:30
باز لهذه الدولة مع هؤلاء الناس وامثالهم.
ولو مرة وفي جميع الاحتجاجات يراد لي دراع الدولة بالتضامن ولو بالباطل وذلك بالقول اننا ندافع عن المواطنين وعن الصحة وعن ...وعن....
هذه اسطوانة مشروخة سئمنا من تكرارها.
فهل الطلبة الأطباء لهم ادنى حس انساني وقانوني واخلاقي اتجاه الوطن والمواطنين عندما يرفضون التعيين لاول مرة بعد تخرجهم للعمل في المناطق المغربية الجنوبية والشرقية والجبلية. الكل يريد مراكش والدار البيضاء والرباط وما يشبه ذللك.
هذه ضسارة وسيبة وخيانة يجب محاربتها .
نعم قد يكون هذا من حقهم في حالة واحدة وهي عندما لا يكون في التعيين نزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع .وعندما تسيطر الزبونية والمحسوبية بين اولاد فلان العاديين واولاد فلان الضاسرين قبحهم الله.
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50 - اسماعيل الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:31
بعض الطلبة لا يدركون أن لا أحد سيصلهم عندما يتخرجون إلا فئران التجارب الذين سيدفعون لهم رشاوي.
الطبيب المغربي و مستوى الصحة المتدني سببه الريع و تدني مستوى التكوين.
طبيب مسكين لا يجد أمامه إلا الإعتماد على غوغل في التشخيص.
الحل هو كما فعلته الدول المتقدمة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب و استقدام الأطباء الأكفاء.
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51 - ابو ايمن الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:32
ابدا تعليقي بالمثل الشعبي" ربي منين كيبغي يعذب نملة كيعطيها الجناح"
أنه التهور في اقصى صوره،السيد الوزير لم يترك فئة من فئات الأسرة التربوية الا وقد دخل معها في سياسة شد الحبل.
السيد الوزير،انك تألب عليك فئات عريضة من المواطنين، لا تتبع سياسة الهروب الى الامام،وحتى اذا اردت اتخاذ إجراءات تاديبية في حق أسرة التعليم فان قراراتك يجب ان تكون وفق القانون.
ذلك انه بالاطلاع على الرسالة الإخبارية والتي تعد بالمناسبة قرارا مؤثرا في المركز القانوني للمعني بها،نجد انها غير معللة وفق ما يقتضيه القانون وصادرة عن جهة غير مختصة.
السيد الوزير جبدتي الصداع مع كلشي،فهل انت تريد بهذه التصرفات تاجيج الاوضاع وخلق الفتنة،اذا كان هذا هو مرادك فعليك أن تتحمل مسؤولياتك
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52 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:34
لابد ان تتدخل النقابة الوطنية للتعليم العالي ومعها الاساتذة الجامعيون في كل انحاء المغرب لاعادة الاعتبار للتعليم العالي الذي اجهز عليه جماعة المرزقة هؤلاء الذين يتولون تسيير هذه الوزارة والحكومة . لابد من تطافر تضامن جميع الكليات بما في ذلك الاداب والحقوق والشريعة وكل المدارس والمعاهد تحت وزارة التعليم العالي لان هذا التوقيف لا بتوجه الى اساتذة كلية الطب والصيدلة وطب الاسنان فقط وانما يمس جسم التعليم العالي اينما كان . سعيد امزا ي يتفرعن وقد اخرج انيابا قبل أوانها فيجب كسر أنيابه كي يتأدب
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53 - Dr Mohammed F الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:34
Sincerement entant que Medecin d'origine marocaine ca me fait tres mal de lire ce genre d'article. Au pays nous marchons sur la tete, noyre systeme de sante est en mauvaise voie. Un hopital qui vas tres mal, mes confreres souffre du manque de moyen, un nivezu de formation de plus en plus mediocre et je constate tous les jours dans mon service sur les confreres en poste de FFI rien a avoir avec ceux qui arrivaientvil y a dix ou 20ans en France.et malgrectout cela un ministre qui fait le sourd d'oreille. Du jamais vu en plus on limoge des profs pour leur soutien a leurs etudiants . Un deli d'opinion ...que Dieu protege notre cher pays qui ne fait que reculait annee apres annee.il faut revoir notre systeme de sante.
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54 - قسم 8 الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:38
اش هاد العبث باش غاديين عاود ! واش بروف كايقري العمومي كايدافع على التكوين د الطلبة ديالو اللي ف العمومي تحبسوه من الخدمة هههههههههههه ، هي دابا نتوما كنتو كاتساينوه ينكرهم واقيلا ، الا ماوقفش معاهم هو و ماوقفاتش معاهم الحكومة اللي من المفروض تمثل الشعب قاطبة شكون ايوقف معاهم ؟
ا وليتو غا كاتخربقو
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55 - سين الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:40
ينبغي على باقي الأساتذة أن يتوقفوا عن العمل ويتضامنوا مع الأساتذة الموقوفين. وعلى جميع طلبة الطب أن يقاطعوا الامتحانات حتى يرفع الحيف عن الأساتذة، حتى ولو تمت الاستجابة إلى جميع المطالب .كبرها تصغار.
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56 - الحاج الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:44
الم يتحدث الجميع عن عنترية وزير التعليم انه يتصرف بمنطق انا السيد ولا كلمة الا كلمتي ولو اشتعلت النار واحرقت البلد فانا نيرون ساحرق الاخضر واليابس واطير الى بلدي الاخر الذي ساحتمي به لا يهمني لا مغرب ولا مغاربة هؤلا ء هم مسؤولوا هذا البلد يحملون جنسيات اخري ومن ليس له جنسية زوجته اجنبية فهل هؤلاء لاتهمهم مصلحة ابنائنا لان ابناءهم محميون ومستقبلهم هناك.
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57 - أب لطالب في كلية الطب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:44
هل لأن أمزازي يريد معاقبة طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان باستقدام أساتذة مكان الموقوفين يخضعون لأوامره ويحشرون أنفسهم في وضع نقط ضعيفة جدا للطلبة للانتقام منهم بطريقة غير مباشرة أم أن له حسابات أخرى .....
نحن الاباء لنل نحن أيضا حساباتنا مع من يتلاعب بمصير ومستقبل أبنائنا
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58 - سعيد ناصري سلا الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:46
كان على مسيو لوزير ان يجد حلول معقولة لتحسين جودة تعليم وسهر على كرامة الطالب وتلاميد ويكبح تمرد الخصوصي الدي أصبح يستنزف جيوب لبسطاء الدين اصبحو متحضرين لتعليم ابناءهم بالخصوص بعدم أصبح تعليم العمومي في خبر كان سببه بعض الاساتذه ومعلمات تابعين لحزب بنكران يريدون تخريب تعليم لعنومي واصبحو يستنزف ن من ضهر اولياد تلاميذ 400درهم دروس دعم ويستزفون من خزينة دوله او من ضهر شعب تعويضات متيازات أجور خياليه زد عن ذالك تخفيض في سكن ولهوتف وتنقل وسياحه واصحيهالعيد ولستشفاء ام لمغضوب عليهم من بسطادوشباب لهم رب كريم يحميهم من بطشكم وبطش حزب لباجدا
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59 - عقل نير و حر الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:47
لقد ولت سنوات الرصاص و حل عصر الأنوار، عصر لا سكوت فيه عن الحق و الساكت عنه شيطان أخرس. إني لأشفق على حكومة مخزنية استنفدت كل وسائل التهديد و الترهيب و الوعيد مع الطلبة فاتجهت نحو إيقاف أساتذة قرروا ابداء موقف تضامني شفوي فقط. إنه لانتهاك مخزي لأبسط حقوق الإنسان، إنه لأسلوب وسخ و لا يستحق أن نعلق عليه لما يتسم به من الدناءة و الجبن، إنه لتحقير لعقول عشرات الآلاف من الطلبة الذين قاطعوا الدراسة و الامتحانات بكل اقتناع و في وحدة طلابية لا سابقة لها أرهبت و زعزعت أسلوب الحكومة المخزني و الارتجالي في التعامل مع مطالب الشارع و نبض شباب متميز يحمل رسالة سامية يريدون تبخيسها لكن لم ينلهم إلا الفشل، لقد ولت سنوات الرصاص و إن كانت لكم في جعبكم غير القمع و التهجيد و الاعتقال فأخرجوها لأن تعامل الطلبة مع قمعكم سيرد عليه برقي و ديمقراطية و بتعميم التضامن و الوحدة التي تكبر بتهديداتكم و تعسفكم أيتها الحكومة. لا للقمع، لا للتهديد، لا للتسييس، لا للوعيد، نعم للحوار، نعم لخدمة الوطن، نعم لتلبية نداء العدالة، الحرية و الكرامة الإنسانية. لكل أستاذ كاج أن يكون رسولا تم توقيفه : لا تحزن، إن الله معنا.
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60 - Belhak asmaa الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:49
تحية إجلال و تقدير للاساتذة الكرام على موقفهم مع طلبتهم فهؤلاء هم الشرفاء الذي يجب أن يفتخر بهم بلدنا الحبيب واللذين ابانو على القولة كاذ المعلم ان يكون رسولا واحترموا القسم الذي ادوه منذ تخرجهم فلن يضيع الله أجرهم رسالة إلى زملائهم إذا كانت عندكم ذرة شرف فساندوا زملاءكم فما اصابهم يمكن أن يصيبكم انتم وممكن بطريقة مغايرة تضامنوا و قفوا وقفة رجل واحد لرفع هذا الظلم عن هؤلاء الأساتذة واكثروا من دعاء "اللهم نجيني من ظلم الحاكم الجاءر"
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