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كُتّاب وآراء
أمزازي يوقف ثلاثة أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب
في قرار مفاجئ، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي.
وتوصّل الأساتذة الثلاثة، وهم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بقرارات توقيفهم عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.
وعللت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، حسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها، بينما قال أحد الأساتذة المعنيين إنّ التوقيف كان بسبب تضامنهم مع الطلبة.
أحمد بالحوس كتب في "تدوينة" في صفحته على "فيسبوك" أنّ توقيفه رفقة زميليه الآخرين كان بـ"تهمة الدفاع عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب العمومية وعن الصحة العمومية"، واعدا بتقديم "كل التفاصيل والكواليس" حول هذه الواقعة.
واستندت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في قرار توقيفها للأساتذة الثلاثة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ سيتم عرض ملفاتهم على المجالس التأديبية للبتّ في قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.
وانهال سيْل من الغضب على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من طرف طلبة كليات الطلب والصيدلة وطب الأسنان، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأساتذة الثلاثة الموقوفين، وذهب بعضهم إلى التلويح بعدم العودة إلى استئناف الدراسة حتى لو استجيب لجميع مطالبهم إلا بسحب قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة.
وكان أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء قرروا عدم الذهاب إلى الكلية لمراقبة الامتحانات التي انطلقت يوم 10 يونيو، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
Comment voulez vous que les marocains aient encore confiance dans le système de santé de bout en bout !!!
Wlina f blad drari
ارجوا ان يقال هذا الوزير اليوم قبل الغد لانعدام كفائته . وفي الاخير كيف يعقل ان يتم وقف الاجرة ومنح التعويضات العائلية ... انها قمة الهبل.
إنا لله و إنا إليه راجعون
إلى أين تسير البلاد
يوم حداد في تاريخ الطب و الجامعة العمومية
كلهذه المشاكل بسبب قرارات حمقاء من طرف الوزارة الوصية التي تتعامل مع اطباء المستقبل بكل تعنث و كبرياء رغم مطالبهم المشروعة
Hertzlich willkommen
أمزازي تسطا واقيلا
لما هدا التعنت؟؟ يجب فتح النقاش و الحوارات المتواصلة لإخراج الطاع من الازمة لا للإنتقام لان الاساتدة اكيد سيتضامنون مع زملائهم و هدا ما يلوح في الافق
سي امزازي بزززاف عليه المنصب لم يقدر على معالجة مشاكل القطاع ديالو و يلتجأ الى الانتقامات ليزيد الطين بلة
و دابا هؤلاء الاساتدة سمحوا في المرضى وسمحوا في الطلبة و عاطيانها غير المزاولة الغير القانونية لمهنة الطب و غاد يجي كلشي يركب على الموجة و يقوليك حيت ساندوا الطلبة . أ سا ندوا المداخيل المالية ديالهم شمن طلبة الله يهديكم.
الآن ثبت لي أن أنجح إضراب في المغرب هو إضراب طلبة الطب فشكرااا لهم.
وأتمنى أن يتضامن الشعب بأكمله معهم أو سيأتي علينا يوم ونقول *يا ليتني أكلت يوم أكل الثور الأبيض*.
ربي أنصر المواطن على كل مسؤول فكل ممسؤولين فاسدون.
ولو مرة وفي جميع الاحتجاجات يراد لي دراع الدولة بالتضامن ولو بالباطل وذلك بالقول اننا ندافع عن المواطنين وعن الصحة وعن ...وعن....
هذه اسطوانة مشروخة سئمنا من تكرارها.
فهل الطلبة الأطباء لهم ادنى حس انساني وقانوني واخلاقي اتجاه الوطن والمواطنين عندما يرفضون التعيين لاول مرة بعد تخرجهم للعمل في المناطق المغربية الجنوبية والشرقية والجبلية. الكل يريد مراكش والدار البيضاء والرباط وما يشبه ذللك.
هذه ضسارة وسيبة وخيانة يجب محاربتها .
نعم قد يكون هذا من حقهم في حالة واحدة وهي عندما لا يكون في التعيين نزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع .وعندما تسيطر الزبونية والمحسوبية بين اولاد فلان العاديين واولاد فلان الضاسرين قبحهم الله.
الطبيب المغربي و مستوى الصحة المتدني سببه الريع و تدني مستوى التكوين.
طبيب مسكين لا يجد أمامه إلا الإعتماد على غوغل في التشخيص.
الحل هو كما فعلته الدول المتقدمة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب و استقدام الأطباء الأكفاء.
أنه التهور في اقصى صوره،السيد الوزير لم يترك فئة من فئات الأسرة التربوية الا وقد دخل معها في سياسة شد الحبل.
السيد الوزير،انك تألب عليك فئات عريضة من المواطنين، لا تتبع سياسة الهروب الى الامام،وحتى اذا اردت اتخاذ إجراءات تاديبية في حق أسرة التعليم فان قراراتك يجب ان تكون وفق القانون.
ذلك انه بالاطلاع على الرسالة الإخبارية والتي تعد بالمناسبة قرارا مؤثرا في المركز القانوني للمعني بها،نجد انها غير معللة وفق ما يقتضيه القانون وصادرة عن جهة غير مختصة.
السيد الوزير جبدتي الصداع مع كلشي،فهل انت تريد بهذه التصرفات تاجيج الاوضاع وخلق الفتنة،اذا كان هذا هو مرادك فعليك أن تتحمل مسؤولياتك
ا وليتو غا كاتخربقو
نحن الاباء لنل نحن أيضا حساباتنا مع من يتلاعب بمصير ومستقبل أبنائنا