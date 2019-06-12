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الرئيسية | مجتمع | ‪المبصاريون يهدّدون بإحراق شواهد ورُخص أمام "تعنّت الحكومة"

‪المبصاريون يهدّدون بإحراق شواهد ورُخص أمام "تعنّت الحكومة"

‪المبصاريون يهدّدون بإحراق شواهد ورُخص أمام "تعنّت الحكومة"
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
الأربعاء 12 يونيو 2019 - 21:30

شاركَ مئات المبصاريين المغاربة في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة الصّحة بالرّباط، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مُنتقدينَ "التماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013"، (وهو التاريخ الذي أخرجت فيه وزارة الصحة مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض).

الوقفة الاحتجاجية، التي أتتْ بمئات المبصاريين من مختلف مناطق المملكة، دعتْ الحكومة المغربية إلى إسقاط مشروع القانون 45.13، وتبنّي تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر، متهمين أطباء العيون بـ"محاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء".

ورفع المحتجّون شعارات مُناوئة لوزير الصّحة ورئيس الحكومة، منتقدين "اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد، الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام".

وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على أن "المبصاري يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"؛ كما ينص على أن المبصاري "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها".

وشدّد بيان الوقفة على أنّ "التعديلات التي قدمها المبصاريون طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل"، معتبرا أن "ما زاد من تأزم الوضع هو تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، لم يكن مضمونها جديدا"، وزاد موضحا: "نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه".

وفي السياق، قالت مبصارية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ "المبصاريين المغاربة كانوا يعملون في تكامل مع أطباء العيون قبل أن يتم طرح تعديلات جديدة ستفرغ المهنة من محتواها"، داعية إلى سحب التعديلات من البرلمان والحفاظ على المهنة التي تستفيدُ منها الفئات الهشة.

وأضافت المبصارية المحتجة أنّ "النقابة ستستمرُّ في المطالبة بإلغاء التعديلات في أفق تحصين المهنة"، مهدّدة بدخول المبصاريين في اعتصامات واحتجاجات وحرق الشّواهد والرّخص إذا ما تمت المصادقة على هذه التعديلات.

وسبق أن وجَّه أطباء العيون بالقطاع الخاص انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة، بخصوص مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على خلفية إحالته على مجلس المستشارين، بعدما تم تمريره في الغرفة الأولى، منذ عهد الوزير السابق الحسين الوردي، معتبرين أن أصل الخلاف يعود إلى "منح النظاراتيين صلاحية إجراء الفحوصات الطبية، على الرغم من عدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الأربعاء 12 يونيو 2019 - 21:41
ما ابقى حتى شي واحد في هذه البلاد ماخرج للتظاهر ...

هذا الاحتقان إلى أين.؟

يا مسؤولين ارحموا ضعفاءكم
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21
2 - منير الأربعاء 12 يونيو 2019 - 21:44
هو كل يسرع من أجل مصلحته النظارتيون وأطباء العيون، لكن الجشع الذي في الأطباء يضر المواطن عامةً لأن قياس البصر ليس مرض يحتاج لطبيب بل فقط طفرة تحتاج لتصحيح بالنظارات المناسبة.
بالإضافة إلى أن النظارتيين تخصصهم يؤهلهم لتصحيح البصر سواء بالنظارات أو العدسات اللاصقة.
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24
3 - ADAM الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:03
انتم مجرد تقنيين و لستم باطباء و لم تدرسوا الطب يعني مهمتكم تتلخص في اخد ورقة الطبيب المسلمة أليكم من طرف المريض و صناعة زجاج النظارة فقط وليس لكم الحق بتاتا في قياس النظر
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-21
4 - مواطنة الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:14
المشكل أن من يقيس النظىر عند النظراتيين لا تعوضه Mutuelle على مصاريف النظرات معناه أنها لا تعتىف بهم..و لذلك يجب الذهاب عند طبيب العيون لبقيس لك النظر و يصف لك مقاس النظارات حتى تحصل على تعويض!!
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0
5 - يونس الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:14
سبحان الله نحن المبصريين هم من أبناء الشعب والدولة لم تساعدنا في شئ لا في مصاريف الدراسة ولا في الإستثمار زيادة أننا نساهم في المنظومة الصحية والرفع باقتصاد البلاد بالاضافة إلى خلق فرص الشغل وجلب مستثمريين اجانب اليوم الدولة التي لم توفر أي شيء تزيل البساط من تحت أرجلنا وتحول القانون المنضم للمهنة من ضهير شريف منذ 65سنة إلى سراب ،لكن استسلامنا مستحيل
لنا ولك الله ياوطن
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6 - مواطن بسيط الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:22
لا حول و لا قوة إلا بالله، حتا مجانية القياس التي كنا نستفيد منها من طرف اخصائيي البصريات، يريد الأطباء أن تصبح بالمقابل، نصف ساعة من القياس عند المبصاريي بالمجان، و 5 دقائق عند الطبيب ب 300 درهم.
اللهم إنا هذا منكر..اذا وافقت الحكومة على هذا القرار فهي بذالك ستحرم ملايين المواطنين هاته الخدمة المجانية، و ستخضع للوبي الأطباء أباطرة المال في المغرب.
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7 - وطني الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:23
بكل صراحة و لو كانت مرة
لا يحق لمن لديه تكوين تقني ان يفحص عيون الناس
مثلا: هدا شخص احس بنقصان بصره!!
دهب الى البصري وصحح بصره بالقياس 10/10
ولكنه لا يقدر على معرفة السبب الحقيقي لدالك!!!
الواقع هو الفحص عند الطبيب اولا حتى يتأكد بسلامة العين من المرض
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8 - عبد الصمد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:24
بالنسبة ليا كزبون والله لا ارى سوى ان الاطباء لا يخشون الا على انفسهم لماذا هذا الجشع اتزعمون انكم تخافون على الزبناء لماذا هذا الكذب ، راه غير جعتوا و بغيتو الفلوس 300 درهم للتدويزة ، و تاتقولوا خايفين من مرض المياه الزرقاء ، والله نتوما بغيتوا غير الزرقالاف ، الله يعطينا وجهكم يا الاطباء
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9 - محمد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:25
النظاراتيون هم المؤلهون لتصحيح قياس البصر فهم يقومون بذالك دون أخد أجر من الزبناء وهي في مصلحة المواطن وفي مصلحة النظاراتيون حتى يكسبوا الزبناء ويشجعوهم لحفظ نظرهم لكن الحكومة والسياسيون بصفة عامة لا يريد مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته مع غلاء المعيشة لأنهم يعيشون في بدخ وإسراف وترف وهذه صفات الظالمين.
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10 - رضوان الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:26
انا اظن في حالة تمرير هذا المشروع سيزداد ثمن الفحص عند الاطباء ليصل الى 500 درهم على الاقل لقياس النضر ومع الشعب لباس عليه يزيد يعمى سياسة اغناء الغني وافقار الفقير ارحموا هذه البلاد والله ماعرفين فين باغين توصلو بنا
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11 - محمد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:28
استغرب من هذا الجشع الذي تملك الاطباء الخواص 300 درهم لقياس النظر ثمن غالي جدا !! افضل زيارة مبصاري حيث يقيسه بالمجان و مرتاح في هذه الوضعية منذ سنوات بالخصوص لانني لا اتوفر على تغطية صحية
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