الهيني يُحَيي الفريق الأممي بشأن حماية ضحايا "الاتجار بالبشر"

هسبريس من الرباط

قال المحامي محمد الهيني: "تلقينا كدفاع ضحايا المتهم بالاتجار في البشر توفيق بوعشرين رسالة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الموجهة إلى الضحايا بنوع من الارتياح، باعتبارها تجسيدا لحماية الضحايا من الانتهاكات الجماعية للاتجار في البشر، لاسيما أن الفريق الأممي عبر عن مشاركة الضحايا آلامهن، وأن حقوقهن ليست محل منازعة أو تطاول".

وأضاف أن "الرسالة فندت ما روجه فريق بوعشرين من أن الفريق الأممي برأه من التهم المنسوبة إليه، حيث أوضح الخبراء الأمميون أنهم غير معنيين في آراءهم بموضوع براءة اي شخص لأن ذلك لا يدخل في اختصاصاتهم، حاسمين بذلك الجدل المثار حول طبيعة اللجنة الأممية بكونها ليست محكمة ولا تمثل العدالة الجنائية، التي وحدها لها اختصاص البت في المنازعة بين المتهم والضحية، براءة أو إدانة أو تعويضا ورفضا".

وأشار الهيني إلى أن "أهمية الرسالة الأممية المذكورة ترجع في كونها حسمت أيضا في طبيعة الرأي الأممي باعتباره، من حيث تكييف طبيعته القانونية، مجرد رأي استشاري لا يكتسي طبيعة إلزامية، إذ يمكن تغييره كلما استجدت معطيات تبين الخطأ الأول".

وأوضح المحامي ذاته أن "أهم ما يميز الرسالة الأممية أنها اعتبرت أن الخبراء الأمميين غير معنيين بتاتا بسوء التأويل الذي أعطي لرأيهم الاستشاري من طرف فريق بوعشرين، وكأني بهم يتبرؤون من المغالطات التي تم تعميمها من طرف الفريق المذكور، سواء المتعلقة بحقوق الضحايا أو تلك المتعلقة بالمغالطات التي تمت إفادة الفريق الأممي بها".

وختم الهيني توضيحاته بالإشارة إلى أن "هذه الرسالة الأممية تُعتبر بادرة طيبة ومحمودة في اتجاه إنصاف الضحايا وإبطال الرأي الأممي السابق بغية تصحيح المسار وإرجاع الأمور إلى جادة الصواب، باعتبار أن محاكمة بوعشرين هي محاكمة لأفعال جرمية خطيرة لها بعد دولي، وليست أبدا محاكمة لصحافي يعبر عن رأيه، لأن القلم غائب هنا تماما وحضر بدله الاستعباد الجنسي".